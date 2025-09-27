從日常到銀幕 跟著金獎影視場景遊新北

新北市致力打造影視之城，今年夏天，新北協拍中心推出全新影視朝聖之路「金獎星光大道」，精選多處曾榮獲金馬獎、金鐘獎肯定的影視作品拍攝場景，邀民眾走進影視場景，感受新北市與影像交織的魅力風情。金獎星光大道分為「城跡市景」與「濱海漫遊」兩條路線，不妨跟著鏡頭腳步，趁著中秋假期遊歷城市與山海，看見情感與故事在現實中發光。

板橋環河公園

勇奪第60屆金馬獎4項大獎的電影「老狐狸」，以1990年代台灣社會經濟劇變為背景，描繪11歲男孩廖界與父親廖泰來相依為命，節儉度日，努力存錢買房的日子。板橋環河公園為劇中重要場景之一，劇組在此搭建場景，呈現主角日常生活周遭的真實環境，公園的自然氛圍與都市背景交織，凸顯角色在現實與理想間的掙扎。

▲板橋林本源園邸是新北熱門場景之一。

板橋林本源園邸

「商魂」描述台灣第一代實業家林燈如何展露經營奇才，將事業版圖逐步擴大，在1950年台灣歷史最嚴重的通貨膨脹時代，試圖打破重重阻礙，以官股企業轉民營化為背景的商場時代劇，拿下第59屆金鐘獎戲劇類節目視覺特效及美術設計等獎項。林本源園邸園內亭台樓閣雅致，漫步其中，彷彿回到「商魂」中1950年代台灣商戰時期。這裡也是許多時代劇、歷史劇在新北首選場景之一。

汐止觀光夜市

阮經天主演的電影「周處除三害」，獲第60屆金馬獎最佳動作設計獎，主角陳桂林在街道飛奔躲避追捕的畫面，正是在汐止觀光夜市取景拍攝。這裡也是新北市近年推動市場改造的成果之一，明亮舒適的環境值得影迷造訪打卡，同時體驗夜市的美食文化。

▲深具懷舊氛圍的瑞芳黃金博物館四連棟日式建築，吸引金鐘作品「生生世世」前來取景。

瑞芳黃金博物館四連棟

薛仕凌憑藉電視劇「生生世世」榮獲第56屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，劇中多場精彩片段皆於此取景，展現昔日礦業繁榮下的日式官舍建築群，見證礦工生活與時代變遷的歷史建築特色。

▲淡水六塊厝漁港是電視劇「天橋上的魔術師」取景地，也是欣賞日落的絕美秘境。

淡水六塊厝漁港

第56屆金鐘獎最大贏家電視劇「天橋上的魔術師」抱走第56屆金鐘獎6項大獎，劇中綽號「點媽」的皮鞋行老闆娘，要去找大兒子的場景，即是在淡水六塊厝漁港附近拍攝，此地更是欣賞日落美景的絕佳秘境。

