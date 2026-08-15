沖繩最新玩法！「喜來登度假酒店」挑戰日本唯一飛越大海的高空滑索體驗，10分鐘的絶景帶來一生感動

沖繩最新玩法，來飯店挑戰跨海高空滑索，從高空視角欣賞絕美沖繩藍，當空中飛人𨘋翔在空中，那種舒壓暢快感，一生一定要體驗一次。沒想到在沖繩喜來登度假酒店就有，就算不是住宿客也能使用，還有專人幫你拍照攝影，結束可順遊沖繩必去景點的萬座毛，只要花台幣20元門票，就有人免費幫你拍照，體驗10分鐘的絶景帶來一生感動。

高空滑索地點：沖繩太陽碼頭喜來登度假酒店內（Sheraton Okinawa Sunmarina Resort）

營業時間：上午時段09:00～12:00 下午時段14:00～17:00

長度約250公尺，體驗時間約30分鐘（實際滑行時間約40秒）

票價：一般遊客：2,750日圓/人

首先先簽同意書，接著會有工作人員幫你穿好防護設備，講解說明，分組再依序上去，聽從工作人員指示完成。

過程比想像中不會很快，屬緩慢滑行，可以好好欣賞沖繩沙灘潔白的沙灘各透明的海水，第一次當空中飛人，超美的視角，終身難忘。

全程大約只有40秒。

地點就在中部喜來登度假飯店太陽碼頭。當天必須到Beach Play Counter 現場購票不能預約。

沖繩藍由來：沖繩周邊海域珊瑚礁加上沙灘潔白海水透明。

同行者可以到中間拍照，全程錄影。

結束後再自行步行回來，距離約2分鐘即可到達。

飯店內設有停車場，收費為每小時600日圓。

周邊景點：萬座毛，是沖繩代表性的景觀勝地。

位於沖繩本島中部恩納村的沖繩海岸國定公園。

經典必拍：與象鼻岩合影最佳視角。

門票日幣100元還有專人幫你攝影，送一張明信片給你，很有紀念價值。

這裡有一處形狀酷似象鼻，高約20公尺的斷崖，稱為象鼻岩。

位於沖繩本島中部的恩納村，這裡除了欣賞經海浪侵蝕而成的珊瑚礁斷崖-象鼻岩，另一個重點就是則是上方廣闊的天然草原-萬座毛。

象鼻岩由來：此處形狀似象鼻，高約20公尺的斷崖。

這裡也有提供免費自行攝影-萬座毛合影留念地標。

沖繩太陽碼頭喜來登度假酒店

日本〒904-0413 Okinawa, Kunigami District, Onna, Fuchaku, 66 シェラトン沖縄サンマリーナリゾート内

營業時間：09:00-12:00；14:00-17:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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