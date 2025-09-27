捷運三鶯線串聯山林人文 便捷通勤生活

新北捷運三鶯線全長14.29公里，共有12座車站與1座機廠，起點頂埔站與板南線共構銜接，這條串聯土城、三峽、鶯歌的便捷新動脈，完工通車後，從三鶯地區至台北市的通勤時間可減少20分鐘，未來更延伸桃園八德銜接桃園綠線，形成北北桃捷運共融生活圈。

三鶯線列車上線測試中。

5站5公園 走跳好悠閒

三鶯線利用高架橋下空間與在地特色，落實「三鶯5公園」，規畫鶯歌區5站5公園，三鶯線不僅是通勤利器，更是民眾探索新北山林、文化與悠閒生活的最佳途徑。

媽祖田站（LB02）鄰近有桐花公園、登山步道等；台北大學站（LB07）距離觀光地標三峽老街、祖師廟約900公尺，走路10分鐘即可到達。

捷運鶯歌車站出站即達超「美」景點-新北市美術館。

探索新北 出站景點多

捷運鶯歌車站（LB08）銜接台鐵鶯歌火車站間有「彩虹通廊」網美拍照點外，還能出站即達超「美」景點新北市美術館，鄰近則有古鐘樓公園；陶瓷老街站（LB09）外就有全新啟用的公三公園，步行3分鐘就可直達鶯歌陶瓷老街、5分鐘即達陶瓷博物館。

新北市捷運局在陶瓷老街站打造休憩綠地「公三公園」。

國華站(LB10）旁也有共融特色國華公園；永吉公園站（LB11）有夢幻炮仗花的永吉公園；鶯桃福德站（LB12）附近有鳳祥公園。未來三鶯線通車後民眾不必舟車勞頓，將有更輕鬆便利、綠色低碳的新選擇。(新北市政府捷運工程局 廣告)