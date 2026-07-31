沖繩北部三天兩夜自駕遊｜玩遍名護周邊人氣景點＋不藏私飯店開箱

幅員遼闊的沖繩，非常適合自駕旅行。從那霸一路向北前往名護，沿途景色也從熱鬧市區漸變為湛藍海岸與翠綠山原。

以沖繩北部名護的「沖繩東方酒店渡假村與水療中心」作為旅程據點，除了享受飯店內豐富美食、全海景房，以及從白天到夜晚都能盡情放鬆的泳池設施，還能順遊周邊人氣景點。無論是親子、好友出遊，還是情侶度假，都能在這裡展開一趟悠閒又充實的沖繩北部之旅。

沖繩自駕遊必看！台灣旅客租車須知

沖繩路況單純、道路寬敞，是許多旅客第一次挑戰日本自駕的首選地。只要準備三樣文件即可輕鬆上路：①護照、②台灣駕照正本、③台灣駕照日文譯本（非國際駕照）。需特別注意的是，日本採右駕、左側通行，與台灣相反。

確認好文件與行囊後，就讓我們立刻啟程，展開沖繩北部自駕之旅吧！

沖繩名護住宿推薦：海景房、飯店美食與海上活動同時擁有

沖繩旅遊除了安排景點外，享受有別於日本本島的南國慵懶氛圍，也是不可或缺的一部分。因此，選擇一間位置便利、能好好放鬆的飯店，就顯得格外重要。

位於名護的「沖繩東方酒店渡假村與水療中心」，最大的魅力就是坐擁遼闊海景，且距離美麗海水族館、古宇利島、備瀨福木林道等沖繩北部人氣景點都相當近，非常適合作為沖繩自駕遊的住宿據點。

從可以眺望沖繩蔚藍海景的客房、提供精緻下午茶的Lobby Lounge、住客限定的豐富海上活動，以及從白天一路開放到夜晚的泳池設施，都讓這間飯店不只是睡一晚的地方，更是值得細細品味的度假空間。即使待在飯店一整天，也能過得充實又滿足。

沖繩東方酒店渡假村與水療中心（オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ）

地址： 〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1490-1

入住時間 / 退房時間：15:00～ / ～11:00

※Club Room、Suite Room的退房時間為12:00

官方網站

【飯店開箱】全海景房型

沖繩東方酒店渡假村與水療中心最大的特色之一，就是所有客房皆可眺望到沖繩蔚藍海景。一打開房門，便是可以觀望遠景的大片落地窗與專屬陽台。客房空間寬敞，設備齊全，每間皆配有獨立衛浴，無論是情侶旅行、親子出遊，還是好友同行，都能住得舒適自在。

飯店提供多種不同房型，我們這次入住的是最多可容納5人的Superior Room。如果想享受更升級的住宿體驗與飯店服務，建議選擇Club Room或Suite Room。

【飯店開箱】豐富且貼心的飯店餐點

▎早餐自助吧

完美的一天，就從豐盛的早餐開始！

飯店餐廳「QWACHI」的早餐自助吧選擇十分豐富，從充滿在地特色的沖繩漢堡、沖繩塔可飯等熱食，到各式甜甜圈、新鮮果汁，以及當季水果都能一次滿足。

如果隔天想一早出發跑行程、退房當天需要趕飛機，或想在房內自己的空間悠閒享用早餐，飯店也提供貼心的外帶服務。可以當天在餐廳現場自由挑選喜歡的餐點裝入外帶餐盒，或是前一晚20:00前預約鮭魚或牛肉口味的三明治早餐餐盒，即使早餐餐廳尚未開始營業，也能直接於櫃檯領取。

如果不打算享用早餐，除了可更換為午餐，也可補差額1,000日圓兌換Lobby Lounge的下午茶。能依照自己的行程安排自由選擇。

QWACHI

早餐時段營業時間：6:30 〜 10:30（最後點餐 10:00）

午餐時段營業時間：11:30 〜 14:30（最後點餐 14:00）

▎Lobby Lounge下午茶

隨季節更換的下午茶，也是飯店的一大亮點。精緻的甜點與鹹食皆選用當季食材製作，每次入住都能品嚐到不同的季節風味（我們造訪時正值草莓季，品嚐到了多款能感受到初春氣息的草莓甜點）。下午茶每日限量5組（10份），若想悠閒享受飯店時光，建議提前預約。

值得一提的是，下午茶所使用的餐盤杯具為沖繩工坊ARTIGIANO的「琉球燒」系列，在承襲約400年歷史的沖繩「やちむん（沖繩方言中意指陶器）」技法與精神的同時，也融入現代設計美學，讓整套下午茶除了能品味當季美食，更能透過器皿設計感受濃厚的沖繩工藝之美。這款餐具在飯店內的伴手禮商店也買得到。

Lobby Lounge

營業時間：11:00〜23:00 (最後點餐時間 22:30)

＊午餐時段：11:00～14:30

季節下午茶時段：12:00～17:00（每日限量5組 / 10位）

＊所有住客皆可預約使用

▎晚餐自助吧

晚餐自助吧同樣提供豐富多元的選擇，現煎牛排、燒賣、鮪魚丼等從日式、中式到西式應有盡有，能一次滿足不同口味。基本價位已包含各種豐富選擇，但若想吃得更盡興，還可加價享用松葉蟹吃到飽（成人 2,000日圓 / 7～12歲孩童 1,000日圓 / 6歲以下免費）。

其中當然也少不了沖繩在地特色料理，最值得推薦的，就是可以DIY自己的沖繩麵。有三種不同麵條可以選，只需放入熱水中快速汆燙約10秒、撈起後加入自己喜歡的高湯，最後到調味區加入紅薑、海帶等配料，一碗專屬於自己的沖繩麵就完成了！

吃完主餐後，甜點區同樣令人驚艷。除了各式季節限定小蛋糕、甜甜圈與沖繩特色點心外，還有沖繩人氣冰淇淋品牌BLUE SEAL可無限享用，為這頓晚餐畫下完美句點。

最貼心的是，餐廳也提供部分鍋邊素餐點，讓不同飲食需求的旅客都能安心享用。

QWACHI

晚餐時段營業時間：18:00 〜 21:30（最後點餐 21:00）

▎專屬禮遇Club Lounge

若是預訂Club Room或Suite Room房型的住客，即可使用專屬的Club Lounge。住客可以在這舒適寬敞的休憩空間，享用依不同時段供應的精緻餐點與飲品，從早餐、下午茶到傍晚的餐前酒時光，一整天都能悠閒享受美食與愜意氛圍。

此外，如果比預定時間更早抵達飯店，入住前也可以先在此稍作休息、打發時間。

Club Lounge

早餐時段：7:00～10:00

午茶時段：10:00～14:00

下午茶時段：14:00〜17:00

餐前酒時段：17:00〜19:00

晚間茶點時段：19:00-23:00（最後入場時間 22:30）

＊僅限Club Room或Suite Room住客使用

【飯店開箱】泳池設施

花園泳池絕對是這間飯店最值得推薦的設施之一，所有住客皆可在此盡情戲水，享受充滿南國風情的度假時光。泳池開放時間會依照區域及季節而有所不同，其中，2026年7月1日～10月31日期間將延長至晚間22:00，讓旅客能盡情享受夜晚戲水的樂趣。（ 詳細資訊請參閱官方網站 ）

更貼心的是，自今年起，飯店延長了住客可使用的時間。住客入住當日Check-in前，11:00起即可使用泳池；退房後也能繼續使用至當日15:00，讓旅客有更充裕的時間享受戲水時光。

※ 1/4～2/28為例行維護期間，無法使用泳池。

除了泳池之外，飯店內還有許多貼心設施，像是兼顧環保理念的洗梳備品區「Arin Krin（アリンクリン）」、室內泳池、健身房、伴手禮商店等，讓旅客即使待在飯店一整天，也能輕鬆享受悠閒的度假時光。

【飯店開箱】住客專屬海上活動

來到沖繩，當然要盡情享受戲水時光！ 除了飯店內的泳池設施外，入住沖繩東方酒店渡假村與水療中心的旅客，還可免費使用步行即可抵達的 喜璃癒志海灘（かりゆしビーチ） 。除了能在沙灘悠閒漫步、欣賞湛藍海景外，更不能錯過各種精彩的海上活動。

住客只需將入住時拿到的黃色兌換券，帶至海灘櫃檯換成藍色活動卡， 即可免費體驗指定的海上活動 。

喜歡海洋生物的話，非常推薦參加玻璃遊船活動（グラスボート）。透過透明玻璃船底，就能直接欣賞海中悠游的魚類，仔細觀察還有機會發現躲藏在珊瑚礁縫中的小丑魚。

船長會帶領大家前往最佳觀賞地點，航程中還提供付費餵魚體驗，讓旅客能與這些好動的小傢伙近距離互動。

如果喜歡刺激一點的活動，千萬別錯過香蕉船（マリンスポーツ）。 水上摩托車拖曳著香蕉船，在海面上高速奔馳，隨著海浪不斷拍打、轉彎，每一秒都充滿速度感與歡笑。記得抓緊扶手，可別一不小心就被甩進海裡了！

除了喜璃癒志海灘的各項海上活動外，飯店也推出許多住客限定體驗，像是越野車、餵食魟魚等人氣行程。歡迎參考之前的文章了解更多內容。

沖繩北部三天兩夜自駕遊景點推薦

位於名護的沖繩東方酒店渡假村與水療中心，周邊就有許多必訪的人氣景點。

首先絕對不能錯過的就是「美麗海水族館」。能在館內最知名的「黑潮之海」巨大水槽中，近距離欣賞鯨鯊、鬼蝠魟等各種悠游其中的海洋生物，無論是親子同遊還是情侶約會，都非常值得安排造訪。

如果想感受另類的沖繩自然魅力，非常推薦前往備瀨福木林道。步道兩側數千棵福木形成天然的綠色隧道，無論是騎著腳踏車漫遊，還是悠閒散步，都能沉浸在沖繩靜謐的自然風光中。

沿著海岸線繼續行駛，就會來到沖繩最具代表性的景點之一——古宇利大橋。開車奔馳在大橋上，兩側是一望無際的夢幻湛藍海水，不論是晴空萬里的白天，還是夕陽西下的傍晚，都美得令人陶醉。

自駕途中想稍作休息，不妨到全家便利商店補充零食和飲料，順便尋找各種沖繩限定商品。其中最推薦的就是沖繩限定杏仁奶拿鐵，香濃順口，很適合買一杯帶著繼續出發。

晚上回到名護後，不妨找間在地居酒屋，點上一份沖繩苦瓜炒蛋、海葡萄、阿古豬料理，再配上一杯Orion啤酒，在悠揚的沖繩民謠陪伴下，為充實的一天畫下完美句點。

不藏私住宿心得分享

沖繩東方酒店渡假村與水療中心的魅力，如果光靠文字介紹還無法體會。那就一起來看看幸運抽中KOREKOKO住宿體驗的旅客的心得分享吧！

阿翰：「光是飯店裡的美食就能吃上一整天，還有各種館內設施與優惠可以使用，三天兩夜真的一下就結束了！」

許之瀞：「美食、泳池到海景客房，光待在飯店，三天兩夜也能過得非常充實。海鮮丼飯跟BLUE SEAL冰淇淋竟然可以吃到飽！」

彤彤與昕昕沖繩手記：「入住後就算不離開飯店，三天兩夜也過得非常充實，泳池、美食、海灘一次滿足。帶小孩也能非常盡興。」

Eddie Luk リク：「客房寬敞又能一覽絕美海景，早餐和晚餐都很有水準，整體住宿體驗相當放鬆。」

如果你正在規劃沖繩三天兩夜自由行，推薦以沖繩東方酒店渡假村與水療中心作為北部名護自駕遊的起點。無論是海景客房、豐盛美食、完善設施，還是周邊人氣景點，都能一次滿足！

延伸閱讀：福岡旅遊全攻略：從岩田屋、福岡三越到在地美食與觀光景點一次搞定

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」