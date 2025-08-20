明娟樓入選《臺灣米其林指南2025》 詮釋粵魂與土地對話

《臺灣米其林指南 2025》評選結果出爐，台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓 Ming Juan Lou」榮耀入選，正式列名於全球最具指標性的美食指南之列。

作為酒店開幕後全新打造的粵菜餐廳，明娟樓憑藉主廚團隊的深厚底蘊與料理上的專注執行，在開業首年即獲國際專業評審團肯定，不僅展現料理水準與品牌理念，更為台灣當代表述的粵菜書寫下嶄新注腳。

明娟樓行政總主廚吳錫卿表示，「這不只是肯定，而是一項邀請-讓我們更專注，以全心全意端出每一道菜。」

吳錫卿表示，對明娟樓而言，入選米其林指南並非終點，而是對專業與信念的激勵與召喚。未來將持續以粵魂為本、以初心為引、以節氣為序，端出每一道承載土地記憶與人情溫度的佳餚，邀請賓客在每一口之間，品味經典與當代交織的粵式節奏。

明娟樓餐廳命名靈感源自宋代文人蘇軾《水調歌頭》中「千里共嬋娟」的詩句，寓意團圓、美好與時間的流轉。空間設計延續洲際酒店「現代精奢、承襲土地」的設計語彙，融入台灣特有鳥種意象與草悟道的綠意景致，大面積落地窗引入流轉光影與四季綠意，讓自然與餐桌相互映照。

行政總主廚吳錫卿擁有逾三十年的粵菜資歷，擅長以火候、刀工詮釋食材之美，並以「平衡」為核心理念，在傳統與當代、風味與質地間取得和諧。

明娟樓的餐桌，處處都是細膩的粵魂表現，其中明娟樓「月櫻三章」的鴨詠：嚴選雲林北京鴨，以秘製醃料入味後慢火烘烤，最後於桌邊以威士忌炙香增韻。三章鋪陳-全麥餅皮包裹片鴨與蘋果絲的清爽序曲、香炒鴨鬆搭配生菜的鹹香層次、以及藥膳鴨骨湯的溫潤收尾，如同一首味覺詩篇。

「粵火三銘・一炙詠」：以火為筆，刻下粵菜燒臘經典-蜜汁叉燒選用屏東黑毛豬腿肉，醃製48小時後低溫慢烤12小時，最後刷龍眼蜜汁呈現鹹甜交織；枝木燒金磚嚴選黑毛豬五花，以細膩刺孔、風乾與多段火候烘烤成就皮酥肉嫩；金牌烤乳豬則以龍眼木炭火烘烤，外皮脆裂如芝麻、肉質鮮嫩多汁，佐特製醬汁層次分明。

「金粒沙風脆皮雞」：靈感源自廣東吊燒雞，選用南投玉米雞醃製兩日後風乾油炸，外皮酥脆金黃，內裡鮮嫩多汁，最後鋪上干貝絲與蒜酥，香氣濃郁卻不張揚。

此外，慢火細燉的煲湯系列與每日新鮮製作的港式點心，皆展現團隊對細節與節奏的掌握，讓每一道料理不僅是味覺享受，更是溫度與情感的傳遞。

明娟樓致力於可持續餐飲實踐，與台灣在地小農、漁民與畜牧業者緊密合作，選用如烏骨雞、東北角海鮮、新社香菇與屏東黑毛豬等具地域特色的食材，堅持「當令優先」、「全食材利用」、「減碳料理」等理念，讓餐桌成為傳遞土地風味與文化溫度的重要載體。