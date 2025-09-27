中秋必遊景點！北流「唱 我們的歌 流行音樂故事展」帶你穿越百年流行樂史

快訊

聯合報／ 文、圖／臺北流行音樂中心
北流常設展「火車火車」展區，仿造早期火車的內裝，是網美打卡照必選之一。(圖_北流提供)
中秋連假即將到來，除了闔家團聚、賞月烤肉，您是否也在尋找一個兼具文化與娛樂的出遊去處？位於南港的臺北流行音樂中心，憑藉其常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」，成為今年中秋推薦的觀光亮點。不論是老歌迷還是新世代樂迷，都能在這裡找到與自己共鳴的旋律。

北流常設展完整呈現自1930年代至今的臺灣流行音樂發展脈絡。(圖_北流提供)
一首首歌，唱出臺灣的集體記憶

展覽完整呈現自1930年代至今的臺灣流行音樂發展脈絡。從台語歌謠、校園民歌到華語流行與獨立音樂，每個年代的歌曲都映照出社會氛圍與文化轉折。觀眾可透過珍貴文獻、黑膠唱片、手稿與演出服裝，重新體驗那些陪伴青春的旋律，理解創作者如何用音符書寫時代。

北流常設展演唱會體驗區，大型四面投影搭配舞台燈光與雷射，將演唱會的震撼重現眼前。(圖_北流提供)
四樓亮點：「生命的現場」沉浸式演唱會

最受矚目的展區當屬四樓的「生命的現場」演唱會體驗區。大型四面投影搭配舞台燈光與雷射，將演唱會的震撼重現眼前。無論是搖滾樂的熱血澎湃，還是萬人合唱的感動氛圍，都能讓觀眾親身感受「聲歷其境」的音樂能量。目前共有五月天、林俊傑、林宥嘉、田馥甄、動力火車、兄弟本色及Tizzy Bac等七場不同的節目內容，每天主題播放。

北流常設展嘻哈展區，邀請跨世代饒舌明星，用他們的視角聊聊不同世代與嘻哈音樂的交互影響。（圖_北流提供）
音樂串連世代，展覽不只是懷舊

「唱 我們的歌 流行音樂故事展」不只是單純回顧，每首歌曲背後都蘊藏友情、愛情與青春的故事，走進展區就像翻閱一本音樂日記，人人都能找到屬於自己的篇章。

夜晚北流園區極具特色的外觀搭配投射燈照射，美不勝收。(圖_北流提供)
中秋出遊新選擇：交通便利、全齡適合

臺北流行音樂中心鄰近捷運昆陽站，交通便利。白天可安排參觀展覽，逛逛周邊音樂文創店家、品嚐咖啡輕食或至音樂餐廳用餐，夜晚園區裡的Live House（Legacy TERA與SUB）也分別有精彩的展演活動，搭配投射燈照射在北流極具特色的外觀上，美不勝收，讓中秋假期不只賞月，更充滿音樂韻味。

今年中秋，不妨讓臺北流行音樂中心成為您的必訪景點，跟著「唱 我們的歌 流行音樂故事展」一起唱出專屬於這個時代的旋律，也唱出屬於自己的故事。

北流常設展官方介紹網址：https://www.tmc.taipei/tw/blog/show/TMC-Permanent-Exhibition

