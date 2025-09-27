十月的雲林，微風吹拂，山林漸漸染上秋意。這是一個適合沉澱心靈、踏出步伐的季節，邀請旅人用心去感受自然與文化交織的韻律。今年秋天，雲林以「自然×文化」為雙主題，串聯森林療癒與國際偶戲，描繪出一條獨特的秋遊路線。

布袋戲擂台 古坑手作趣

序幕，由「金掌獎」與「青年金掌獎」揭開。這是全台唯一的布袋戲擂台賽，傳統與創新在掌中展開對話，每一場比試都激盪出驚喜與感動，重現台灣偶戲的經典風華，也讓人看見新世代偶戲人的活力與想像。

10月4日至5日，旅人們將走進古坑草嶺石壁，參與「森林療癒季」。以「赫茲多巴胺」為題，邀請專業療癒師帶領大家健走於林間，靜心於瑜伽與聲音療癒，在自然節奏中釋放壓力。生態瓶手作、茶品體驗與咖啡烘焙，讓雙手重拾創作的溫度。

瀞座-療癒季伸展活動。

森林療癒祭。

國際偶戲節 跨界「超越偶」

10月10日，第23屆雲林國際偶戲節盛大展開。今年主題「超越偶」，象徵布袋戲不再受限於戲台，而是走進生活，走向國際。當日上午，虎尾布袋戲館率先登場的Cosplay比賽，將角色化身與偶戲文化巧妙結合，掀起熱情序幕。夜晚的開幕音樂會更是矚目焦點——許富凱×管弦樂團的浪漫歌聲、黃小琥×黃世志木偶劇團的深情跨界、TRASH搖滾能量、婁峻碩×Cosplay的潮流魅力，以及百合花×永興樂皮影戲團的跨世代組合，共同展現偶戲無限的可能性。

10月11日的「超越偶戲臺」讓世界與雲林同台呼吸。臺灣天團「藝想台灣」與「創造焦點」輪番上陣，更邀請日本、韓國、美國、哥倫比亞四國團隊演出。這是一場跨越語言、文化與年齡的藝術饗宴。

「超越偶戲臺」讓世界與雲林同台呼吸。

「超越偶戲臺」讓世界與雲林同台呼吸。

金掌獎頒獎 金曲歌手壓軸

10月12日，壓軸閉幕典禮隆重舉行。比照「三金」規格舉辦的金掌獎頒獎禮，邀請許效舜、邱怡澍與金曲歌手李竺芯同台，透過語偶交鋒與舞台演出，向布袋戲工作者與傳承者致上最高敬意。

旅程的最終章，10月23日起，雲林縣政府攜手台北101，在89樓秘境花園觀景台推出特展，將布袋戲與世界竹地標並置，呈現雲林最具代表性的文化符碼。在傳統與當代交會之間，體驗藝術的高度與心靈的療癒。

十月的雲林，用一條旅程勾勒秋天最美的風景：掌中的金光，山林的綠意，跨界的舞台，以及世界的高度。今年秋天，讓我們在雲林相遇，不只是旅行，而是一場靈魂的「超越」。

「金掌獎」與「青年金掌獎」比賽全台唯一的布袋戲擂台賽。

虎尾布袋戲館率先登場的Cosplay比賽，將角色化身與偶戲文化巧妙結合，掀起熱情序幕。

雲林縣政府文化觀光處 廣告