以濃厚海老そば為主打的「海老そばとwine PARMI」，原本位於那霸新都心Main Place商場旁邊，後來搬遷到國際通縣廳前站附近，並改名「麺処 益々-masumasu-」，由一位一年能吃掉500碗麵的「麵條狂人」所打造的「進化系」沖繩蕎麥麵，濃郁的蝦湯沖繩麵，絕對是喜愛海味的朋友一吃會愛上的好滋味。

麺処 益々-masumasu- 交通位置與停車指南（近國際通、旭橋站）

「麺処 益々-masumasu-」鄰近國際通與站，從國際通的入口步行過來約400m，縣廳前站步行過來也是400m，從旭橋站步行過來是350m，稍微近一點，旁邊有一個收費停車場，自駕開車來也相當方便。

防撲空必看！麺処 益々用餐須知：白天賣麵、晚上變身酒吧的合租空間

「麺処 益々-masumasu-」店內寬敞舒適，座位不會太壅擠，看起來是跟酒吧合租的店面，因此只有白天營業，晚上就變成酒吧營業了。

麺処 益々菜單解析：進化系海老蝦湯 vs 魚介小魚乾沖繩麵

「麺処 益々-masumasu-」的菜單，以沖繩麵為主，除了湯麵還有沾麵，雖以濃郁蝦湯為主的基底，如果不喜歡蝦味，另外有魚干系的沖繩麵可供選擇。

不管到日本的餐廳還是居酒屋，首先都先點杯飲料，薑汁汽水的薑味不重，刺激的氣泡感特別消暑。

麺処 益々必吃人氣品項實吃評測

三個人分別點了不同的三種麵。

每日限量 10 碗奢華首選：海老三味-極-

喜歡蝦味的朋友千萬別錯過這款海老三味-極-！豪邁地放入兩隻大鮮蝦、日式叉燒、三層肉以及溫泉蛋，每日限量十碗。

用大量蝦頭、蝦殼、柴魚和昆布所熬製的湯頭，濃醇無比，一入口蝦子的香氣和鮮味就在口腔中蔓延，自然的鮮味相當順口。

既然是沖繩麵，麵條當然就是沖繩最常見的そば囉，跟拉麵的口感不太一樣，比較像我們的家常麵，略帶捲曲很有Ｑ勁有咬勁，能吸附著許多湯汁，別具特色的沖繩麵。

蝦子已經去殼只留蝦頭，方便入口，超貼心。

海老三味-極-一次放入兩種肉，包含比較薄的日式叉燒和厚切的三層肉！日式叉燒柔軟不油膩，吸附湯汁一起入口濕潤又濃郁，三層肉雖肉但入口即化，沒有豬臭味，吃得到豬肉本身的甜味。

太喜歡這溫泉蛋，金黃流動的蛋液，熟度剛剛好，蛋香濃郁且柔滑，超好吃。

喜歡吃辣或是想要蝦味更濃郁的話，桌上的蝦辣油可以酌量使用。

千円高 CP 值入門名物：經典「海老そば」

覺得海老三味-極-的價格太貴的話，可以考慮「麺処 益々-masumasu-」的名物：海老そば！！一碗只要1,000円，同樣吃得到濃郁蝦湯味，少了蝦子跟厚切三層肉而已。

重口味甘甜魚介：擺上一整尾小魚乾的「煮干しそば」

煮干しそば是重口味的一款麵，叉燒上還放上一尾小魚干也太可愛！濃厚的小魚乾湯頭，除了鹹、鮮外，還夾帶著甜味，中和整體的調味，吃起來不覺得特別鹹膩，也是蠻不錯的一款沖繩麵。

麺処 益々整體評價：誰適合納入沖繩行程？

好喜歡好喜歡「麺処 益々-masumasu-」的沖繩麵！蝦味十足好濃郁，別具個人特色的創意沖繩麵，喜歡蝦味湯頭的朋友們到沖繩絕對要試試，不過這家只開白天，行程上要稍微安排一下，晚上才來可是吃不到的呦。

本文總整理：【那霸美食】麺処 益々-masumasu-：國際通旁爆濃蝦湯沖繩麵！每日限量海老三味極與菜單攻略

麺処 益々-masumasu-

地址：日本沖繩縣那霸市泉崎1-14-10

時間：日 一 二 三 四 五 11:30-14:30

電話：098-943-7894

評價：★★★★★

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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