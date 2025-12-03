沖繩冬天怎麼玩？沖繩海麗客蘭尼再推冬日專案 恆溫泳池+夢幻池畔小屋暢享愜意假期

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼去年大受好評，沖繩海麗客蘭尼將於2025/12/01-2026/03/15期間限定推出「永恆冬日泳池專案」其中特色是可以在30℃恆溫的海洋露台泳池，享受冬季泳池暢泳，海洋露台泳池還設有按摩浴池，旅客可在泳畔欣賞湛藍的天空和大海，俯瞰東海的山頂，白天可欣賞清澈湛藍珊瑚海，夜晚則可飽覽壯麗日落美景。

▲在沖繩海麗客蘭尼擁有專屬的夢幻池畔帳篷小屋與獨家沖繩黑糖迎賓特調 。 圖：沖繩海麗客蘭尼度假村／提供

為慶祝沖繩海麗客蘭尼五週年，將在2025/12/15-2026/02/15期間限定推出池畔小屋蒸汽浴體驗。這款帳篷式桑拿讓您在海景環繞的戶外環境中體驗蒸氣浴。帳篷內配備來自芬蘭的正宗電桑拿爐，讓您在享受舒緩蒸汽的同時，還能沉浸在芬芳的怡人香氣中，您還可以在池水中央點綴著的標誌卡特蘭蘭花的泳池中暢遊。

▲沖繩海麗客蘭尼推出冬日泳池夏威夷美食體驗－Loco Moco。 圖：沖繩海麗客蘭尼度假村／提供

體驗結束後，為您送上一杯沖繩特色飲品，採用沖繩名護市矢賀地富含礦物質的鹽製成為您補充水分。此外全天候餐廳 House Without a Key 供應夏威夷特色美食 Loco Moco 鮮嫩多汁的牛肉漢堡肉餅加上軟嫩的溏心蛋與鮮香米飯，溫和地補充能量和礦物質。餐後甜點是用宮古島雪鹽製成的精美藍色冰沙，美味又優雅。

▲沖繩海麗客蘭尼 Shiroux 創意餐廳顧問主廚坂本健。 圖：沖繩海麗客蘭尼度假村／提供

喜愛美食的饕客，注意囉！2025/11/01起，沖繩海麗客蘭尼也聘任來自京都米其林一星餐廳 cenci 的主廚坂本健擔綱 Shiroux 顧問主廚。他表示：「非常榮幸能夠受邀擔任沖繩海麗客蘭尼 Shiroux 餐廳的顧問主廚，我期待運用沖繩豐富的食材發展新的菜餚。京都和沖繩各自擁有獨特的飲食文化，足以充分發揮當地食材的魅力。我非常期待能夠與餐廳烹飪團隊一起攜手體現美食創作佳餚。」

坂本健主廚構想了一個全新的美食世界，菜單呈現融合義大利元素的創新菜餚，將京都的細膩感性、沖繩的豐饒物產以及精選的日本及海外食材完美融合於一道道菜餚之中。

▲沖繩海麗客蘭尼拖曳傘體驗從空中俯瞰恩納村之美。 圖：沖繩海麗客蘭尼度假村／提供

▲沖繩海麗客蘭尼萬座毛遊船從海上欣賞奇岩之美。 圖：沖繩海麗客蘭尼度假村／提供

此外，即日起全新推出海上拖曳傘和萬座毛遊船兩項海上活動，讓旅客能從絕佳角度欣賞沖繩自然之美。海麗客蘭尼旅客專屬的遊艇以及拖曳傘，從度假村附近的海域起飛，讓您在蔚藍的珊瑚海和廣闊的天空下，感受微風拂面，令人興奮的空中漫步緩緩升空，親眼欣賞沖繩恩納村的自然壯麗，從空中俯瞰綿延不絕的海岸線和獨一無二的海灣壯闊景色。另外還有萬座毛遊船之旅帶您從海上欣賞沖繩最美景點「萬座毛岬灣」。著名的懸崖峭壁奇景和綠波蕩漾的東海，構成了一幅與陸地截然不同的風光。

▲沖繩海麗客蘭尼夕陽大廳。 圖：沖繩海麗客蘭尼度假村／提供

海麗客蘭尼蘭花泳池－永恆冬日泳池活動

・日期：2025/12/01-2026/03/15

・地點：海洋露台泳池（日落棟）

「冬日獻禮」住房特惠專案

・入住日期：2025/12/01-2026/03/14

獨家限時推出每日六間客房的「冬日獻禮」住宿專案，包含印有飯店標誌的禮包、獨家面膜以及泳畔小屋專屬使用時光。選擇此專案的賓客可在抵達後的第二天早晨體驗僅限冬季開放的恆溫泳池。

蘭花泳池小屋蒸汽浴體驗

・活動日期：2025/12/15-2026/02/15

・地點：蘭花池畔

・時間：每次90分鐘，需提前預約

夏威夷＋沖繩美食體驗

・日期：2025/12/15-2026/03/15

・地點：House Without A Key 餐廳

・時間：中午12:00至下午14:30

