竹市首辦議長盃桌球賽 推廣全民運動 賽事將於11月1、2日在民富國小登場 分7大組別

新竹市議會長期支持體育發展，今年首度舉辦新竹市議長盃桌球賽，賽事將於11月1、2日在新竹市北區民富國小登場，分公開組、長青組、機關組及國小男女生甲乙組等7大組別，預計吸引各路好手同場較勁。

近年新竹市議會代表隊在全國地方議會議長盃桌球賽屢有佳績，今年更奪得幕僚長組單打第三名及職員工男子乙組團體冠軍。秉持「練而優則比、比而優則辦」精神，市議會繼辦新竹市議長盃網球賽後，首度推出新竹市議長盃桌球賽。議長許修睿長期力挺運動，除親自參與網球、桌球賽，更支持多元體育協會，展現推廣全民運動的決心。

許修睿對各類運動的推廣不遺餘力，他曾說過：「沒有什麼比健康更重要」。深知運動是促進健康的最佳方法之一，因此他擔任議長以來，全國地方議會議長盃桌球賽與網球賽每一年不管在哪個縣市舉辦，他一定親自以總隊長身分領軍帶隊參與，為新竹市議會的議員、職員選手加油打氣。因此新竹市議會的參賽團隊士氣總是特別高昂。

國小可跨校組隊

今年首度舉辦的新竹市議長盃桌球賽為鼓勵基層發展，國小組學校報名可獲贊助三星練習球一袋，並可跨校組隊，參賽者另贈專屬運動毛巾。比賽場地加鋪防滑地墊、開放冷氣並聘防護員，確保安全。雖無比賽獎金，但經費多數用於照顧參賽者與推廣運動，獎盃也特別設計。

長青組放寬年齡

公開組與機關組增添排點變化，長青組則放寬年齡，兼顧樂齡運動與競技強度。國高中隊伍納入公開組，提升比賽精彩度。本屆賽事由市議會工作小組與桌委會精心籌畫，盼社會各界支持參與。

