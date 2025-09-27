桃園打造韌性濱海廊帶防災、生態、低碳觀光一次到位

桃園市政府海岸及資源循環工程處以「防災安全」、「生態保育」及「低碳觀光」三大主軸推動濱海永續發展，目標不只是強化沿海防護，更要打造兼具環境教育與觀光休閒的濱海廊帶。透過整合禦潮設施、生態園區與服務性設施，桃園正逐步實現「安全、宜居、永續」的濱海願景。

後湖逐浪天梯工程降低堤頂及抬升水防道路高程，使遊客提升親海的感受

後湖逐浪天梯工程 防災、保育、教育多重功能

新屋地區「後湖逐浪天梯工程」是守護海岸線的重要關鍵。面對長年颱風與海浪侵蝕，市府以自然工法重建 940公尺拋石海堤，設計1:6緩坡三層塊石結構，外側採大粒徑塊石吸收浪能，並將防汛道路提升至海平面5公尺以上，可大幅降低淹水與侵蝕風險。工程導入循環資源：鋪面混入 364公噸玻璃砂、設置35張再製塑木椅，並媒合再利用土石方1萬7,500立方公尺，估計減碳效益達4,233公噸，相當於38萬6,210棵樹一年的吸碳量。完工後不僅提升自然海岸比例1.84%，更增設2處生態廊道，實現防災、保育與教育的多重功能。

後湖溪生態園區經營咖啡小屋營造河岸景觀，打造觀光遊憩場所

後湖溪生態園區 親水遊憩熱門景點

除了防災工程，海岸及資源循環工程處也積極營造宜人的生態遊憩環境。「後湖溪生態園區」擁有海水與淡水交會的獨特條件，孕育紅樹林與豐富濕地生態。園區內設有親水觀景平台、湖畔咖啡屋與親子遊樂設施，已成為親子與年輕族群的熱門景點。第二期工程自今(114)年3月啟動，內容包括清淤河道、更新600公尺自行車道及改善舊設施，將於114年底完工。未來營運單位進駐後，將推出水上活動體驗與青年學習遊程，預計於明年4至5月正式啟用，讓後湖溪成為融合休閒、生態與教育的全新亮點。

雙新跨橋牆面彩繪3D藝術牆作為打卡景點。

永安低碳轉運中心串聯自行車道。

永安漁港遊客停車場 增設停車格 提供廁所與休憩廣場

在服務設施方面，市府同步推動低碳便民建設。永安漁港遊客停車場利用台61線橋下空間打造，提供221格汽車位與12格機車位，並設有景觀廁所與休憩廣場，不僅解決長年停車不足，更預留低碳運具租借空間，成為濱海綠色交通節點。許厝港濕地低碳轉運中心自112年啟用，設有99格汽車位與43格機車位，設有單車小站及3座智慧公廁，並導入YouBike與電輔車，串聯濕地旅遊。

許厝港歷史人文廣場設有歷史解說牆。

許厝港南岸歷史人文廣場 喚起民眾在地歷史記憶

許厝港南岸歷史人文廣場則也於今(114)年4月完工，不僅提升旅遊景觀，更喚起民眾在地歷史記憶。廣場內設有歷史解說牆，紀念當地開墾先民許鳳與郭光天，並設置休憩廣場、景觀座椅、入口意象、自行車架等設施，讓遊客在親近自然之餘，也能深入認識許厝港的歷史脈絡與文化故事。

同時，於濱海廊帶推動智慧公廁建置，結合自動化管理與環境感測，提供乾淨便利的公共服務。透過這些建設，桃園不僅提升遊客體驗，更成功串聯許厝港濕地、觀音草漯沙丘、新屋綠色隧道等景點，逐步形塑兼顧低碳交通與生態保育的完整濱海旅遊廊帶。

