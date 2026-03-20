改善後評價回溫！「沖繩JUNGLIA」體驗升級 4/29再推新設施

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】2025年開幕即引發話題的沖繩大型主題樂園「JUNGLIA」，曾因設施體驗與營運細節問題引起不少討論，甚至被部分旅客形容為「排隊時間過長、體驗不如預期」。隨著營運團隊持續優化調整，近期整體評價逐漸回溫，也讓這座主打叢林冒險的樂園，再度成為沖繩旅遊的新焦點。

沖繩大型主題樂園「JUNGLIA」，結合恐龍與山原自然地形打造多項戶外冒險設施。 圖：Japan Entertainment／提供

針對開幕初期旅客反映的問題，官方已陸續進行多項改善。其中最有感的變化在於熱門設施的等待時間，已由開幕初期動輒超過2小時，大幅縮短至平均1小時內，有效提升整體遊玩效率。園區同時導入官方 App 預約與分流系統，讓旅客可事先安排設施體驗時段，減少現場排隊時間；動線指標與人流引導也同步優化，多語言服務與工作人員配置進一步提升，讓國際旅客遊園更加順暢。近期在社群平台與旅遊論壇上，也開始出現「比開幕時順很多」的正面回饋。

▲「JUNGLIA」是不論大人或小孩都能充分體驗的樂園。 圖：Japan Entertainment／提供

此外，04/29登場的新設施「YAMBARU TORNADO」也同步公開部分內容。該設施以沖繩北部「山原」起伏地形為靈感，將自然地勢與遊樂體驗結合，利用溪谷高低差打造動態軌道設計，並在不破壞原有森林環境的前提下建構設施，呈現與自然共存的遊玩概念。在體驗過程中，遊客將隨著設施旋轉與移動，從俯瞰翠綠渓谷一路延伸至沖繩遼闊天空，甚至在倒轉瞬間以不同視角感受景色變化，帶來結合速度感與視覺衝擊的立體體驗。官方表示，此設施主打「地形ｘ視角」的全新玩法，即使重複搭乘也能感受不同樂趣。

▲全新設施主打旋轉與倒轉視角，讓遊客在森林與天空之間穿梭，感受強烈速度感與視覺衝擊。 圖：Japan Entertainment／提供

DATA／JUNGLIA OKINAWA

・地點：沖繩縣國頭郡（山原地區）

・營業時間：09:00-19:00 (平日和例假日營業時間不同，可參考官網)

・交通方式：自駕或搭乘接駁巴士（可從那霸機場、那霸市區、名護市政府巴士站、部分官方合作飯店，以及沖繩美麗海水族館搭乘。本服務需事先預約）

・票價：成人（12歲以上）8,000日圓起、兒童（4～11歲）5,400日圓起

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