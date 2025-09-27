茭白筍旺季到 遊三坑體驗客家情

中秋前後是茭白筍採收旺季，想體驗親自採摘的樂趣，品嘗最新鮮的食材，桃園市龍潭區三坑社區絕對是首選，而且這裡還是客家傳統聚落，滿滿的人文特色風情等著民眾探索體驗。

桃園市農業局指出，龍潭三坑因地形有3個坑谷得名，聚落至今保有早期洗滌衣物的洗衣場，由於水源有二且一清一濁，故名「黑白洗」，而當地信仰中心「永福宮」除了歷史悠久，原本主祀三山國王但後來改為三官大帝又是另外一段故事。

中秋節前後是採收茭白筍旺季，桃園市政府與地方居民致力推動「三坑水鄉休閒農業區」，近年開發不少特色商品，如「桑葚緣觀光果園」桑葚起酥派與桑葚檸檬氣泡醋飲、「肯納園區」鹿角蕨、「天照農場」丹參蒿蒻DIY與「小葉子農園」魔幻紫芽茶調飲等。三坑鐵馬道沿途也有三坑泉水、螢火蟲的家、咖啡林道、蝴蝶花徑、水圳隧道口等景點，一路蟲鳴鳥叫及潺潺溪水，輕快愜意。

另外，三坑老街是典型的客家莊，設計外窄內寬，走進其中，彷彿別有洞天，其中也隱藏許多傳統客家美食，阿香菜包和阿秋姨牛汶水、客家粄食皆座無虛席。

