台南百年西市場 華麗重生

古蹟修復完工 109個攤商進駐

2025年8月21日，修復完工的台南市定古蹟「西市場」盛大開幕，進駐66個文創／紡織／生活百貨攤位、20個輕飲食攤、23個南區熟食與百貨店鋪，造成話題。這個陪伴台南人一世紀的「大菜市」以嶄新姿態重生，並吸引年輕一代走進市場，創造新的回憶。

「西市場」是台南的第一處大型公有市場，建於1905年（當時稱為「台南市場」），曾經是南台灣最大的公有市場，被台南人暱稱為「大

菜市」，承載了台南人一世紀的柴米油鹽的常民生活記憶，現今台南地區的生鮮批發市場，也是在不同時期由西市場獨立遷移出來，可見西市場與台南民生的深刻連結。

▲台南人的「大菜市」以新姿態重生，吸引年輕一代走進市場。

西市場主體建築曾在1911年颱風倒塌，隔年以更加洋風華麗的面貌重建，更是台南第一座運用最新鋼筋混凝土RC工法打造的市場。

西市場生意興隆榮景持續到戰後民國八○年代初，直到量販店與連鎖百貨愈來愈盛行，商業型態與民眾採買型態改變，榮景不復以往。市場樣貌也隨著城市發展以及市場擴張，被增建建物層層遮蔽。

歲月洗禮轉型 市長邀您體驗

2003年西市場被指定為台南市定古蹟，2017年正式展開古蹟修復工程，陸續完成古蹟修復、周邊整頓與景觀改造，終於在2025年8月底盛大開幕。

▲從研究調查到修復分為許多階段，經歷多年終於完工。

台南市長黃偉哲表示，西市場提供的不只是商品與服務，更承載著市民對過往美好時光的回憶，以及對未來生活的想像與憧憬。誠摯邀請國內外遊客一同走進重生的西市場，體驗全新魅力。

（台南市政府 廣告）