新北回收物品易查通 秒懂正確分類

千筆日常用品回收資訊

資源回收再利用，可讓環境永續，但哪些東西要怎麼回收，考驗民眾。新北市環保局自2020年推出全國首創的「回收物品易查通」網頁版，讓民眾能隨時透過網頁查詢，一鍵秒懂物品的正確回收方式，提供超過千筆常見日常用品的回收資訊，已累積超過130萬人次使用，深受民眾好評。

民眾參加宣導活動，填寫資收問卷就可拿好禮。

為進一步提升便利性，環保局也於2024年推出「新北市回收物品易查通」LINE查詢服務，民眾只要加入LINE帳號，透過對話輸入物品名稱，即可立即獲得回收及處理方式，讓回收查詢更快速、更貼近生活。

民眾透過LINE對話輸入物品名稱，即可了解回收處理方式。

可愛「寶吉」推廣循環理念

除線上查詢物品回收服務，環保局也積極透過各式宣導活動、社群媒體推廣資源循環理念，並結合可愛的「新北i環保」形象「寶吉」與市民互動，吸引更多民眾認識並使用回收查詢服務。

環保局積極辦理資源回收宣導活動，宣導資源循環觀念。

環保局提醒，落實正確分類及源頭減量，才能讓資源有效再利用。若遇到不確定如何處理的物品，民眾可至「回收物品易查通」網站或加入LINE帳號（Line@ID：@827tajwk）查詢，立即掌握正確回收資訊，讓環保更便利。

