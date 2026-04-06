沖繩國際通必買伴手禮與打卡美食，跟著我們逛就對了！

【FunTime小編群】沖繩國際通是每個到沖繩旅行的人必逛的一條街，交通非常便利，搭乘單軌電車至「縣廳前站」或「牧志站」即可。街上充滿了各式各樣的伴手禮店、藥妝店、選品雜貨店，還有海鮮、居酒屋、燒肉等美食。從白天到夜晚總是聚集許多遊客，熱鬧到不行～而整條大街上有哪些是必買必吃的呢？跟著小編的國際通逛街地圖走吧！

國際通必逛店家

文化屋雜貨店

文化屋雜貨店。圖／FunTime小編群

其實國際通上有許多伴手禮店，賣的東西幾乎都大同小異，價格的部分也不會到差很多，所以選擇自己能接受的就好了～文化屋雜貨店可以說是最顯眼的一間伴手禮店，店門口擺放了大型卡通、動漫人物的公仔，裡面不只販賣食品伴手禮，也有近期最紅的曬黑娃娃、T恤等，連小朋友都喜歡的玩具也有在賣。不只可以滿足買紀念品的需求，還能跟超特別的公仔們合影，不知道要選哪間的話，可以先去文化屋雜貨店看看唷！

營業時間：9:00-22:30

御菓子御殿 國際通松尾店

御菓子御殿 國際通松尾店。圖／FunTime小編群

御菓子御殿是沖繩處處都可以見到的紅芋塔專賣店，沖繩產的紫心地瓜經常被做成甜點、冰淇淋類型，店內除了販賣元祖紅芋塔、點心、當地伴手禮，你還能透過玻璃窗觀賞紅芋塔的生產過程～想買最具代表性的沖繩伴手禮，選紅芋塔準沒錯！

營業時間：9:00-22:00

市場本通&平和通

市場本通&平和通。圖／FunTime小編群

逛完熱鬧的國際通一條街，不妨轉個彎走進「市場本通」與「平和通」，這裡以牧志公設市場為中心，周邊聚集了居酒屋、紀念品店、藥妝店與各式小店，形成獨特又充滿人情味的老市場商圈。巷弄裡藏著許多意想不到的寶藏店家，從在地小吃到特色伴手禮都能找到，一邊漫步一邊感受舊市場的濃厚風情，彷彿走進最道地的沖繩生活場景，怎麼逛都超有味道！

營業時間：10:00-22:00（各間店鋪營業時間不同）

國際通藥妝店

札幌藥妝 沖繩國際通店

札幌藥妝。圖／FunTime小編群

沖繩國際通店交通便利，從縣廳前站走路大約5分鐘可抵達。店內的空間較寬敞、明亮，小編覺得想購買美妝類，來這間比較能夠依據分類快速找到自己要的產品，逛起來更舒適。二樓是迴轉壽司店「壽司郎」，採買完可以直接上樓吃壽司。

營業時間：11:00-22:00

大國藥妝

大國藥妝。圖／FunTime小編群

大國藥妝主打的是便宜又好買，小編覺得藥品方面非常齊全，在國際通上有多間分店，最大的好處是經常會有講中文的店員，所以非常的觀光客友善～找不到商品或是任何問題都能夠直接溝通。

營業時間：10:05-22:50（每間分店營業時間不同）

DONKI

Donki。圖／FunTime小編群

DONKI在國際通共有兩間分店，其中最大、最熱門的就是「國際通店」，從B1到4樓整整五層樓，藥妝、卡通周邊、伴手禮、衣服、行李箱通通找得到，是觀光客必逛的採購天堂！但因為人氣太高，熱門商品常常被掃光～不過別擔心，2025年新開幕的「久茂地店」就是你的救星！雖然店面不大，但貨量豐富、品項也不輸國際通店，如果在國際通店撲空，不妨到久茂地店碰碰運氣，說不定能一次補齊清單～

小編偷偷說：如果不想在國際通人擠人，建議可以去附近的「那霸壺川店」，店面大又寬敞，有停車位，觀光客不多，逛起來更舒適！

營業時間：9:00-5:00

國際通美食

燒肉本部牧場 國際通店

燒肉本部牧場。圖／klook

想在沖繩大啖高品質和牛？那就一定不能錯過「燒肉本部牧場」！主打自家牧場直送的牛肉，油花細緻、肉質鮮甜。最大優點是地點就在國際通上，吃完直接去逛街，超方便。推薦必點的組合是「鹽味燒肉拼盤」，一次能吃到多個不同部位，像是前腰脊肉、翼板牛、板腱牛，每一塊都是入口即化級的好吃。除了肉類也有冷面、和牛咖哩的副食可以搭配，讓你更有飽足感。

營業時間：11:30-14:30；16:30-22:30

暖暮拉麵 那霸牧志店

暖暮拉麵。圖／FunTime小編群

來自九州福岡的「暖暮拉麵」，位在國際通附近的牧志店總是排隊人潮滿滿。拉麵湯底基本上都是以豚骨為基底，最多人點的是原味拉麵、味噌拉麵、芝麻拉麵，可以根據自己的喜好選擇湯頭濃度、麵的粗細及軟硬度。濃郁又香氣十足的豚骨湯頭，配上比別人還多片的叉燒，吃起來超滿足，喜歡濃郁豚骨味的人一定會愛！

營業時間：10:00-02:00（週末9:00開始營業）

國際通屋台村

國際通屋台村。圖／FunTime小編群

國際通屋台村就在國際通裡的一個巷子內，一整條都是熱鬧的攤販，如果想體驗一下日本在地屋台文化，那麼到國際通屋台村就對了！每到晚上總是能看到滿滿人潮，大家會坐在攤販外的位子上喝酒聊天、大啖沖繩美食。店鋪共有20間，基本上自己隨便看到一家喜歡的就可以坐下來囉。

推薦店家編號：11、15

營業時間：12:00-00:00（各店家營業時間不同）

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