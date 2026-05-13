睡一覺就到日本！ 「基隆-石垣島渡輪」5／28首航　淡季最低每人2千元、暑假加碼每周2班

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】沖繩的恐龍叢林樂園「JUNGLIA」在去年的暑假正式開幕，但前期因氣候過於炎熱、沒有遮蔽空間、排隊時間過長等問題，導致負評連連。但這次我親自去體驗之後，沒想到這趟沖繩叢林冒險出乎意料地充滿驚喜，目前整體動線順暢、且遊玩品質極佳，我甚至到了閉園都覺得想多玩一點！為了讓大家能少走彎路，將這次真實的遊玩經驗寫成攻略，分享給正在觀望的旅人們。 在行前準備上，強烈建議台灣旅客直接透過 Klook 平台訂票。除了基本的入園門票，還會額外獲贈小火車搭乘券以及一次 VIP 貴賓室的使用券。能在樂園裡進到貴賓室稍作休息，對於整天在外走動的體力消耗來說，絕對是大大提升幸福感的隱藏版好康。 整體來說，目前「JUNGLIA」的人潮並不多，各項設施平均排隊時間都不超過1小時。若想體驗最熱門的「EXTREMES」系列設施，入園第一件事就是記好時間去抽整理券。每天僅開放09:00、1

2026-04-27 09:00