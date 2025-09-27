時尚大賞新銳品牌SEIZEYES 登高雄設計節演繹港都風華

KFA高雄時尚大賞再度綻放成果！去年以作品《風對佗位來》獲佳作的新銳品牌「SEIZEYES」，將於10月2日攜手「高雄設計節」，於駁二藝術特區P2倉庫推出服裝秀，展出50套以海洋、港灣等港都意象為靈感的全新作品，展現青年局輔導成果與高雄潮流能量。

青年局長林楷軒表示，邁入第六屆的「2025 KFA高雄時尚大賞」已是國內指標性時尚孵育平台，累計逾千名青年設計師參與，不僅推動品牌與工作室成立，更帶動設計師活躍於服飾、配件、電商等領域。SEIZEYES能從比賽中脫穎而出並受邀登上設計節，再次印證時尚大賞是青年設計師邁向產業與國際舞台的重要途徑。

▲透過「高雄時尚大賞」的輔導與曝光，「SEIZEYES」作品廣受名人青睞，並已登上三金紅毯與國慶晚會等大型舞台。圖為品牌於2024年在台北大巨蛋國慶晚會作品。

SEIZEYES由高雄青年設計師王建凱與團隊創立，歷屆多次獲獎，並於去年10月與其他設計師共同登上台北大巨蛋國慶晚會舞台，作品更曾亮相金馬獎、金曲獎與金鐘獎紅毯，深受名人青睞。此次受邀參與設計節，以「在地聲音」為核心理念，特別前往凱旋二手市場取材，透過拼接、再製工法創作出宛如漁網意象的裝飾，並將壽山動物園、龍虎塔與新舊崛江的城市記憶融入服裝設計，讓文化厚度與永續精神在伸展台上展現。

本次服裝秀亦串聯眾多高雄青年力量，包括妝髮、模特兒與攝影團隊，同時與策展單位「選選研」合作，結合50位設計師創作T恤，展現年輕世代的潮流主張與城市態度。SEIZEYES表示，期盼觀眾能透過作品感受高雄的文化底蘊與多元能量，未來作品也將持續展出，拓展品牌跨域合作契機。

▲「SEIZEYES」以布條拼接呈現漁網造型的裝飾，象徵高雄海港特色。(SEIZEYES提供)

青年局補充，除持續透過「高雄時尚大賞」培育設計人才，「114年時尚設計人才創新創業輔導計畫」亦聚焦「主題設計獎勵」、「國際連結、跨界創新及產業促進」與「時尚創業補助」三大方向，協助青年設計師強化品牌實力，邁向國際舞台。例如「FUSIO FUSIO」已在高雄成立公司拓展市場，「INMORIES」登上2025臺北時裝週品牌秀，設計師姚孟潔則赴倫敦中央聖馬丁深造，未來將返高分享國際經驗。

「2025 KFA高雄時尚大賞」已於9月22日完成徵件，共吸引102件報名，後續將舉辦人氣投票與決賽索票，相關資訊可至高雄市政府青年局官網或「高雄時尚大賞」粉絲專頁（https://www.facebook.com/KFAward）查詢最新動態。

（高雄市政府青年局 廣告）