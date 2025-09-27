泡泰安溫泉訪原鄉秘境

苗栗泰安鄉坐擁山林美景與純淨泉質，是兼具「原鄉文化」、「高山美景」與「百年溫泉」的旅遊秘境。

泰安溫泉為乳白微透明的弱鹼性碳酸泉，有「美人湯」美名。

泰安溫泉自1908年被發現，泉質為乳白微透明的弱鹼性碳酸泉，水溫平均47度，泡後肌膚潤澤，因此有「美人湯」美名。區內飯店、民宿依山傍水，提供露天大眾池、SPA及湯屋等設施，帶來身心舒展的療癒體驗。

幽靜竹林熱門打卡地標

循山路而行，沿途可在「清安豆腐街」品嚐美食，並走訪「泰雅原住民文化產業園區」體驗原鄉風情；途中「烏嘎彥竹林秘境」以幽靜竹林聞名，是近年熱門打卡地標。進入泰安南三村，象鼻吊橋與古道展現泰雅文化之美，而「雪見遊憩區」則能遠眺聖稜線與雪山群峰，冬季白雪皚皚，更添浪漫。

泰雅原住民文化產業區可體驗煮溫泉蛋。

榮獲台灣好湯四大獎項

2025年3月，泰安溫泉榮獲交通部觀光署「台灣好湯—金泉獎」四項大獎，包括「十泉十美獎」最高殊榮，並拿下「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」。苗栗縣府並攜手相關單位持續優化環境，舉辦「泉柿原味」、秘境馬拉松等活動，推廣多元旅遊。今秋，不妨走進泰安，泡湯暖心、賞雪怡情，感受結合自然與文化的獨特旅湯魅力。

