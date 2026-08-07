沖繩中部購物天堂！「AEONMALL 沖繩永旺夢樂城」必逛商店與美食推薦

【FunTime小編群】沖繩可不只有湛藍海景和度假氛圍，其實這裡的購物商場也好逛到讓人瘋狂！除了大家熟悉的PARCO CITY，位在沖繩中部的「AEONMALL 永旺夢樂城沖繩來客夢」更是旅人們公認的必逛天堂～今天小編就要帶你深入認識「AEONMALL 沖繩永旺夢樂城」到底有多好買，一次把必逛品牌、必吃美食統統整理給你，準備好逛到腳軟吧！

沖繩永旺夢樂城必買

PLAZA

PLAZA 。圖／FunTime小編群

PLAZA一次網羅美妝、保養到各式生活雜貨，深受年輕人喜愛，最吸引人的就是滿滿的卡通聯名周邊，像飛天小女警、彩虹熊、天線寶寶等，每次走進去都像在尋寶，永遠能挖到最新、最可愛、最意想不到的小物。

樓層：1樓、2樓

沖繩寶可夢中心 Pokémon Center Okinawa

沖繩寶可夢中心 Pokémon Center Okinawa 。圖／FunTime小編群

沒錯～沖繩也有寶可夢中心！位在1樓大水族箱的旁邊，一到門口就能看到一隻巨型的風速狗及皮卡丘在迎接你～店內的周邊商品超齊全，有娃娃、玩具、貼紙、卡牌、扭蛋等。最不能錯過的就是「沖繩限定皮卡丘」，穿著沖繩傳統服飾可愛到讓人心臟爆擊！寶可夢迷小心，來到這裡真的會忍不住想把它們全部帶回家～

樓層：1樓

3COINS+plus

3COINS+plus 。圖／FunTime小編群

小資族真的不能不知道這間知名百元商店3COINS，主打每樣商品只要3個百元日幣就能入手！而3COINS+plus內的商品更多元，價位範圍是300日圓～1,500日圓。商品類型有日常生活用品、旅行用品、廚房用品及各種雜貨。近期也慢慢推出各項電子用品，像是投影機、手錶、迷你相機，一出新品就立刻掀起話題，奉勸各位有遇到3COINS+plus就要把握機會逛逛呀！

樓層：1樓

Loft

Loft 。圖／FunTime小編群

日本Loft真的是文具控、雜貨控的天堂！除了美妝保養、髮品之外，還能找到滿滿的日本製文具、雨傘、文創小物，從實用到療癒商品應有盡有。對於喜歡小物的人來說，走進Loft真的會不小心逛到忘記時間～

樓層：1樓

沖繩永旺夢樂城美食

Rycom Food Garden 。圖／FunTime小編群

沖繩永旺夢樂城的1樓至5樓可以看到一些美食餐廳，喜歡方便、多選擇的話，建議可以到3、4樓的美食街，連沖繩在地美食這裡也找的到。如果想吃比較好一點的餐廳，則推薦可以到5樓唷。

3、4樓推薦餐廳：A&W、Tacos and Tacorice KIJIMUNA、Egg Farm鳥玉

5樓推薦餐廳：焼肉なべしま

小編小提醒：想一次知道所有美食餐廳，可事先至官網查詢

延伸閱讀>>【AEONMALL沖繩永旺夢樂城】必買品牌、交通、美食攻略

想知道更多實用沖繩旅遊攻略，請看「沖繩旅遊全攻略」