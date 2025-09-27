招募新血 桃園寄養家庭福利升級
桃園市每年約有450名兒童或少年需要安置照顧，但目前僅有89戶寄養家庭能提供服務，多數孩童只能被安置在機構中。為解決這項問題，市府近期加碼多項福利措施，積極招募新血加入寄養家庭行列。
堪稱寄養家庭模範代表的胡媽媽與鄭爸爸夫妻檔，自2011年開始投入寄養服務至今已14年，期間照顧過7名寄養孩童。夫妻倆從孩子的身心健康、品德養成、課業輔導到生活技能培養，提供全方位的關愛與教育，不僅陪伴孩子成長，更引導孩子思考未來方向，為人生設立目標。
守護兒少 號召年輕家庭
社會局表示，家庭環境對維持兒少健全發展具有不可取代的重要性，桃園寄養家庭照顧者平均年齡約50多歲，其中一半的照顧者年齡介於50歲至59歲之間，顯示亟需年輕家庭加入服務行列。
福利增加 6千三節獎金
為鼓勵更多家庭參與，市府積極提升寄養家庭福利待遇，新措施包括三節獎金一年共6,000元、照顧2歲以下幼童每月加碼補助5,000元、照顧2至3歲幼童加碼3,000元，及提供一般兒少每月24小時喘息服務時數，照顧特殊兒少更加碼至48小時，歡迎年滿25歲、具備穩定收入的市民踴躍加入。
有意者可洽詢桃園市政府社會局（03-3322101分機6320～6323）或財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所（03-4562190分機218～230）。
