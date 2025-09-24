快訊

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
沖繩人氣景點青之洞窟。圖／pakutaso
沖繩人氣景點青之洞窟。圖／pakutaso

日本沖繩縣恩納村真榮田岬的知名潛水景點「青之洞窟」（青の洞窟）23日上午驚傳意外，一名40多歲台灣籍女子溺水，一度心肺停止，經急救恢復心跳後送醫搶救中。不到一個月前，才有台灣觀光客與潛水教練在沖繩縣恩納村近海潛水遇難。

沖繩時報與琉球新報報導，這起事件發生在當地時間8時50分左右。有人撥打119報案稱，一名40多歲女性在水中發生意外。根據那霸海上保安部說法，當事人為前來觀光的台灣籍女性，事發時一度心肺停止，經心肺復甦術恢復心跳後送醫，但仍未恢復意識，正接受治療。

那霸海上保安部表示，這位台灣觀光客當時正位於海面準備潛水，向教練比出手勢表示想要上浮，隨後心肺停止，事故原因仍在調查中。

台灣人是日本沖繩重要的觀光客源，回訪率高達84%，位於沖繩本島中部西海岸的恩納村，是沖繩最盛行水上運動的地區之一。這個村落南北狹長，海岸線約27公里。著名觀光景點真榮田岬，有沖繩人氣第一的「青之洞窟」；萬座毛也是知名景點，周邊有許多潛水地點，是沖繩本島潛點數量最多的區域。

揪友一起玩大便！ 沖繩新地標「便便博物館」登場 「便便火山、扔接便便」20多種互動遊戲 能玩能摸還能帶回家

揪友一起玩大便！ 沖繩新地標「便便博物館」登場 「便便瀑布、扔便便遊戲」20多種互動裝置 能玩能摸還能帶回家

拍板定案！沖繩2026年度內將加徵住宿稅 每人單日最高多收2,000日圓

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】沖繩縣議會已於09/18正式通過宿泊稅條例，預計在2026年度內開始實施。未來凡入住沖繩縣內飯店、旅館或民宿的旅客，每人每晚將依住宿費支付2%的住宿稅，最高單日上限為2,

去沖繩美國村玩要住哪？海灘走路就到、自駕超方便的飯店大公開

【FunTime小編群】美國村是沖繩中部最熱門的景點，從那霸機場搭乘利木津巴士可以直達，並且相較於恩納村與名護，美國村的飯店更加平價，也有很多便宜的海景渡假村。這次FunTime小編就要來介紹幾間走路就到海灘的美國村飯店，每間的交通都很方便，自駕過來也有停車場喔！

沖繩行程怎麼排？五天四夜、四天三夜自由行懶人包

說到日本自由行，沖繩絕對是人氣王之一！不只擁有美麗海景、悠閒步調，還能同時感受到日式與南國風情的獨特魅力。這篇幫你一口氣整理好沖繩自由行的交通方式、經典景點，還有近年超夯的潛水行程，讓你不管是五天四夜還是四天三夜，都玩得超充實又不爆預算！準備出發前，快把這篇沖繩自由行攻略收藏起來！

2025沖繩自由行必參加一日團！ 帶你玩遍花火祭、浮潛、人氣商圈

不想自駕、人擠人，還想保有行程彈性？一定要選 沖繩一日遊🔥AsiaYo整理超人氣玩法：花火大會門票➕接駁車、經典行程、秘境浮潛通通有！新手友善路線超適合第一次玩沖繩＆機加酒訂好卻沒排景點的人✅還有可坐9人的私人岸上包車觀光，不論是搭郵輪來沖繩、還是自由行快閃都超方便！帶長輩或小孩也超OK✨沖繩自由行不踩雷就靠這一篇！

2025沖繩必買伴手禮推薦8選！人氣零食、吉伊卡哇、透明御守到超商限定 滿滿海島回憶一次打包

從台灣飛到沖繩時間不到兩小時，是說走就走的療癒系海島首選。不僅擁有陽光、沙灘與碧海藍天，更有別於日本本島的悠閒南島風情，讓人一去就愛上。而旅程的最後一站，當然不能錯過挑選伴手禮這個重頭戲！這篇精選《沖繩必買伴手禮8選》，通通幫你整理好，讓你將整趟的沖繩回憶塞好塞滿整個行李箱！

