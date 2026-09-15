伴手禮這樣買才懂逛！沖繩超市血拼掃貨名單一次收

【FunTime小編群】炎熱的夏天到了，想去日本的海邊玩嗎？FunTime小編認為沖繩不僅是個幫大家消暑的地方，也是必買聖地喔！開始大採買之前，先知道沖繩有哪些大賣場或是超市必去，才可以在出發前規劃好路線～除了沖繩必去超市之外，最後小編還有整理出到了沖繩必買的伴手禮給大家參考，分送給親朋好友也超適合！

沖繩超市大評比

Maxvalu連鎖超市

永旺集團（AEON）旗下的MaxValu也是當地常見的超市之一。全沖繩上下約有30家分店。除了有販賣食品、日用品，部份分店也有結合藥妝經營，再加上24小時營業、位置方便，對觀光客來說非常友善。官網能看到所有分店的資訊。如果住在那霸市區，位在牧志站的國際通就有一家兩層樓的MaxValu，一樓是超市，而二樓則有藥妝和幾家餐飲進駐。但要注意24小時營業僅限超市本身，其他進駐的商店可能會提早打烊或延後營業。

AEON複合式商場

AEON是由日本永旺集團經營的企業。除了有經營一般超市（如MaxValu），在沖繩多處也能看見其設立的購物中心。購物中心的營業時間因分店而異，但通常介於早上08點到晚上12點之間，詳細各分店營業資訊可至官網查詢。其中最有名的分店莫過於永旺夢樂城來客夢，這裡除了有上百家店進駐，還有美麗的展示魚缸、沖繩限定的寶可夢中心，認真逛下來一天就不小心沒了，若厭倦了市外的太陽，也可以走進來吹吹冷氣。

SAN-A複合式商場

SAN-A是沖繩當地的連鎖超市，雖說被稱為連鎖超市，但以規模來說更像是商場，進駐許多知名品牌，如ABC-MAET、TOKYU HANDS、MR.Donut等。在那霸市的沖繩縣立美術館附近就有一家，搭乘那霸電車在歌町站（おもろまち駅）下車就能到了。不過最有名的分店應該是SAN-A浦添西海岸PARCO CITY。這裡匯聚了超過200家店鋪，不僅能滿足購物需求，還能享受美麗的海景，讓人流連忘返。

沖繩必買伴手禮

鹽專賣店鹽屋

鹽專賣店鹽。圖／吳明

位在國際通的鹽屋是沖繩著名的鹽製品專賣店，店內販售近100多種的沖繩產鹽，除了販賣烹飪用的調味鹽外，這裡也有各種鹽類甜點，可以當作伴手禮。小編推薦這款鹽屋白巧克力，這款夾心餅的內餡以沖繩著名的雪鹽調味，並融合了白巧克力、玉米片，酥脆的餅皮與柔軟的內餡，帶給你雙重的口感體驗。小編建議將餅乾放入冷藏或冷凍，吃起來會很像冰淇淋喔！除此之外，也不要忘記品嘗鹽屋的雪鹽霜淇淋，霜淇淋完美融合了雪鹽與乳製品，風味濃郁，鹹中帶甜，還能撒上各類鹽巴調味，吃出新滋味。

【松尾店】

交通：於那霸電車牧志站下車，步行5分鐘。

營業時間：10:00-21:00

【國際通店】

交通：於那霸電車牧志站下車，步行約8分鐘

營業時間：10:00-21:00

【那霸機場店】

交通：那霸機場國際航廈2樓

營業時間：07:00-20:30

Orion 啤酒酵母菌花生豆

Orion 啤酒酵母菌花生豆。圖／吳明

Orion是日本五大啤酒企業之一，也是沖繩具代表性的啤酒品牌。旗下推出的花生豆絕對是喝酒必備的零嘴，會忍不住一口接一口阿。沖繩蠻多地方都有販售，在超市或是伴手禮店看到的話可以買來嘗鮮，喜歡再多買回家！

南風堂辣味蝦餅

南風堂辣味蝦餅。圖／FunTime小編群

鹹香又美味的「南風堂辣味蝦餅」，添加了沖繩島辣椒，一咬下去就能感受到淡淡的辣味，配上濃郁的蝦子風味在嘴裡散開，超級唰嘴！非常適合當作下酒菜！一盒裡面就有多片小包裝，份量很足夠，買來分給親朋好友很適合～

地點：各大超市、伴手禮店

石垣島辣油

石垣島辣油。圖／FunTime小編群

成分取用於石垣島在地食材製作，加入黑糖、海鹽、大蒜、辣椒等元素，共有辣油、蒜頭油、激辛三種口味可以選擇。其中最受歡迎的就是辣油口味，就連平常不太吃辣的人也會一吃就愛上，香氣十足卻不嗆辣，帶著剛剛好的微辣層次，拿來拌飯、炒菜、炒蛋，甚至當沾醬都超加分，是買回家一定會被快速消耗完的人氣款！

地點：各大超市、伴手禮店

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