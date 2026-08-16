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沖繩「首里城」重開正殿！世界遺產熱門景點回歸，預約方式、票價一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自沖繩首里城官網
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計畫前往沖繩旅遊的旅客注意，沖繩代表性景點「首里城」即將迎來重要時刻。歷經2019年火災後的修復工程，首里城正殿確定於2026年11月23日起重新開放一般民眾參觀，旅客未來除了能漫步首里城公園，也有機會再次走進復原完成的正殿內部，成為沖繩自由行值得重新安排的熱門景點

圖／取自沖繩首里城官網
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沖繩首里城是什麼？世界遺產必訪景點

位於那霸市的首里城，是琉球王國歷史文化的重要象徵，過去曾是琉球王國的政治與文化中心。整座首里城融合琉球、日本及中國等文化特色，具有獨特的紅瓦建築與城郭景觀，也是沖繩旅遊最具代表性的歷史景點之一。

圖／取自沖繩首里城官網
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首里城公園目前仍持續進行復興工程，旅客可在園區內欣賞守禮門、奉神門等歷史建築，沿著城跡步道探索琉球王國留下的文化痕跡。正殿重新開放後，更可望成為沖繩旅遊的新一波朝聖景點。

圖／取自沖繩首里城官網
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首里城正殿11月23日開放　採指定時段預約

官方宣布，正殿內部參觀將採事前預約制，以每30分鐘為一個指定時段控制入場人數，主要是為了維持參觀安全並避免人潮過度集中；正殿以外的有料區域則維持原本方式，不需另外預約即可參觀。

2026年11月23日至12月31日的正殿參觀名額，將分兩階段開放個人旅客購買，第一波於9月1日13:00開賣，第二波則為10月1日13:00。若當日仍有剩餘名額，也可在入場時段前15分鐘透過網路或售票窗口購買。

沖繩首里城門票調整　旅遊行程可先規劃

正殿重新開放後，有料區域票價也同步調整，11月23日起成人個人票為1000日圓、高中生760日圓、小學生及國中生370日圓，6歲以下免費。

值得注意的是，首里城也是那霸市區相當適合排入一日行程的景點，可與國際通、波上宮等人氣地點串聯。若是第一次造訪沖繩，想深入認識琉球王國歷史與沖繩獨有文化，首里城仍是不可錯過的旅遊地標；而正殿11月重新開放後，更值得列入2026年沖繩自由行的景點清單。

圖／取自沖繩首里城官網
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首里城復興「羈絆的花毯」　每日50名旅客可參與

最後，首里城公園同步推出「羈絆的花毯」復興活動，自2026年8月15日至11月3日的週六、日及國定假日舉行，每日限額50名，邀請旅客親手參與織布，最終共同完成一幅全長16.39公尺的花毯。活動象徵沖繩民眾與旅客一路支持首里城復興的心意，完成後將於園區展示，成為連結首里城過去、現在與未來的紀念作品。

圖／取自沖繩首里城官網
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