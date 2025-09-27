秋日漫遊潮州 人文、藝術與信仰之旅

秋高氣爽的季節，9月底至10月初短短2週內，就有教師節、中秋與國慶三個連假，正是安排一趟兼具文化底蘊與在地風情旅程的最佳時機。潮州鎮不僅擁有獨特的歷史建築與人文故事，也有活力充沛的藝文活動與深具信仰能量的宗教場域。無論是愛好歷史、熱衷藝術，或是想輕鬆漫步的旅人，都能在潮州找到屬於自己的驚喜與感動。

歷史與文化 潮州日式歷史建築文化園區

園區內三棟主要建築分別規劃為旅遊資訊中心、日式木造建築展示空間與展覽館。每年秋天登場的「大潮文化祭」是地方年度盛事，其中最受期待的大潮藝文市集將於11月15日、16日登場，串聯周邊商圈與文創攤車，讓旅人享受藝文氛圍與在地美食。此地原為日治時期潮州辦務署及總督府行政機關所在地，如今整修後成為結合歷史、藝術與生活體驗的多元場域。這裡不僅能欣賞建築之美，更能走進潮州的歷史記憶。

▲潮州日式歷史建築文化園區

戲曲與藝術 屏東戲曲故事館

位於潮州市區的屏東戲曲故事館，前身是 1916 年大正時期建造的舊潮州郵局，曾作為庄役場，外觀結合和洋式設計與本土特色，並於2006年公告為歷史建築。館內以歌仔戲、布袋戲與皮影戲為主題，透過靜態展覽、動態表演及年度特展，展現屏東地區多元族群的戲曲發展，更結合明華園、蘇家班明興閣等在地劇團，成為臺灣戲曲文化的重要窗口。

▲屏東戲曲故事館

信仰與文化 潮州福安宮、潮州三山國王廟

潮州信仰文化底蘊深厚，福安宮與三山國王廟亦是旅人不可錯過的信仰據點。福安宮起源於日據時期，因皇民化運動僅能以榕樹、石頭象徵神位，直至1970年才正式建祠。2019年因廟體老舊重建卻遭檢舉，廟方最終於2020年完成「千人遷廟」盛事，1600名信眾合力將廟體平移至新址，成為地方信仰與歷史傳承的重要象徵。

位於市區核心的三山國王廟，宮名「忠主宮」，歷史可追溯至清乾隆年間，香火鼎盛、神威顯赫。每年三山國王聖誕皆舉辦熱鬧慶典，吸引各地信眾參與，不僅是祈福聖地，更是凝聚地方情感的重要所在。兩大廟宇共同見證潮州的宗教信仰與人文底蘊，也成為旅人認識在地文化的重要窗口。

▲潮州三山國王廟

潮州的秋天，既有文化的深度，也蘊含信仰的力量。從日式歷史建築到戲曲藝術，從在地廟宇到市集美食，每一站都蘊藏故事與驚喜。誠摯邀請旅人走進潮州，用眼睛欣賞風景，用心感受文化，在這個秋日留下難忘的旅遊回憶。

（屏東縣潮州鎮公所 廣告）