漫步美式異國風情！「沖繩美國村」必打卡景點、美食一次收錄

【FunTime小編群】美國村是位於沖繩縣北谷町的大型購物中心，這裡就像是一座遊樂園，繽紛林立的建築中，藏著數不盡的餐廳和小物店，到了日落，還能欣賞夕陽海景，可以說是整個沖繩最美式的地方了。本篇FunTime小編將告訴你美國村必逛購物商圈和最異國風情的景點及推薦美食！除了美國村，還有更多沖繩的吃喝玩樂資訊，都在沖繩旅遊攻略！

日落海灘 。

美國村必逛商圈

Depot Island

Depot Island 。

Depot Island是美國村占地最大的園區，除了有各式繽紛的建築、浮誇的裝置藝術，園區內也進駐了多達130家的商店，從美式古著到特色小吃都能找到。白天逛完街還能考慮去日落步道或日落海灘散散步，整趟行程絕對非常充實。

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美浜9-1

營業時間：10:00-21:00

美國村必訪景點

日落步道

日落步道 。

日落步道緊鄰日落海灘，是美國村欣賞海景的絕佳地點。沿途各式餐廳和小店林立，讓你能一邊享受美食，一邊沉浸在美麗的日落景色中。這裡既浪漫又充滿沖繩與美國文化交融的氛圍，絕對值得一來！

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美浜904-0115

營業時間：24小時

美國村必吃美食

グルメ迴轉壽司市場 美浜店

グルメ迴轉壽司市場 美浜店 。

位於美國村周邊的迴轉壽司市場，由於主打產地直送的生鮮食材，加上價格實惠，因此總是大排長龍。每盤壽司價格落在160至450日圓不等，大約就35元台幣。相比台灣的迴轉壽司，種類相當齊全豐富，也有不少主打沖繩的特色口味。吃過的人都讚不絕口呢！

地址：沖繩縣中頭郡北谷町字美浜2丁目4-5

營業時間：11:30-22:00（週三公休）

珀塔瑪沖繩飯糰 北谷店

珀塔瑪沖繩飯糰 北谷店 。

珀塔瑪是沖繩有名的飯糰店，除了那霸機場和國際通，美國村的北谷分店人氣也不小。由於位在日落步道一帶，很適合邊看海景邊享受美食。其中美國村販售三種限定口味，分別為起司牛肉、蝦子蛋黃醬和雞肉照燒，是其他地區吃不到的。

地址：沖繩縣中上郡北谷町字美浜9-21

營業時間：07:00-20:00

Seaside Cafe Hanon

Seaside Cafe Hanon 。

Seaside Cafe Hanon以白色作為店內的基底色調，放上亮色系的抱枕和簡約風的桌椅，搭配著前方一望無際的廣闊海景，彷彿置身在希臘一般，可以一邊享用咖啡、甜點，一邊坐擁沖繩海景，是不少人推薦的沖繩海景咖啡廳。

地點：沖繩縣中神郡北谷町字美浜9-39

營業時間：【平日】09:00-17:00、【假日】08:30-19:00

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