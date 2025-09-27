快訊

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線！盧孟揚今午先發戰中國

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

茭白筍旺季到 遊三坑體驗客家情

聯合報／ 文、圖／桃園市政府農業局
桃園市龍潭三坑地區有豐富自然景觀與人文資源，是很好的體驗與品嚐景點。
桃園市龍潭三坑地區有豐富自然景觀與人文資源，是很好的體驗與品嚐景點。

中秋前後是茭白筍採收旺季，想體驗親自採摘的樂趣，品嘗最新鮮的食材，桃園市龍潭區三坑社區絕對是首選，而且這裡還是客家傳統聚落，滿滿的人文特色風情等著民眾探索體驗。

中秋前後是茭白筍採收旺季，桃園市龍潭區三坑社區絕對是首選。
中秋前後是茭白筍採收旺季，桃園市龍潭區三坑社區絕對是首選。

桃園市農業局指出，龍潭三坑因地形有3個坑谷得名，聚落至今保有早期洗滌衣物的洗衣場，由於水源有二且一清一濁，故名「黑白洗」，而當地信仰中心「永福宮」除了歷史悠久，原本主祀三山國王但後來改為三官大帝又是另外一段故事。

桃園市龍潭三坑地區有豐富自然景觀與人文資源，是很好的體驗與品嚐景點。
桃園市龍潭三坑地區有豐富自然景觀與人文資源，是很好的體驗與品嚐景點。

中秋節前後是採收茭白筍旺季，桃園市政府與地方居民致力推動「三坑水鄉休閒農業區」，近年開發不少特色商品，如「桑葚緣觀光果園」桑葚起酥派與桑葚檸檬氣泡醋飲、「肯納園區」鹿角蕨、「天照農場」丹參蒿蒻DIY與「小葉子農園」魔幻紫芽茶調飲等。三坑鐵馬道沿途也有三坑泉水、螢火蟲的家、咖啡林道、蝴蝶花徑、水圳隧道口等景點，一路蟲鳴鳥叫及潺潺溪水，輕快愜意。

另外，三坑老街是典型的客家莊，設計外窄內寬，走進其中，彷彿別有洞天，其中也隱藏許多傳統客家美食，阿香菜包和阿秋姨牛汶水、客家粄食皆座無虛席。

三坑老街是典型的客家莊。
三坑老街是典型的客家莊。

桃園市政府農業局 廣告

相關新聞

中秋必遊景點！北流「唱 我們的歌 流行音樂故事展」帶你穿越百年流行樂史

中秋連假即將到來，除了闔家團聚、賞月烤肉，您是否也在尋找一個兼具文化與娛樂的出遊去處？位於南港的臺北流行音樂中心，憑藉其常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」，成為今年中秋推薦的觀光亮點。不論是老歌迷

茭白筍旺季到 遊三坑體驗客家情

中秋前後是茭白筍採收旺季，想體驗親自採摘的樂趣，品嘗最新鮮的食材，桃園市龍潭區三坑社區絕對是首選，而且這裡還是客家傳統聚落，滿滿的人文特色風情等著民眾探索體驗。 桃園市農業局指出，龍潭三坑因地

花蓮文旦酸甜黃金比例跨界上桌

花蓮好山好水養好柚，在地栽培的文旦柚果肉清爽、甜度適中，有著「微酸回甘的黃金比例」，是中秋節最受歡迎的經典滋味。花蓮縣政府透過多元推廣方式，持續提升花蓮文旦品牌形象及市場競爭力。 產量全台領先

新北回收物品易查通 秒懂正確分類

千筆日常用品回收資訊 資源回收再利用，可讓環境永續，但哪些東西要怎麼回收，考驗民眾。新北市環保局自2020年推出全國首創的「回收物品易查通」網頁版，讓民眾能隨時透過網頁查詢，一鍵秒懂物品的正確回收方

泡泰安溫泉訪原鄉秘境

苗栗泰安鄉坐擁山林美景與純淨泉質，是兼具「原鄉文化」、「高山美景」與「百年溫泉」的旅遊秘境。 泰安溫泉自1908年被發現，泉質為乳白微透明的弱鹼性碳酸泉，水溫平均47度，泡後肌膚潤澤，因此

捷運三鶯線串聯山林人文 便捷通勤生活

新北捷運三鶯線全長14.29公里，共有12座車站與1座機廠，起點頂埔站與板南線共構銜接，這條串聯土城、三峽、鶯歌的便捷新動脈，完工通車後，從三鶯地區至台北市的通勤時間可減少20分鐘，未來更延伸桃園八德

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。