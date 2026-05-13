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睡一覺就到日本！ 「基隆-石垣島渡輪」5／28首航　淡季最低每人2千元、暑假加碼每周2班

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／華岡集團提供
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基隆與日本石垣島之間的全新海上交通航線「八重山丸（YAIMA MARU）」正式宣佈於5月28日啟航，首航船票預計於5月15日全面開賣。不僅打出「夜發晨抵」的高CP值模式，試營運期間更祭出超殺優惠，最低每人只要2000元起就能踏上日本國度。

圖／取自Yaima Line官網
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華岡集團引進的「八重山丸」客貨輪，航程特別優化為「晚上出發、早上抵達」，首航班次將於5/28晚間11點自基隆港啟航，隔日上午8點準時抵達石垣島。這種模式讓旅客在船上睡一覺就到日本，變相省下了一晚的飯店住宿費用，下船後直接開啟整日旅遊行程。

圖／華岡集團提供
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圖／華岡集團提供
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為慶祝首航，業者推出第一階段試營運淡季促銷，自5/28至6月底，試營運票價：每人最低2,000元起；自7月起，正式票價：每人最低2,800元起。

圖／華岡集團提供
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「八重山丸」採取分階段營運，滿足不同時段的旅遊需求：

．第一階段（5/28 - 6月底）： 每週固定 1 班。週四深夜出發、週五抵達；返程為週日晚間出發、週一清晨返抵基隆。

．第二階段（7月起）： 進入暑假旺季後，服務將升級為「每週雙航班」。除了原本的週四出發班次，額外增加「週二深夜出發、週三抵達」的航班。

圖／華岡集團提供
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搶首航票的朋友，記得鎖定5/15的正式開賣日。這條全新的海上航線都為台灣旅客提供了更划算的選擇，旅客可透過各大旅遊電商平台或各大旅行社進行諮詢與訂購。

圖／取自Yaima Line官網
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石垣島 基隆 沖繩 日本旅遊 八重山丸

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