雲林良品 中秋團圓最在地的美味

中秋佳節是家人朋友團聚的重要時刻。雲林為農畜大縣，孕育出豐饒的作物與優質畜產品。雲林良品將帶給大家最安心、道地的美味，為今年的團圓時光增添更多驚喜。

安心肉品 海味齊聚

雲林是國內最重要的畜禽肉品產地，豬肉是雲林的驕傲，強調安全、健康、環保的飼養環境與品質， 是中秋團圓烤肉不可或缺的主角。土雞則以豐富經驗與科學化管理，新鮮電宰冷鏈保鮮，使肉質緊實有彈性，令人吮指回味！

除了肉品，來自沿海鄉鎮的鰻魚、蛤蜊更為佳節增添鮮味—鰻魚油脂細緻，蛤蜊則鮮美飽滿，一口接著一口停不下來。

文旦果香 禮盒傳情

中秋不可或缺的，非「斗六文旦」莫屬，細緻Q彈的果肉、酸甜多汁的風味，還有多樣化禮盒供挑選。除了吃團圓飯外，挑選一份體面誠意的中秋節伴手禮，也成為不可或缺的一環，搭配精選中秋禮盒，不論贈送親友或是企業贈禮，都能輕鬆傳遞心意。

現在就到雲林良品電商平台選購多樣化的產品，在家輕鬆下單，就能將來自雲林的美味直送到府。這個中秋，就讓雲林良品陪伴大家，以最真誠的在地滋味，帶來「食」在難忘的美好記憶。

雲林良品電商平台：https://www.yunlingoods.com.tw/

