快訊

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭經國號戰機吸入削頭亡 檢方查無犯罪事證簽結

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊！爭冠門票還要等日韓大戰

時尚大賞新銳品牌SEIZEYES 登高雄設計節演繹港都風華

聯合報／ 文／高雄市政府青年局
▲SEIZEYES以「在地聲音」為核心推出服裝秀，主要材料取自高雄凱旋二手市場，透過重組與再製展現永續精神與創意巧思。(SEIZEYES提供)
▲SEIZEYES以「在地聲音」為核心推出服裝秀，主要材料取自高雄凱旋二手市場，透過重組與再製展現永續精神與創意巧思。(SEIZEYES提供)

KFA高雄時尚大賞再度綻放成果！去年以作品《風對佗位來》獲佳作的新銳品牌「SEIZEYES」，將於10月2日攜手「高雄設計節」，於駁二藝術特區P2倉庫推出服裝秀，展出50套以海洋、港灣等港都意象為靈感的全新作品，展現青年局輔導成果與高雄潮流能量。

青年局長林楷軒表示，邁入第六屆的「2025 KFA高雄時尚大賞」已是國內指標性時尚孵育平台，累計逾千名青年設計師參與，不僅推動品牌與工作室成立，更帶動設計師活躍於服飾、配件、電商等領域。SEIZEYES能從比賽中脫穎而出並受邀登上設計節，再次印證時尚大賞是青年設計師邁向產業與國際舞台的重要途徑。

▲透過「高雄時尚大賞」的輔導與曝光，「SEIZEYES」作品廣受名人青睞，並已登上三金紅毯與國慶晚會等大型舞台。圖為品牌於2024年在台北大巨蛋國慶晚會作品。
▲透過「高雄時尚大賞」的輔導與曝光，「SEIZEYES」作品廣受名人青睞，並已登上三金紅毯與國慶晚會等大型舞台。圖為品牌於2024年在台北大巨蛋國慶晚會作品。

SEIZEYES由高雄青年設計師王建凱與團隊創立，歷屆多次獲獎，並於去年10月與其他設計師共同登上台北大巨蛋國慶晚會舞台，作品更曾亮相金馬獎、金曲獎與金鐘獎紅毯，深受名人青睞。此次受邀參與設計節，以「在地聲音」為核心理念，特別前往凱旋二手市場取材，透過拼接、再製工法創作出宛如漁網意象的裝飾，並將壽山動物園、龍虎塔與新舊崛江的城市記憶融入服裝設計，讓文化厚度與永續精神在伸展台上展現。

本次服裝秀亦串聯眾多高雄青年力量，包括妝髮、模特兒與攝影團隊，同時與策展單位「選選研」合作，結合50位設計師創作T恤，展現年輕世代的潮流主張與城市態度。SEIZEYES表示，期盼觀眾能透過作品感受高雄的文化底蘊與多元能量，未來作品也將持續展出，拓展品牌跨域合作契機。

▲「SEIZEYES」以布條拼接呈現漁網造型的裝飾，象徵高雄海港特色。(SEIZEYES提供)
▲「SEIZEYES」以布條拼接呈現漁網造型的裝飾，象徵高雄海港特色。(SEIZEYES提供)

青年局補充，除持續透過「高雄時尚大賞」培育設計人才，「114年時尚設計人才創新創業輔導計畫」亦聚焦「主題設計獎勵」、「國際連結、跨界創新及產業促進」與「時尚創業補助」三大方向，協助青年設計師強化品牌實力，邁向國際舞台。例如「FUSIO FUSIO」已在高雄成立公司拓展市場，「INMORIES」登上2025臺北時裝週品牌秀，設計師姚孟潔則赴倫敦中央聖馬丁深造，未來將返高分享國際經驗。

「2025 KFA高雄時尚大賞」已於9月22日完成徵件，共吸引102件報名，後續將舉辦人氣投票與決賽索票，相關資訊可至高雄市政府青年局官網或「高雄時尚大賞」粉絲專頁（https://www.facebook.com/KFAward）查詢最新動態。

（高雄市政府青年局 廣告）

相關新聞

邁向2050淨零 台塑以ESG打造永續競爭力

因應全球暖化、極端氣候，環境部將2050年達到淨零排放納入法規，企業不但要面對法規加嚴，也要面對世界各國的「碳關稅」、「淨零排碳」及「碳費/稅」挑戰。台塑企業原就相當重視環保議題，更將永續發展(ESG

雲林良品 中秋團圓最在地的美味

中秋佳節是家人朋友團聚的重要時刻。雲林為農畜大縣，孕育出豐饒的作物與優質畜產品。雲林良品將帶給大家最安心、道地的美味，為今年的團圓時光增添更多驚喜。 安心肉品 海味齊聚 雲

新北挺青年！新北青年租金補貼10月1日開放申請

為減輕年輕族群租屋負擔，新北市政府宣布「115年度青年租金補貼」即將於今年10月1日上午9時起開放受理申請，至明年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式，鼓勵在新北市設籍、就學或就業的青年踴躍申請。

時尚大賞新銳品牌SEIZEYES 登高雄設計節演繹港都風華

KFA高雄時尚大賞再度綻放成果！去年以作品《風對佗位來》獲佳作的新銳品牌「SEIZEYES」，將於10月2日攜手「高雄設計節」，於駁二藝術特區P2倉庫推出服裝秀，展出50套以海洋、港灣等港都意象為靈感

秋遊雲林‧超越相遇

十月的雲林，微風吹拂，山林漸漸染上秋意。這是一個適合沉澱心靈、踏出步伐的季節，邀請旅人用心去感受自然與文化交織的韻律。今年秋天，雲林以「自然×文化」為雙主題，串聯森林療癒與國際偶戲，描繪出一條獨特的秋

加工延長保鮮 新北綠竹筍全年吃得到

新北市政府農業局推動綠竹筍全年經濟，與各產區農會合作將生鮮綠竹筍開發成各式加工品，把鮮食甘甜爽脆好滋味鎖在最完美時刻，喜歡綠竹筍的老饕，全年都能大快朵頤。 黃金筍炊粉 熱沖即食 八里區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。