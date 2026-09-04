沖繩「JUNGLIA」叢林樂園推台灣旅客限定優惠！10月起溫泉5折、租車再享免費停車

沖繩最新大型主題樂園「JUNGLIA OKINAWA（沖繩叢林亞樂園）」再針對台灣旅客推出新優惠！園方宣布與樂天國際商業銀行展開行銷合作，並推出「JUNGLIA Taiwan Welcome Program」，自2026年10月1日至12月31日提供台灣旅客限定禮遇，包含SPA JUNGLIA叢林亞溫泉5折、租車免費停車，以及海外旅客專屬多語言服務等，讓沖繩自由行又多了一個北部旅遊新玩法。

圖／JUNGLIA OKINAWA（沖繩叢林亞樂園）提供

圖／JUNGLIA OKINAWA（沖繩叢林亞樂園）提供

沖繩JUNGLIA推台灣旅客限定優惠

JUNGLIA OKINAWA此次將台灣列為重點海外市場，從遊園前的行程規劃到抵達園區後的服務，都進一步強化台灣旅客的使用體驗。園方指出，開園以來台灣旅客約占海外旅客53%，因此透過與樂天國際商業銀行合作，希望讓更多台灣旅客認識這座位於沖繩本島北部山原地區的大型主題樂園。

圖／JUNGLIA OKINAWA（沖繩叢林亞樂園）提供

此次「JUNGLIA Taiwan Welcome Program」活動期間為10月1日至12月31日，符合條件的台灣旅客透過指定線上旅遊平台等通路預訂相關體驗，即可享有SPA JUNGLIA優惠。

SPA JUNGLIA溫泉5折、租車免費停車

此次最受矚目的優惠之一，就是「SPA JUNGLIA叢林亞溫泉」5折。SPA JUNGLIA主打融合山原自然景觀的度假型溫泉體驗，設有可眺望森林景色的無邊際浴池、天然溫泉及不同類型的泡湯空間，適合安排在遊樂設施行程後放鬆。

對於選擇自駕遊沖繩北部的旅客，活動期間也提供租車旅客免費停車服務；園區另設置海外旅客專屬服務櫃檯，提供多語言支援，降低第一次前往JUNGLIA旅客在現場溝通及遊園安排上的門檻。

圖／JUNGLIA OKINAWA（沖繩叢林亞樂園）提供

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JUNGLIA門票怎麼買？短時間也能玩

如果行程時間有限，JUNGLIA目前也有「輕鬆入園單項門票」，成人含稅3,190日圓、兒童含稅2,200日圓，適合想把JUNGLIA排進沖繩北部一日行程、但不一定需要完整遊玩所有設施的旅客。

除了刺激型遊樂設施，園區也結合山原自然景觀、餐飲、表演及SPA等不同體驗，因此不論是親子家庭、朋友出遊或情侶旅行，都能依照自己的步調安排玩法。

圖／JUNGLIA OKINAWA（沖繩叢林亞樂園）提供

對台灣旅客而言，JUNGLIA不只是沖繩新樂園，也逐漸成為串聯美麗海水族館、古宇利島及沖繩北部景點時的新行程選項。這次台灣限定優惠從10月一路推出至年底，計畫秋冬前往沖繩自由行的旅客，也可以把JUNGLIA列入行程清單。

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