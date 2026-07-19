「吉伊卡哇餐廳」沖繩店必吃！限定風獅爺塔可飯、漂浮剉冰萌翻　沖繩自由行再添新景點

喜歡《吉伊卡哇》的粉絲前往日本沖繩旅遊，又有新景點可以安排。人氣角色主題餐廳「吉伊卡哇餐廳」於沖繩 PARCO CITY 開設全球第2間分店，除了延續角色主題的可愛空間，也加入沖繩在地飲食與南國海島元素，推出限定餐點與夏季甜品，成為沖繩自由行、吉伊卡哇迷朝聖的新去處。

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

吉伊卡哇餐廳沖繩店登場 角色場景打造療癒打卡點

「吉伊卡哇餐廳」沖繩 PARCO CITY 店以家庭餐廳為設計概念，店內可見吉伊卡哇、小八貓與兔兔等角色身影。入口設置旋轉展示台，角色以餐廳服務生與料理長造型現身，搭配大型角色肖像與主題裝飾，讓粉絲一走進店內就能感受《吉伊卡哇》的世界觀，也成為沖繩旅遊熱門拍照場景。

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

沖繩限定美食登場 曬黑風獅爺搭配塔可飯

餐點部分除了提供東京池袋店的人氣主餐，沖繩店更推出多款限定菜色，其中「曬黑風獅爺塔可飯」將沖繩代表性美食塔可飯與當地吉祥物風獅爺結合，造型吸睛又充滿沖繩特色；飲品則有「浮潛奶油蘇打」，可選擇吉伊卡哇、小八貓或兔兔造型，搭配海洋風格呈現，成為粉絲必拍的沖繩限定美食。

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

夏季限定漂浮剉冰 吉伊卡哇粉絲別錯過

炎炎夏日到沖繩旅遊，還可品嘗期間限定的「風獅爺的游泳圈漂浮剉冰」，以可愛風獅爺造型棉花糖搭配清涼剉冰，營造角色漂浮在泳圈上的趣味畫面，活動期間至2026年9月30日。

吉伊卡哇餐廳沖繩 PARCO CITY 店位於沖繩縣浦添市西洲3-1-1，沖繩 PARCO CITY 1樓 GREEN ZONE，營業時間為10:00至22:00。除了餐廳之外，現場也設有專屬周邊商品區，旅客可將「吃限定美食、拍角色場景、買吉伊卡哇周邊」一次排進沖繩自由行行程。

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

吉伊卡哇首部電影7月上映 期間限定聯名咖啡廳同步登場

隨著人氣作品《吉伊卡哇》首部電影《電影吉伊卡哇 人魚之島的秘密》預計於2026年7月24日在日本全國上映，東京澀谷、大阪心齋橋及名古屋PARCO的「THE GUEST CAFE BY PARCO」也將推出期間限定聯名咖啡廳。咖啡廳以電影原作「島篇」故事為靈感，推出共16款餐點，包括3款主食、4款甜點、6款飲品、2款配菜及外帶商品，將作品中的飲食與經典場景轉化為餐桌上的限定美食。

現場另設有周邊商品店，除咖啡廳原創商品外，也販售部分電影相關商品，無論是否用餐都能自由參觀。對吉伊卡哇粉絲而言，無論是觀影前先到聯名咖啡廳感受電影氛圍，或看完電影後一邊品嘗限定餐點、一邊回味劇情，都能將這場《吉伊卡哇》電影之旅延伸成更完整的粉絲體驗。

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

圖／取自PARCO The Guest Cafe官網

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