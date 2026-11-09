浴火重生！沖繩「首里城」正殿11／23正式開放

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】沖繩「首里城」自2019年10月遭受祝融，歷經7年修復，正殿將於11/23起對外開放參觀，不過入園門票也漲了2.5倍！

目前「首里城」的付費區門票為400日圓，11/23正式開放之後，參觀正殿內部採用網路購票，需事前預約參觀時段與日期，不須額外預約費用，僅支付入園門票1,000日圓，當天以 QR code 入園即可，目前開放到今年12月底都可預約。「首里城公園」內其他場所如世誇殿、復興展示室以及全新設置的高處參觀平台等則不需預約，依網路或現場購入門票皆可參觀。即便不預約參觀正殿內部，也可從不同角度欣賞嶄新正殿外觀。

◎ 沖繩首里城網路購票與正殿參觀預約：https://oki-park.jp/shurijo/ticket_guide/

▲首里城的屋頂鋪滿沖繩特有的紅色瓦片，與湛藍的天空形成強烈對比。 圖：Shutterstock圖庫／提供

歷代琉球王國國王的居城－「首里城」約建於14世紀末，這座象徵王國歷史與文化的城堡具中日融合獨特建築美學。正殿內外隨處可見栩栩如生的龍圖騰雕刻與彩繪；且屋頂鋪滿沖繩特有的「赤瓦」、城牆採用沖繩在地「琉球石灰岩」築成，呈現優美且流暢的弧線曲線。首里城正殿修復後的樣貌，值得一探究竟。

▲首里城的歷史軌跡與工藝作品在沖繩縣立博物館・美術館展出。 圖：Shutterstock圖庫／提供

從今年5月開始，「沖繩縣立博物館・美術館」的歷史部門與美術工藝部門展開以「首里城」為主題的四期連續展覽，回顧首里城與琉球王國的歷史軌跡、精緻工藝與文獻。此外，12/01起也將舉辦特別展「首里城－琉球的御城－」，帶領人們從繪圖、古照片與文獻中重新認識首里城的過去、現在與未來。

▲華麗的琉球王朝服飾。 圖：Shutterstock圖庫／提供

首里城正殿完成，全沖繩縣內普天同慶，盛大舉辦「令和8年度首里城正殿完成記念事業」，包括上週落幕、吸引多人參與的「首里城復興祭」展開華麗的琉球王朝行列與表演，以及在沖繩縣內各地巡迴的復興大篷車，並透過面板展覽、職人傳統技藝介紹及劇團表演等活動，讓更多民眾、觀光客認識首里城的復興故事與文化價值。

◉ 首里城參觀資訊

．營業時間：

－免費區域 8:00~19:30／付費區域 8:30~19:00（4~6月、10~11月）

－免費區域 8:00~20:30／付費區域 8:30~20:00（7~9月）

－免費區域 8:00~18:30／付費區域 8:30~18:00（12~3月）

．公休：11/22及7月第一個週三及其翌日（部分設施）

．交通方式：沖繩單軌電車「儀保站」步行約15分鐘即達公園入口

．票價：（11/23起）成人1,000日圓、高中生760日圓、國中小生370日圓、未滿6歲孩童免費

．官網：https://oki-park.jp/shurijo/tc/

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