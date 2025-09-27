快訊

加工延長保鮮 新北綠竹筍全年吃得到

聯合報／ 文、圖／新北市政府農業局
▲新北市農業局推動全年經濟，與各產區農會合作將生鮮綠竹筍開發成各式加工品。
新北市政府農業局推動綠竹筍全年經濟，與各產區農會合作將生鮮綠竹筍開發成各式加工品，把鮮食甘甜爽脆好滋味鎖在最完美時刻，喜歡綠竹筍的老饕，全年都能大快朵頤。

黃金筍炊粉 熱沖即食

八里區及三峽區農會為讓民眾隨時都可享用新北綠竹筍，嚴選高品質綠竹筍利用真空保鮮方式延長賞味期，保留鮮甜風味，是中秋佳節聚餐絕佳菜色；八里區農會今年新開發「黃金筍炊粉」，將乾燥綠竹筍與沖泡炊粉結合，是免開火、熱沖即食的健康消夜選擇。

五股區農會將在地優良的綠竹筍做成筍乾，以日曬法將16斤綠竹筍製成1斤筍乾，適合搭配筍乾焢肉等料理方式入菜。

▲黃金筍炊粉
綠竹筍水餃 筍脆肉香

深坑區農會推廣在地特色美食文化，將深坑四寶的精選黑豬後腿肉和優質綠竹筍結合，製成口感獨特的「綠竹筍香腸」，爽脆的綠竹筍可減少香腸油膩感。

▲綠竹筍鮮肉包
▲綠竹筍鮮肉包

另研發「綠竹筍水餃」，筍脆肉香絕妙好味深受消費者喜愛，還有爽口、鮮嫩多汁的「綠竹筍鮮肉丸」是湯品好夥伴，新推出的「綠竹筍鮮肉包」，Q彈麵皮搭配清脆爽口綠竹筍與滿滿肉香，喜好嘗鮮的老饕別錯過。

▲新北市農業局推動全年經濟，與各產區農會合作將生鮮綠竹筍開發成各式加工品。
新北市農業局長諶錫輝說，綠竹筍在新北有百年生產歷史，農民純熟的栽培技術更是品質的保證，新北是全國綠竹筍最大產區，年產值近17億元，透過新北健康三寶─綠竹筍品牌推廣並開發加工品，延長農產品銷售時間，更讓消費者全年都吃得到新北綠竹筍，相關產品可至各農會超市購買或可至新北市農業局網頁>買農產>綠竹筍訂購，最低可享88折優惠。

