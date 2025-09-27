新北回收物品易查通 秒懂正確分類
千筆日常用品回收資訊
資源回收再利用，可讓環境永續，但哪些東西要怎麼回收，考驗民眾。新北市環保局自2020年推出全國首創的「回收物品易查通」網頁版，讓民眾能隨時透過網頁查詢，一鍵秒懂物品的正確回收方式，提供超過千筆常見日常用品的回收資訊，已累積超過130萬人次使用，深受民眾好評。
為進一步提升便利性，環保局也於2024年推出「新北市回收物品易查通」LINE查詢服務，民眾只要加入LINE帳號，透過對話輸入物品名稱，即可立即獲得回收及處理方式，讓回收查詢更快速、更貼近生活。
可愛「寶吉」推廣循環理念
除線上查詢物品回收服務，環保局也積極透過各式宣導活動、社群媒體推廣資源循環理念，並結合可愛的「新北i環保」形象「寶吉」與市民互動，吸引更多民眾認識並使用回收查詢服務。
環保局提醒，落實正確分類及源頭減量，才能讓資源有效再利用。若遇到不確定如何處理的物品，民眾可至「回收物品易查通」網站或加入LINE帳號（Line@ID：@827tajwk）查詢，立即掌握正確回收資訊，讓環保更便利。
(新北市政府環境保護局 廣告)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言