茭白筍旺季到 遊三坑體驗客家情
中秋前後是茭白筍採收旺季，想體驗親自採摘的樂趣，品嘗最新鮮的食材，桃園市龍潭區三坑社區絕對是首選，而且這裡還是客家傳統聚落，滿滿的人文特色風情等著民眾探索體驗。
桃園市農業局指出，龍潭三坑因地形有3個坑谷得名，聚落至今保有早期洗滌衣物的洗衣場，由於水源有二且一清一濁，故名「黑白洗」，而當地信仰中心「永福宮」除了歷史悠久，原本主祀三山國王但後來改為三官大帝又是另外一段故事。
中秋節前後是採收茭白筍旺季，桃園市政府與地方居民致力推動「三坑水鄉休閒農業區」，近年開發不少特色商品，如「桑葚緣觀光果園」桑葚起酥派與桑葚檸檬氣泡醋飲、「肯納園區」鹿角蕨、「天照農場」丹參蒿蒻DIY與「小葉子農園」魔幻紫芽茶調飲等。三坑鐵馬道沿途也有三坑泉水、螢火蟲的家、咖啡林道、蝴蝶花徑、水圳隧道口等景點，一路蟲鳴鳥叫及潺潺溪水，輕快愜意。
另外，三坑老街是典型的客家莊，設計外窄內寬，走進其中，彷彿別有洞天，其中也隱藏許多傳統客家美食，阿香菜包和阿秋姨牛汶水、客家粄食皆座無虛席。
桃園市政府農業局 廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言