大人小孩都能一起！ 沖繩親子冒險「玉泉洞」未公開區域洞窟探險之旅

夏季限定的南島洞窟探險體驗。 圖：南都 Group／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】炎炎夏日何處去？沖繩縣南城市的知名觀光設施「沖繩世界文化王國」宣布，將於即日起至09/30期間，舉辦夏季限定的「南島洞窟探險」活動。這項迎來開辦40週年的超人氣活動，將帶領遊客深入日本最大級鐘乳洞「玉泉洞」的未公開區域，體驗一場涼爽又刺激的地下大冒險。

▲不論是大人小孩都能參加。 圖：南都Group／提供

玉泉洞全長達5,000公尺，擁有超過100萬根由珊瑚礁孕育而成的鐘乳石，平時僅開放約890公尺供一般觀光。而「南島洞窟探險」自1986年開辦以來，主打讓遊客在專業嚮導的帶領下，戴上頭燈、穿上連身探險服，踏入平時禁止進入的神祕保留區。

▲洞窟中可以遇到很多特別的小生物。 圖：南都Group／提供

洞窟內常年維持在攝氏21度左右的舒適氣溫，遊客將溯行於水溫僅18度的地下河中，部分路段甚至會水深及腰，能完美擊退盛夏酷暑。除了能近距離欣賞純白且巨大的鐘乳石，感受大自然的鬼斧神工外，洞穴內還棲息著沖繩特有的珍貴生物，如瀕危的沖繩小菊頭蝠與黑岩瞼虎（天然紀念物），幸運的話或許能在探險途中與牠們驚喜相遇。

▲專業的嚮導將帶領遊客好好體驗。 圖：南都Group／提供

這項活動不僅充滿非日常的刺激感，更是為新手與家庭量身打造。地點從那霸市區開車僅需30分鐘即可抵達。此外，官方提供全套裝備租借（包含探險服、溯溪鞋、毛巾與安全帽等），即使是初學者也能輕鬆空手參與。參加年齡限制為6歲以上（9歲以下需家長陪同），過去更曾有80歲長者成功挑戰的紀錄。

「南島洞窟探險」每日僅開放10:00一場，全程約需2.5小時，採完全預約制（需於前一日17:00前預約）。費用為大人7,000日圓、兒童5,000日圓（含稅及裝備等）。今年夏天，不妨暫時遠離虛擬世界，來一場真正的野性冒險吧！

DATA／南島洞窟探險

・活動期間：2026/07/18（六）- 09/30（三）

・活動地點：沖繩世界文化王國（沖繩縣南城市玉城字前川1336番地）

・參加對象：6歲以上（9歲以下需由保護者同行陪同）

・活動費用：大人（15歲以上）7,000日圓、兒童（6歲～14歲）5,000日圓

・報名方式：完全預約制（需於體驗前一日17:00前完成網路預約）

・詳細資訊與報名：【這裡】

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