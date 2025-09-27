快訊

獨自難過也不喊苦！「3星座」超會一個人堅強 哭完照樣勇敢走

獨／清泉崗女士官遭經國號戰機吸入削頭亡 檢方查無犯罪事證簽結

棒球亞錦賽／中華隊4比0完封中國隊！爭冠門票還要等日韓大戰

雲林良品 中秋團圓最在地的美味

聯合報／ 文、圖／雲林縣政府
「斗六文旦」果肉細緻Q彈、酸甜多汁，有多樣化禮盒供挑選。
「斗六文旦」果肉細緻Q彈、酸甜多汁，有多樣化禮盒供挑選。

中秋佳節是家人朋友團聚的重要時刻。雲林為農畜大縣，孕育出豐饒的作物與優質畜產品。雲林良品將帶給大家最安心、道地的美味，為今年的團圓時光增添更多驚喜。

安心肉品 海味齊聚

雲林是國內最重要的畜禽肉品產地，豬肉是雲林的驕傲，強調安全、健康、環保的飼養環境與品質， 是中秋團圓烤肉不可或缺的主角。土雞則以豐富經驗與科學化管理，新鮮電宰冷鏈保鮮，使肉質緊實有彈性，令人吮指回味！

除了肉品，來自沿海鄉鎮的鰻魚、蛤蜊更為佳節增添鮮味—鰻魚油脂細緻，蛤蜊則鮮美飽滿，一口接著一口停不下來。

文旦果香 禮盒傳情

中秋不可或缺的，非「斗六文旦」莫屬，細緻Q彈的果肉、酸甜多汁的風味，還有多樣化禮盒供挑選。除了吃團圓飯外，挑選一份體面誠意的中秋節伴手禮，也成為不可或缺的一環，搭配精選中秋禮盒，不論贈送親友或是企業贈禮，都能輕鬆傳遞心意。

現在就到雲林良品電商平台選購多樣化的產品，在家輕鬆下單，就能將來自雲林的美味直送到府。這個中秋，就讓雲林良品陪伴大家，以最真誠的在地滋味，帶來「食」在難忘的美好記憶。

雲林良品電商平台：https://www.yunlingoods.com.tw/

雲林縣政府廣告

相關新聞

邁向2050淨零 台塑以ESG打造永續競爭力

因應全球暖化、極端氣候，環境部將2050年達到淨零排放納入法規，企業不但要面對法規加嚴，也要面對世界各國的「碳關稅」、「淨零排碳」及「碳費/稅」挑戰。台塑企業原就相當重視環保議題，更將永續發展(ESG

雲林良品 中秋團圓最在地的美味

中秋佳節是家人朋友團聚的重要時刻。雲林為農畜大縣，孕育出豐饒的作物與優質畜產品。雲林良品將帶給大家最安心、道地的美味，為今年的團圓時光增添更多驚喜。 安心肉品 海味齊聚 雲

新北挺青年！新北青年租金補貼10月1日開放申請

為減輕年輕族群租屋負擔，新北市政府宣布「115年度青年租金補貼」即將於今年10月1日上午9時起開放受理申請，至明年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式，鼓勵在新北市設籍、就學或就業的青年踴躍申請。

時尚大賞新銳品牌SEIZEYES 登高雄設計節演繹港都風華

KFA高雄時尚大賞再度綻放成果！去年以作品《風對佗位來》獲佳作的新銳品牌「SEIZEYES」，將於10月2日攜手「高雄設計節」，於駁二藝術特區P2倉庫推出服裝秀，展出50套以海洋、港灣等港都意象為靈感

秋遊雲林‧超越相遇

十月的雲林，微風吹拂，山林漸漸染上秋意。這是一個適合沉澱心靈、踏出步伐的季節，邀請旅人用心去感受自然與文化交織的韻律。今年秋天，雲林以「自然×文化」為雙主題，串聯森林療癒與國際偶戲，描繪出一條獨特的秋

加工延長保鮮 新北綠竹筍全年吃得到

新北市政府農業局推動綠竹筍全年經濟，與各產區農會合作將生鮮綠竹筍開發成各式加工品，把鮮食甘甜爽脆好滋味鎖在最完美時刻，喜歡綠竹筍的老饕，全年都能大快朵頤。 黃金筍炊粉 熱沖即食 八里區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。