捷運三鶯線串聯山林人文 便捷通勤生活
新北捷運三鶯線全長14.29公里，共有12座車站與1座機廠，起點頂埔站與板南線共構銜接，這條串聯土城、三峽、鶯歌的便捷新動脈，完工通車後，從三鶯地區至台北市的通勤時間可減少20分鐘，未來更延伸桃園八德銜接桃園綠線，形成北北桃捷運共融生活圈。
5站5公園 走跳好悠閒
三鶯線利用高架橋下空間與在地特色，落實「三鶯5公園」，規畫鶯歌區5站5公園，三鶯線不僅是通勤利器，更是民眾探索新北山林、文化與悠閒生活的最佳途徑。
媽祖田站（LB02）鄰近有桐花公園、登山步道等；台北大學站（LB07）距離觀光地標三峽老街、祖師廟約900公尺，走路10分鐘即可到達。
探索新北 出站景點多
捷運鶯歌車站（LB08）銜接台鐵鶯歌火車站間有「彩虹通廊」網美拍照點外，還能出站即達超「美」景點新北市美術館，鄰近則有古鐘樓公園；陶瓷老街站（LB09）外就有全新啟用的公三公園，步行3分鐘就可直達鶯歌陶瓷老街、5分鐘即達陶瓷博物館。
國華站(LB10）旁也有共融特色國華公園；永吉公園站（LB11）有夢幻炮仗花的永吉公園；鶯桃福德站（LB12）附近有鳳祥公園。未來三鶯線通車後民眾不必舟車勞頓，將有更輕鬆便利、綠色低碳的新選擇。(新北市政府捷運工程局 廣告)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言