開箱沖繩JUNGLIA！打破樂園排隊魔咒 遊園攻略與必備神物公開

【旅奇傳媒/記者-游琮玄】沖繩的恐龍叢林樂園「JUNGLIA」在去年的暑假正式開幕，但前期因氣候過於炎熱、沒有遮蔽空間、排隊時間過長等問題，導致負評連連。但這次我親自去體驗之後，沒想到這趟沖繩叢林冒險出乎意料地充滿驚喜，目前整體動線順暢、且遊玩品質極佳，我甚至到了閉園都覺得想多玩一點！為了讓大家能少走彎路，將這次真實的遊玩經驗寫成攻略，分享給正在觀望的旅人們。

▲園方提供外國旅客額外的小火車搭乘券與貴賓室入場券。 記者-游琮玄／攝影

在行前準備上，強烈建議台灣旅客直接透過 Klook 平台訂票。除了基本的入園門票，還會額外獲贈小火車搭乘券以及一次 VIP 貴賓室的使用券。能在樂園裡進到貴賓室稍作休息，對於整天在外走動的體力消耗來說，絕對是大大提升幸福感的隱藏版好康。

整體來說，目前「JUNGLIA」的人潮並不多，各項設施平均排隊時間都不超過1小時。若想體驗最熱門的「EXTREMES」系列設施，入園第一件事就是記好時間去抽整理券。每天僅開放09:00、11:15、13:15 三個時段，錯過就無法入場。而最人氣的設施「DINOSAUR SAFARI」在早上入園人潮較多，但午後恐龍設施的等待時間幾乎都會降到20分鐘以內，這時候去玩基本上都是不用等待的。那種彷彿走進電影場景、被龐然大物追著跑的臨場震撼，絕對是全園區的最高潮。

▲「DINOSAUR SAFARI」還能看到各式各樣的草食恐龍。 記者-游琮玄／攝影

不過，這裡要特別提醒一個「錄影鐵則」：如果你想在設施上捕捉恐龍現身的畫面，請務必在行前準備好「手機掛繩」！園方對於安全規定極度嚴格，若沒有將手機妥善掛在身上是全面禁止錄影的，千萬別因為少帶了一條揹繩而錯失紀錄難得畫面的機會。

▲「BUGGY VOLTAGE」可以體驗在叢林中越野車奔馳的快感。 記者-游琮玄／攝影

如果預算充足想買快速通關，強烈建議把額度投資在「BUGGY VOLTAGE」上，省時效益最高。坐上越野車在 Off-Road 路段駕駛非常刺激，但沿途風飛沙極大，遊玩時請務必乖乖戴上園方提供的護目鏡以保護眼睛，如果是選擇高手路線的話，須配合工作人員檢查駕照，台灣人需要有駕照正本加上日文翻譯才能駕駛。

另外，園區設施與大自然結合度高，若遇到風勢強勁，熱氣球與鳳凰等高空設施將會暫停開放，這點建議大家行前先有心理準備，留點遺憾當作下次再訪的理由。

▲來到這裡必吃的培根漢堡排，適合喜歡大口吃肉的旅人。 記者-游琮玄／攝影

此外園內餐廳同樣讓我大為驚豔，一般大眾對遊樂園餐飲的印象多半是貴又難吃，但「JUNGLIA」的餐廳徹底打破了這個魔咒。餐點不僅賣相佳，口味更是意外地精緻美味，絕對值得好好坐下來享用。

▲「JUNGLIA SPLASH FES」結合歌舞與水花還有煙火非常熱鬧。 記者-游琮玄／攝影

吃飽喝足後，每天13:30的「JUNGLIA SPLASH FES」絕對不能錯過！熱情的表演者們絕對是一大看點，搭配上如同潑水節一樣的熱鬧氛圍，把園區內的氣氛帶到最高點。

DATA／JUNGLIA OKINAWA

・地點：沖繩縣國頭郡（山原地區）

・營業時間：09:00-19:00 (平日和例假日營業時間不同，可參考官網)

・交通方式：自駕或搭乘接駁巴士（可從那霸機場、那霸市區、名護市政府巴士站、部分官方合作飯店，以及沖繩美麗海水族館搭乘。本服務需事先預約）

・票價：成人（12歲以上）8,000日圓起、兒童（4~11歲）5,400日圓起

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