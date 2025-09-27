快訊

花蓮文旦酸甜黃金比例跨界上桌

聯合報／ 文、圖／花蓮縣政府
花蓮氣候溫暖，雨量豐富，陽光充足，孕育出美味的文旦柚。
花蓮好山好水養好柚，在地栽培的文旦柚果肉清爽、甜度適中，有著「微酸回甘的黃金比例」，是中秋節最受歡迎的經典滋味。花蓮縣政府透過多元推廣方式，持續提升花蓮文旦品牌形象及市場競爭力。

產量全台領先 吃法創新應用

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮是全台最重要的文旦柚產區之一，種植面積約占全國四分之一，今年產量達15,000公噸。花蓮文旦柚不僅是優質農產品，更是農友辛勤耕耘與大地滋養的結晶。今年縣府結合地方農會、在地業者及全台零售通路，展開一系列推廣行動，透過展售、市集與農遊體驗，邀請全台民眾共同品嘗花蓮的幸福滋味。

花蓮縣長徐榛蔚說，縣府透過多元行銷推廣活動，提高花蓮文旦柚的品牌形象，也走入民眾的生活日常。
今年縣府首度以「文旦創新」為主題，攜手縣內15家農友、麵包店、飲品、冰品、伴手禮及食品加工業者，推出結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常，展現農產跨界加值的無限可能。

花蓮縣政府今年首度以「文旦創新」為主題，攜手縣內15家農友、伴手禮業者等，推出結合花蓮文旦的創新應用，讓文旦從餐桌延伸至生活日常。
多場展售活動 嘉惠全台消費者

縣府與瑞穗、玉溪、光豐、鳳榮、壽豐、花蓮市及花蓮縣農會合作，規畫多場展售活動，帶領農友北上至台北希望廣場、圓山花博、新北板橋及建國花市等地展售，將花蓮文旦柚送達全台消費者。

同時攜手全聯福利中心，全台1,200多家門市於8月29日至10月9日上架嚴選花蓮文旦柚，消費者只要購買並登錄發票，即可參加萬元大獎抽獎，在日常採買中就能輕鬆支持在地農產。

花蓮文旦柚有著酸甜回甘的黃金比例。
