快訊

丁學文專欄／美企絢爛財報 恐是矇蔽投資人的煙霧彈

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

槍殺後丟包醫院「算有救人之心」 林澤峰奪仇家命判23年定讞

明娟樓入選《臺灣米其林指南2025》 詮釋粵魂與土地對話

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
明娟樓行政總主廚吳錫卿擁有逾30年粵菜資歷，擅長以火候、刀工詮釋食材之美。業者提供
明娟樓行政總主廚吳錫卿擁有逾30年粵菜資歷，擅長以火候、刀工詮釋食材之美。業者提供

《臺灣米其林指南 2025》評選結果出爐，台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓 Ming Juan Lou」榮耀入選，正式列名於全球最具指標性的美食指南之列。

作為酒店開幕後全新打造的粵菜餐廳，明娟樓憑藉主廚團隊的深厚底蘊與料理上的專注執行，在開業首年即獲國際專業評審團肯定，不僅展現料理水準與品牌理念，更為台灣當代表述的粵菜書寫下嶄新注腳。

明娟樓行政總主廚吳錫卿表示，「這不只是肯定，而是一項邀請-讓我們更專注，以全心全意端出每一道菜。」

吳錫卿表示，對明娟樓而言，入選米其林指南並非終點，而是對專業與信念的激勵與召喚。未來將持續以粵魂為本、以初心為引、以節氣為序，端出每一道承載土地記憶與人情溫度的佳餚，邀請賓客在每一口之間，品味經典與當代交織的粵式節奏。

明娟樓餐廳命名靈感源自宋代文人蘇軾《水調歌頭》中「千里共嬋娟」的詩句，寓意團圓、美好與時間的流轉。空間設計延續洲際酒店「現代精奢、承襲土地」的設計語彙，融入台灣特有鳥種意象與草悟道的綠意景致，大面積落地窗引入流轉光影與四季綠意，讓自然與餐桌相互映照。

行政總主廚吳錫卿擁有逾三十年的粵菜資歷，擅長以火候、刀工詮釋食材之美，並以「平衡」為核心理念，在傳統與當代、風味與質地間取得和諧。

明娟樓的餐桌，處處都是細膩的粵魂表現，其中明娟樓「月櫻三章」的鴨詠：嚴選雲林北京鴨，以秘製醃料入味後慢火烘烤，最後於桌邊以威士忌炙香增韻。三章鋪陳-全麥餅皮包裹片鴨與蘋果絲的清爽序曲、香炒鴨鬆搭配生菜的鹹香層次、以及藥膳鴨骨湯的溫潤收尾，如同一首味覺詩篇。

「粵火三銘・一炙詠」：以火為筆，刻下粵菜燒臘經典-蜜汁叉燒選用屏東黑毛豬腿肉，醃製48小時後低溫慢烤12小時，最後刷龍眼蜜汁呈現鹹甜交織；枝木燒金磚嚴選黑毛豬五花，以細膩刺孔、風乾與多段火候烘烤成就皮酥肉嫩；金牌烤乳豬則以龍眼木炭火烘烤，外皮脆裂如芝麻、肉質鮮嫩多汁，佐特製醬汁層次分明。

「金粒沙風脆皮雞」：靈感源自廣東吊燒雞，選用南投玉米雞醃製兩日後風乾油炸，外皮酥脆金黃，內裡鮮嫩多汁，最後鋪上干貝絲與蒜酥，香氣濃郁卻不張揚。

此外，慢火細燉的煲湯系列與每日新鮮製作的港式點心，皆展現團隊對細節與節奏的掌握，讓每一道料理不僅是味覺享受，更是溫度與情感的傳遞。

明娟樓致力於可持續餐飲實踐，與台灣在地小農、漁民與畜牧業者緊密合作，選用如烏骨雞、東北角海鮮、新社香菇與屏東黑毛豬等具地域特色的食材，堅持「當令優先」、「全食材利用」、「減碳料理」等理念，讓餐桌成為傳遞土地風味與文化溫度的重要載體。

「米其林指南的肯定，讓我們更堅定初衷，也提醒我們每一道菜的背後，都是一場對節氣、食材與工藝的對話。」吳錫卿說，未來明娟樓將繼續深耕細節、創作更多承載情感與文化的料理篇章，以料理款待時間，讓每一次來到餐桌的時刻，都值得被記住。

明娟樓「月櫻三章」的鴨詠：嚴選雲林北京鴨，以秘製醃料入味後慢火烘烤。業者提供
明娟樓「月櫻三章」的鴨詠：嚴選雲林北京鴨，以秘製醃料入味後慢火烘烤。業者提供
台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓」入選《臺灣米其林指南2025》。業者提供
台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓」入選《臺灣米其林指南2025》。業者提供
明娟樓展現料理水準與品牌理念，更為台灣當代表述的粵菜書寫下嶄新注腳。業者提供
明娟樓展現料理水準與品牌理念，更為台灣當代表述的粵菜書寫下嶄新注腳。業者提供

延伸閱讀

嘉義市太和醫院6.3億售出創地價新高 博弈教父陳盈助購地布局蛋黃區

大同董座換手 張榮華接任…具地產、媒體雙重背景

變更羅東都市計畫案 宜縣府取得2公頃公園綠地

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

相關新聞

沒得米其林星星沒關係！新北、新竹縣市、台南共54家新入選餐廳看這裡

《臺灣米其林指南2025》完整名單出爐，今年除了星級餐廳與先前公布的必比登推介之外，全台共有222家餐廳入選。雖然新北、...

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥！侯布雄副主廚梁維維人氣狂飆

《臺灣米其林指南2025》星級餐廳今（19日）名單揭曉，正當頒獎典禮進入二星餐廳環節時，「侯布雄 L'Atelier d...

2025《米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」8度蟬聯三星、台北「這3間」升二星 台南及新評選3城市遺憾掛零

2025《米其林指南》星級餐廳完整名單！「頤宮」8度蟬聯三星、台北「這3間」升二星 台南及新評選3城遺憾掛零

明娟樓入選《臺灣米其林指南2025》 詮釋粵魂與土地對話

《臺灣米其林指南 2025》評選結果出爐，台中勤美洲際酒店旗下高端粵菜餐廳「明娟樓 Ming Juan Lou」榮耀入選...

2025《臺灣米其林指南》完整名單公布！新上榜8間ㄧ星餐廳一次看

以多元族群匯融下的台灣味，既能以風土做為料理展演的舞台，也能在傳統語境下，找到與當代風味共舞的契機。從一句句「呷飽沒」早期農業社會的問候語，一路走到精緻餐飲遍地開花的飲食風景，在搭上米其林這班擁有125年歷史的列車後，台灣餐飲又寫下新的一頁。《臺灣米其林指南2025》頒獎典禮今年首次移師台北漢來飯店舉辦，全新名單中共有 53 家餐廳分別獲得一星、二星與三星肯定，一起來瞧瞧今年頒獎典禮上的亮點時刻，以及 8 間新上榜一星餐廳有哪些值得一吃的亮點。

他讓冰淇淋首登米其林卻主動「歸零」！專訪MINIMAL主廚萬士傑：回歸初衷比摘星重要

「台灣米其林指南 2025」正式公布完整名單，其中有53間餐廳成功摘星，但也有幾家餐廳「意外」跌出榜單，其中包含去年以「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。