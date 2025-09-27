新北挺青年！新北青年租金補貼10月1日開放申請

快訊

文、圖／新北市政府城鄉發展局
新北市政府宣布「115年度青年租金補貼」即將於今年10月1日上午9時起開放受理申請。
為減輕年輕族群租屋負擔，新北市政府宣布「115年度青年租金補貼」即將於今年10月1日上午9時起開放受理申請，至明年12月31日下午5時止，採隨到隨辦方式，鼓勵在新北市設籍、就學或就業的青年踴躍申請。

根據調查，新北市租屋人口超過30萬人，顯示新北租屋市場需求龐大。租屋負擔是不少青年族群的一大壓力，新北市政府持續提供青年租金補貼，針對在當地就學就業的青年，若符合年齡、設籍或就業、無自有住宅、家庭收入等條件即可申請。

新北市城鄉局表示，補貼對象為年滿18歲至未滿40歲的青年，並須符合「單身」、「新婚未滿兩年」或「育（孕）有未成年子女（含胎兒）」等家庭組成條件。申請資格還包括家庭年收入上限144萬元，每人每月平均收入不得超過5萬9,150元，且財產所得、租賃地點皆須符合相關規定。

補貼金額依家庭狀況區分，單身青年每月可獲3500元；新婚家庭則可獲4500元；若育（孕）有未成年子女，則依子女人數梯次補助，1人5000元、2人6000元、3人以上最高可達7000元，審核通過後補貼會追溯至申請日起開始計算。城鄉局指出，這樣的設計是考量到家庭支出隨人口增加而擴大，補助額度也相對提升，盼能有效減輕青年成家與養育的壓力。

申請方式相當多元，青年可透過線上系統操作，只要將相關文件拍照上傳即可完成程序；若習慣紙本作業，也可下載申請書，檢附相關文件後，以掛號郵寄至「新北市板橋區中山路一段161號1樓住宅發展科」收，會有專人進行審查。

新北市政府表示，此次青年租金補貼不僅回應居住正義的期待，也展現新北在面對青年租屋困境時的積極態度，為落實青年宜居政策，透過實質政策支持青年，減輕租屋負擔，提升居住品質，幫助剛步入社會的單身青年減輕租屋負擔、新婚及育有未成年子女之家庭，呼籲符合資格的青年應把握機會踴躍申請，讓公共資源發揮最大效益，成為青年築夢的重要後盾。（新北市政府城鄉發展局廣告）

線上申請網址：https://nths.ntpc.gov.tw/FC

紙本申請書下載網址：https://is.gd/SwmBcI

