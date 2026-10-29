沖繩吃什麼看這張清單！精選口袋名單，把經典美味一次收齊

【FunTime小編群】從台灣飛去沖繩只要約一個半小時，擁有琉球、日本、美國文化混合的沖繩，有許多特色景點及讓人歎為觀止的海景，也難怪不論夏天還是冬天都有許多人願意一再地到沖繩度假遊玩～文化歷史如此豐富的沖繩當然也擁有很多各式各樣的在地美食，今天小編不藏私分享每次去沖繩必吃的美食名單，從沖繩飯糰、蝦蝦飯、石垣牛到阿古豬，好評不踩雷的店家美食推薦一次整理給你！

Taco Rice Cafe Kijimuna 塔可飯咖啡

Taco Rice Cafe Kijimuna 塔可飯咖啡。圖／FunTime小編群

塔可飯是一種結合了墨西哥塔可餅（Taco）和沖繩米食文化的創意料理。塔可飯以米食為主底，搭配漢堡絞肉、高麗菜絲、起司、番茄……等食材，受到大眾喜愛。其中Taco Rice Cafe Kijimuna更是沖繩塔可飯人氣之首，不僅口味豐富，還能自選配料，加上餐廳特有的歐姆蛋，讓這道料理錦上添花，絕對是不可錯過的沖繩特色美食～但要注意，塔可飯的漢堡碎肉通常是牛豬混合的，不吃牛豬的人記得先跟店員確認喔！

【美國村店】

交通：搭乘巴士20、28、29或120，於桑江站下車，步行約11分鐘

營業時間：11:00-22:00

【瀨長島店】

交通：建議自駕

地址：日本沖繩縣豐見城市瀨長174-6號

營業時間：11:00-21:00

炭火燒肉ぶち久茂地店 Buchi Kumojiten

炭火燒肉ぶち久茂地店 Buchi Kumojiten。圖／FunTime小編群

想到石垣牛，怎麼能不安排一餐燒肉呢！小編真心大推國際通旁這間「炭火燒肉ぶち」，喜歡吃和牛的人拜託直接衝～來這裡真的不用猶豫，和牛拼盤放心點下去就對了！就算是小份拼盤，份量也很有誠意，而且大約只要2千日幣左右，CP值超高。石垣牛的油花分布美，每一片還都切得有厚度，放上炭火烤到7分熟後，一入口肉質軟嫩到不行！另外一定要搭配他們家的拌飯，生蛋配上海苔香氣超加分，再淋上一點醬油拌開，每顆米飯都粒粒分明又超香，和石垣牛一起吃根本是神仙組合，小編現在想到都還會流口水呀～

小編偷偷說：小編這次6個人一起吃下來，一人一碗拌飯+點了和牛拼盤、阿古豬、松阪豬，一個人才大約七百台幣，CP值真的很高！排隊人潮很多，記得事先到官方預約網站訂位唷。

交通：搭單軌電車至「縣廳前站」，步行約4分鐘

營業時間：17:00-22:00（週三公休）

一囍壽喜燒

一囍壽喜燒。圖／FunTime小編群

光看到壽喜燒上那一大球棉花糖，是不是就讓人忍不住驚呼「這也太酷了吧」！這間「一囍壽喜燒」最大的特色，就是會在壽喜燒鍋上放上一顆超吸睛的巨大棉花糖，開煮後棉花糖會慢慢融化進醬汁裡，畫面療癒又超有儀式感！原本以為吃起來會很甜，但其實融化後的湯底只有淡淡甜味，鹹甜比例拿捏得剛剛好，完全不會膩口，就算平常怕甜的人也能放心吃～來這裡小編很推薦直接點石垣牛＋阿古豬套餐，一次把沖繩兩大必吃肉品全部收服，肉質軟嫩又超有幸福感！如果不吃牛的人，也有純阿古豬套餐可以選擇，無論哪種組合都超滿足，拍照好看又真的很好吃！

小編小提醒：一份套餐的量蠻多的，肉片也都很大片，建議先評估食量後再決定點幾份套餐唷！

交通：搭單軌電車至「縣廳前站」，步行約9分鐘

營業時間：17:30-22:00（週日公休）

JEF BURGER

JEF BURGER。圖／FunTime小編群

有人跟小編一樣不敢吃苦瓜的嗎？位於沖繩南部的「JEF BURGER」店內裝潢很有年代感，主打招牌就是苦瓜漢堡，小編一看到「苦瓜」兩個字，不禁的想這真的會好吃嗎！？結果一吃嚇一跳，居然沒有想像中的苦味，真的是一點苦苦的味道都沒有，只有蓬鬆口感的蛋香加起司，好吃到想要再買第二份！大家如果有機會經過「JEF BURGER」附近一定點一份嘗試看看，保證刷新你對苦瓜的印象！

【JEF BURGER 那霸店】

交通：搭單軌電車至「牧志站」，步行約11分鐘

營業時間：9:00-20:00

【JEF BURGER 豐見城店】

交通：建議自駕

營業時間：6:30-23:00

【JEF BURGER 與那原店】

交通：建議自駕

營業時間：7:00-23:00

目利銀次新都心本舖

目利銀次新都心本舖。圖／FunTime小編群

目利銀次新都心本舖。圖／FunTime小編群

目利銀次新都心本舖在沖繩是非常有人氣的居酒屋，光是外觀就非常有特色，從店外看起來是一個巨型木桶，一進到店內更是浮誇，天花板滿滿的都是木盆子，二樓的左右兩邊則是木桶造型的沙發桌位，看起來就好像坐在桶子裡吃飯一樣。店內的餐點豐富，特別推薦玉子燒、蒸蛋，入口即化的口感有夠好吃～其他像是燒烤類、生魚片、沙拉怎麼點也都不踩雷。座位數非常多，空間也很寬敞，很適合三五好友或全家人一起來吃！

交通：搭單軌電車至「歌町站」，步行約15分鐘

營業時間：平日17:00-23:00（週六營業至00:00）

Blue Seal 冰淇淋

Blue Seal 冰淇淋。圖／FunTime小編群

Blue seal原先是二戰後為駐沖繩美軍提供乳製品的美國牛奶品牌，如今已成為了沖繩家喻戶曉的冰淇淋專賣店。店鋪分布於沖繩各地，販售多達30種口味的冰淇淋，其中熱門必吃的是鹽金楚糕和藍色波浪（蘇打冰沙＆鳳梨）。雖然Blue seal在沖繩有多家分店，但還是推薦鄰近美國村的北谷店，店內有著濃厚的美式風格，寬敞的沙發與復古的裝潢，再來上一杯冰淇淋，瞬間暑氣全消。除此之外，每月8號、18號和28號Blueseal冰淇淋都買一送一，若在這幾天拜訪沖繩，不妨把握機會來上一杯。

【國際通店】

交通：那霸電車美榮橋、牧志站出入口1，步行約11分鐘

營業時間：10:00-23:00

【美國村店】

交通：搭乘巴士20、28、29或120，於桑江站下車，步行約8分鐘（PLAZA f 1樓）

營業時間：11:00-21:00

【北谷店】

交通：搭乘巴士28或120，於美滨美國村入口站下車，步行約2分鐘

營業時間：11:00-22:00

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