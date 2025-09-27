快訊

連假特價優惠！安卓手機省7900元 蘋果這款iPhone降價3210元

悲傷教師節...陽明交大退休教授遭洪水沖走 失聯迄今未獲

家家失言花蓮救災「不用感謝政府」道歉了！紀曉君：為什麼要做後悔的事情

台南百年西市場 華麗重生

聯合報／ 文／台南市政府
▲修復完工的台南市定古蹟「西市場」盛大開幕。
▲修復完工的台南市定古蹟「西市場」盛大開幕。

古蹟修復完工 109個攤商進駐

2025年8月21日，修復完工的台南市定古蹟「西市場」盛大開幕，進駐66個文創／紡織／生活百貨攤位、20個輕飲食攤、23個南區熟食與百貨店鋪，造成話題。這個陪伴台南人一世紀的「大菜市」以嶄新姿態重生，並吸引年輕一代走進市場，創造新的回憶。

「西市場」是台南的第一處大型公有市場，建於1905年（當時稱為「台南市場」），曾經是南台灣最大的公有市場，被台南人暱稱為「大

菜市」，承載了台南人一世紀的柴米油鹽的常民生活記憶，現今台南地區的生鮮批發市場，也是在不同時期由西市場獨立遷移出來，可見西市場與台南民生的深刻連結。

▲台南人的「大菜市」以新姿態重生，吸引年輕一代走進市場。
▲台南人的「大菜市」以新姿態重生，吸引年輕一代走進市場。

西市場主體建築曾在1911年颱風倒塌，隔年以更加洋風華麗的面貌重建，更是台南第一座運用最新鋼筋混凝土RC工法打造的市場。

西市場生意興隆榮景持續到戰後民國八○年代初，直到量販店與連鎖百貨愈來愈盛行，商業型態與民眾採買型態改變，榮景不復以往。市場樣貌也隨著城市發展以及市場擴張，被增建建物層層遮蔽。

歲月洗禮轉型 市長邀您體驗

2003年西市場被指定為台南市定古蹟，2017年正式展開古蹟修復工程，陸續完成古蹟修復、周邊整頓與景觀改造，終於在2025年8月底盛大開幕。

▲從研究調查到修復分為許多階段，經歷多年終於完工。
▲從研究調查到修復分為許多階段，經歷多年終於完工。

台南市長黃偉哲表示，西市場提供的不只是商品與服務，更承載著市民對過往美好時光的回憶，以及對未來生活的想像與憧憬。誠摯邀請國內外遊客一同走進重生的西市場，體驗全新魅力。

（台南市政府 廣告）

相關新聞

桃園打造韌性濱海廊帶防災、生態、低碳觀光一次到位

桃園市政府海岸及資源循環工程處以「防災安全」、「生態保育」及「低碳觀光」三大主軸推動濱海永續發展，目標不只是強化沿海防護，更要打造兼具環境教育與觀光休閒的濱海廊帶。透過整合禦潮設施、生態園區與服務性設

秋日漫遊潮州 人文、藝術與信仰之旅

秋高氣爽的季節，9月底至10月初短短2週內，就有教師節、中秋與國慶三個連假，正是安排一趟兼具文化底蘊與在地風情旅程的最佳時機。潮州鎮不僅擁有獨特的歷史建築與人文故事，也有活力充沛的藝文活動與深具信仰能

台南百年西市場 華麗重生

古蹟修復完工 109個攤商進駐 2025年8月21日，修復完工的台南市定古蹟「西市場」盛大開幕，進駐66個文創／紡織／生活百貨攤位、20個輕飲食攤、23個南區熟食與百貨店鋪，造成話題。這個陪伴台南人

招募新血 桃園寄養家庭福利升級

桃園市每年約有450名兒童或少年需要安置照顧，但目前僅有89戶寄養家庭能提供服務，多數孩童只能被安置在機構中。為解決這項問題，市府近期加碼多項福利措施，積極招募新血加入寄養家庭行列。 堪稱寄養家庭模

從日常到銀幕 跟著金獎影視場景遊新北

新北市致力打造影視之城，今年夏天，新北協拍中心推出全新影視朝聖之路「金獎星光大道」，精選多處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品拍攝場景，邀民眾走進影視場景，感受新北市與影像交織的魅力風情。金獎星光大道

苗栗文旦柚 甜美迎中秋

苗栗縣因獨特的地理環境，油亮鮮綠的文旦柚一直深受大家喜愛，果瓣飽滿，肉色晶瑩剔透，質地細軟，入口甘甜多汁，更是中秋節送禮自用的最佳選擇。 鮮美多汁 淡淡蜂蜜香氣 苗栗縣文旦柚栽培總面積約4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。