沖繩那霸住宿就選這！ 離機場15分鐘步行可達國際通的「沖繩海港景飯店」旅遊攻略

從那霸機場出發僅需15分鐘，步行即可抵達國際通的「沖繩海港景飯店」，在迎來開業50週年之際完成全面翻新。從客房、行政酒廊到鐵板燒餐廳與豐富早餐體驗，一次滿足各種住宿享受，是一間能提供完整度假體驗的優質飯店。

那霸住宿就選這！地點、酒廊與休憩氛圍都完美到位

沖繩之旅的第一步，就是先決定好住宿地點。在觀光景點分散的沖繩，自駕就是最方便的移動方式，因此作為旅遊據點的飯店位置，就是左右整趟行程是否順暢的關鍵。

這次要推薦的，是一間距離那霸機場僅15分鐘車程的飯店，且步行即可抵達沖繩代表性人氣景點「國際通」，地段相當優越。在2025年迎來開業50週年之際，飯店也完成全面翻新，融入現代設計美感，並擁有那霸市區最大規模的行政酒廊。從鐵板料理到泳池等悠閒設施，度假氛圍與都會便利性一次享受。

現在就帶大家一起來看看這間集地點便利性、完善設施與優質旅遊體驗於一身的「沖繩海港景飯店」吧

那霸代表性飯店「沖繩海港景飯店」

位於那霸的「沖繩海港景飯店」誕生於1975年沖繩國際海洋博覽會時期，是一間歷史悠久且具代表性的飯店之一。其前身為美國民政府相關人士專用的會員制社交俱樂部，至今仍保有日本、美國與琉球各界名流匯聚的優雅沙龍氛圍。

抵達飯店後，首先映入眼簾的是正門廣場前那棵氣勢非凡、樹齡約200年的大榕樹。自開業首日便靜靜守護著這裡，更被沖繩人視為如同守護神般的存在。無論是建築外觀還是館內空間，處處散發著沖繩獨有的文化氣息。從外牆上雕刻的守護神風獅爺，到館內各處擺設的琉球文化藝術作品，整棟飯店彷彿一座文化展示空間。這裡不僅僅是讓人睡一晚的停靠處，更是一處能深入感受沖繩歷史與文化的場所。

沖繩海港景飯店（沖縄ハーバービューホテル）地址：沖縄県那覇市泉崎2-46入住、退房時間：14:00～ / ～11:00交通：從那霸機場開車約15分鐘｜從那霸巴士總站步行約5分鐘｜從單軌電車壺川站步行約10分鐘

從早到晚都能享受的酒廊餐點

本飯店的一大亮點就是「行政酒廊」。經過2025年10月全面翻新後，這座總面積達356平方公尺、那霸市內最大規模之一的用餐區，就位於飯店最頂樓，是一處能一邊享用美食、一邊飽覽那霸市景的絕佳空間。

這裡最大的魅力，在於餐點類型會隨著時段有所變化。早晨時段可享用現點現做的歐姆蛋與烤牛肉，為一天注入滿滿能量；下午茶時段則提供三明治與甜點；傍晚則有涮涮鍋、烤雞等份量飽足的料理；而夜晚則以烤牛肉三明治、馬卡龍等甜點作為完美收尾。非常推薦給喜歡一次嚐遍多樣美食的旅人。

更特別的是，還能用沖繩地酒「泡盛」自行調製專屬調酒，搭配苦瓜片、水果三明治等充滿在地特色的小零嘴更添風味。這個全面升級的酒廊空間，絕對值得細細品味，無論是一個人靜靜欣賞夜景，或與家人、朋友、情侶共度時光都非常適合。

行政酒廊（クラブラウンジ）營業時間：7:00～24:00早餐：7:00～10:00下午茶：14:00～16:00晚餐時段：17:00～20:00夜間甜點時段（Nightcap）：20:00～24:00

多種房型選擇滿足不同住宿需求

沖繩海港景飯店共提供5種客房類型，可依不同需求自由選擇。從標準房（Standard）、高級客房（Club Superior）、豪華客房（Club Deluxe）、行政房（Club Executive）到套房（Suite），選擇相當多元。2025年翻新後，整體空間升級為更舒適且具現代感的設計風格。入住Club系列客房的旅客，還可使用行政酒廊（クラブラウンジ）空間，享受更升級的住宿體驗。

穿過彷彿漫步在沖繩湛藍海面上的走廊，走進客房後，映入眼簾的是以沖繩傳統工藝「琉球藍染」為靈感的深藍色調，搭配印有「月桃」圖樣的地毯，營造出兼具經典與現代感的空間氛圍。

Club Superior客房的浴室採用舒適的乾濕分離設計；而適合多人入住的Club Deluxe客房則設有開放式洗手台，提升使用便利性；至於Club Executive客房，擁有約60平方公尺的寬敞空間，並配有BALMUDA微波爐與滾筒式洗脫烘衣機等最新家電，對於長期住宿的旅客相當友好。

入住Club房型的旅客可使用行政酒廊服務。入住當天可於下午1點提前使用，退房後亦可使用至中午12點，無論是旅程開始前或結束後，都能享有從容又舒適的時光。早餐可選擇在行政酒廊或飯店餐廳內享用，部分餐廳還提供9折優惠。若想體驗更高品質、略帶奢華感的沖繩之旅，選擇Club房型就對了！

美食也能一手包辦的飯店

鐵板燒 泉崎

沖繩海港景飯店同時也是一間集結多樣沖繩美味的美食型飯店。若還在思考午餐或晚餐該吃什麼，「鐵板燒 泉崎」會是非常值得推薦的選擇。除了料理本身的美味，主廚在眼前上演的現場料理秀更是一大亮點！伴隨著食材在鐵板上滋滋作響，火焰瞬間竄升的動態演出，讓整個用餐過程宛如欣賞一場精彩的舞台表演，帶來味覺與視覺兼具的饗宴。

菜單以牛排套餐為主，提供從沖繩產和牛到沖繩縣內飯店首次引進的神戶牛等多樣選擇。此外，還搭配以當季食材製作的前菜、新鮮海鮮料理、沙拉與甜點，整體內容均衡且豐富。午餐提供能輕鬆享用的套餐，晚餐則更加精緻華麗，可依個人喜好與行程安排自由選擇。

品味料理的同時，一邊欣賞火焰表演的動態演出，從沖繩在地食材到頂級肉品的多樣選擇，讓整個用餐過程成為一場極具感官享受的體驗。若你正在尋找一頓令人難忘的美味，這裡絕對是不二之選。

鐵板燒 泉崎地點：沖繩海港景飯店 B1午餐：11:30～15:00（最後點餐 14:30）晚餐：17:30～22:00（最後點餐 21:30）

餐廳 PRINTEMPS

想為旅程的一天注入滿滿元氣，當然少不了飯店早餐。沖繩海港景飯店的早餐同樣擁有極高評價，可在餐廳「PRINTEMPS（プランタン）」享用到多樣結合在地食材的料理，在寬敞舒適的空間中，悠閒展開美好的一天。

其中最吸睛的亮點，就是主廚會在現場的開放式廚房製作料理，讓旅客能即時品嚐到使用多種沖繩在地食材製成的餐點。像是夾入苦瓜片的苦瓜漢堡、滿滿海鮮的丼飯，以及加入海藻的沖繩麵等，各種在地風味一次就能嚐遍。此外，還有麵包、沙拉、果昔與甜點等多樣選擇的自助吧。

PRINTEMPS不只提供早餐，也有午餐與晚餐時段，讓旅客在住宿期間能隨時享受多元美食。

PRINTEMPS（プランタン）地點：沖繩海港景飯店 B1早餐：07:00～10:00（最後點餐09:30）午餐：11:30～15:00（用餐時間90分鐘）晚餐：17:30～22:00（最後點餐21:30｜用餐時間90分鐘｜週四、週日及國定假日營業）

在酒吧享受奢華時光

在沖繩海港景飯店結束一天行程後，不妨來點甜點療癒旅途中的疲憊吧！

當夜幕降臨，大廳酒吧的氛圍變得與白天截然不同，轉為沉穩而迷人。彷彿電影場景般的高級吧台空間，搭配寬敞舒適的座位區，讓人徹底放鬆身心。

在菜單的眾多選項中，「收尾聖代（しめパフェ）」特別值得一試。以香蕉與咖啡為基底的提拉米蘇甜點，滑順奶油與微苦風味完美融合，層層堆疊的口感在口中擴散，清爽卻不失滿足感。搭配飯店50週年紀念的招牌調酒更添風味，像是清爽的「冷凍蜜桃」等原創調酒，都很適合作為旅途一天的完美收尾

休息室＆酒吧（ラウンジ＆バー）地點：沖繩海港景飯店 1F營業時間：11:00～24:00餐點：11:00～24:00（最後點餐 21:30）※部分菜單除外調酒：17:30～24:00（最後點餐 23:30）

細節與便利性兼具的飯店

在飯店裡也能輕鬆選購伴手禮。2025年12月全新開幕的沖繩海港景飯店首間直營選品店「Hotel Shop」，匯集了來自在地生產者精心打造的各式商品，包括甜點、調味料、工藝品、美妝與服飾等，一次就能買齊各式紀念品。

整體選品以「將真正的沖繩風味帶回日常」為理念，讓旅人能將旅途中遇見的在地風景輕鬆帶回，並將這份回憶延續至日常生活中。

Hotel Shop地點：沖繩海港景飯店 1F營業時間：10:00～20:00 ※營業時間可能依季節有所變動

泳池：將於2026年6月1日起重新開放

館內不僅設有日本旅行中常見的便利商店，還配備24小時營業的健身房，讓你在旅途中也能繼續維持健康狀態。此外，飯店戶外還設有被椰子樹包圍的度假風花園泳池，讓人隨時享受悠閒又帶點奢華的放鬆時光。

地點、設施與旅遊體驗一次到位的飯店

沖繩海港景飯店周邊的生活機能，也是這裡的一大魅力。步行範圍內就有唐吉訶德、藥妝店、超商等必逛店鋪。此外，像是熱門的SNOOPY’S SURF SHOP OKINAWA，以及充滿在地氛圍的公設市場、傳統工藝聚集地「壺屋やちむん通」也都在附近，讓你能同時享受購物與散步樂趣。

如果你還在為沖繩旅行的住宿地而煩惱，相信以上已經給你很明確的答案了！若想尋找一間兼具地點、設施與完整體驗的理想飯店，「沖繩海港景飯店」絕對是不二之選。

距離那霸機場僅15分鐘車程，步行即可抵達國際通的優越地段，加上那霸市內最大規模的行政酒廊，以及從鐵板燒到早餐串聯而成的美食體驗。無論是地點、設施還是餐飲，三大要素一次到位，就選擇這間能滿足全方位需求的飯店，為你的沖繩之旅揭開精彩序幕吧！

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