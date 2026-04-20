沖繩夏夜來消暑！星野集團推出「夜間泳池」 三線音樂陪你吹海風

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】近年很多人會到沖繩享受假期，除了戶外活動以外，在渡假村好好的放鬆也是不錯的選擇。星野集團旗下的高端度假村「虹夕諾雅 沖繩」夏季推出限定活動「夏夜消暑泳池」，從05/15~08/31開放「夜間泳池」，旅客可以在海景泳池中吹著海風、聽著沖繩三線音樂，感受不同於白天的南國夜晚氛圍。

▲入夜後的海景泳池在燈光與海風陪伴下，成為旅客放鬆、欣賞沖繩夜色的度假空間。 圖：星野集團／提供

「虹夕諾雅 沖繩」位於沖繩本島讀谷村海岸，整個度假村沿著海岸線打造，最具代表性的就是面向大海的無邊際泳池。白天可以眺望海景，而到了夜晚，泳池打上燈光後氣氛完全不同，搭配海風與星空，變成相當有度假感的夜間空間。

▲夜晚的泳池區點上燈光，搭配沖繩傳統樂器三線演奏，營造出充滿南國風情的夏夜氛圍。 圖：星野集團／提供

「夜間泳池」主打的是輕鬆的夏夜度假氛圍。傍晚時分可以一邊看夕陽、一邊在泳池畔喝著清爽的氣泡酒或水果調酒；入夜後則會提供以芒果等南國水果製作的特色雞尾酒，讓整個夜晚多了一點甜點般的輕鬆感。

活動期間每天還會舉辦短時間的三線音樂演奏，由現場演奏的沖繩傳統樂器「三線」，搭配海浪聲與夜晚海風，營造出很有沖繩特色的夜間氛圍。對許多旅客來說，比起一般的飯店泳池，更像是一場結合音樂與度假的夏夜活動。

渡假村距離那霸機場約1小時車程，是近年沖繩相當受歡迎的高端度假飯店之一。夜間泳池活動為住宿旅客限定參加，泳池與音樂演出可免費體驗。

DATA／虹夕諾雅 沖繩

．地址：沖繩縣中頭郡讀谷村儀間474

．交通：從那霸機場開車約1小時（亦有收費機場巴士）。

．住宿價格：每晚每室約170,000日圓起。

．客房數：100室（Check in：15:00／Check out：12:00）

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