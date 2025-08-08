快訊

船票比機票便宜 基隆—石垣航線9月啟航帶動台日觀光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通航港局長葉協隆指出，航港局正在積極打造全國藍色公路的觀光示範船，日前已宣布了五條全新航線，8月底即將要開闢基隆往返澎湖，此外，9月中旬也將開航基隆石垣航線，每周有三個航次的往返，睡一覺就能抵達日本。

葉協隆接受「官我什麼事」網路節目專訪時指出，航港局目前正在積極規劃，打造全國藍色公路的觀光示範船，未來就是要提供全國藍色公路的服務，尤其是過去蘇花公路受到劇烈天候的變化，偶爾會發生這個蘇花鐵公路都中斷的狀況，此時就需要啟動我們的海運備援，來維持東部交通。

航港局預計開闢5條全新航線，葉協隆說明，首先就是8月底，將開闢從未有過的基隆往返澎湖，據觀察，到澎湖觀光的旅客，事實上北部地區的民眾，占了相當高的比例，目前空運可能在機位不太容易訂的情況下，希望海運能共同來協助支援，一起促進澎湖觀光。

此外，葉協隆也提到，在接下來的五條航線裡面，有三條是這個新的包船航線，有兩條是固定的航線，除了基隆往返澎湖航線外，還有即將在9月中旬左右開航的基隆石垣航線，他說明，其實基隆跟石垣之間，大概只有265公里，大概是143海浬，石垣島也是郵輪經常停靠的島嶼，擁有豐富的觀光資源，因此不論是日本當地政府還是我國航商都相當看好，也樂見這條航線的開闢。

根據2023年的統計，到石垣島的觀光客高達118萬人次，葉協隆說，未來只要搭船七個鐘頭睡一覺醒來人就在日本了，此航線的船舶，它的噸位達到2萬1688噸，約莫是澎湖輪的兩倍噸位，可以載的旅客量為545個，這個艙尾全部都是臥鋪，載車的能量可達70部的小客車，150部的卡車。

葉協隆說，未來此航線開通後，也可促進台日雙方物流方面的交流，且這艘船預計本周就可抵達基隆港。

至於船票方面，葉協隆笑說，航空公司很緊張，因為它具有相當的競爭力，船票不會太貴，畢竟一般客船的船票都會比空運來的低廉許多，這艘船還有一個特殊的設備叫平衡翼，所以大家比較擔心的，這個風浪的問題，其實透過此設備，能夠達到比較平穩的效果，再加上它的噸位，也相對的大，大概就是類似一艘小型的郵輪，未來將由華岡集團來提供服務。

相關新聞

沖繩行程怎麼排？五天四夜、四天三夜自由行懶人包

說到日本自由行，沖繩絕對是人氣王之一！不只擁有美麗海景、悠閒步調，還能同時感受到日式與南國風情的獨特魅力。這篇幫你一口氣整理好沖繩自由行的交通方式、經典景點，還有近年超夯的潛水行程，讓你不管是五天四夜還是四天三夜，都玩得超充實又不爆預算！準備出發前，快把這篇沖繩自由行攻略收藏起來！

2025沖繩自由行必參加一日團！ 帶你玩遍花火祭、浮潛、人氣商圈

不想自駕、人擠人，還想保有行程彈性？一定要選 沖繩一日遊🔥AsiaYo整理超人氣玩法：花火大會門票➕接駁車、經典行程、秘境浮潛通通有！新手友善路線超適合第一次玩沖繩＆機加酒訂好卻沒排景點的人✅還有可坐9人的私人岸上包車觀光，不論是搭郵輪來沖繩、還是自由行快閃都超方便！帶長輩或小孩也超OK✨沖繩自由行不踩雷就靠這一篇！

2025沖繩必買伴手禮推薦8選！人氣零食、吉伊卡哇、透明御守到超商限定 滿滿海島回憶一次打包

從台灣飛到沖繩時間不到兩小時，是說走就走的療癒系海島首選。不僅擁有陽光、沙灘與碧海藍天，更有別於日本本島的悠閒南島風情，讓人一去就愛上。而旅程的最後一站，當然不能錯過挑選伴手禮這個重頭戲！這篇精選《沖繩必買伴手禮8選》，通通幫你整理好，讓你將整趟的沖繩回憶塞好塞滿整個行李箱！

開車玩沖繩就靠這篇！新手自駕租車攻略

【FunTime小編群】位於日本最南邊的沖繩，也是熱門的旅遊勝地～晴朗的天氣、碧藍的海洋、豐富的人文風情，深受大家喜愛，然而說到交通，雖然市區有單軌列車可以搭乘，但想要好好的從北到南玩透透，FunTime小編建議大家可以約上三五好友，去沖繩租車自駕遊，不僅省時、省錢，還可以想去哪就去哪！而且租車自駕其實並不難～只要掌握以下重點，就能輕鬆上路！而搞定交通後，就只剩吃喝玩樂啦！

夏天渡假就去沖繩！最療癒的沖繩海景住宿清單大公開

【FunTime小編群】夏天來沖繩就是要看海！想享受極致的渡假氛圍，走出飯店就是海灘嗎？這次FunTime小編整理了幾間沖繩海景飯店，讓你躺在床上就可以看到湛藍的海景，還有超美的無邊際泳池、龍神之湯可以泡，而且每間都附設停車場，也能從那霸機場搭車過來，自駕或非自駕都很方便喔！如果想排出完美的行程，推薦大家去看沖繩旅遊全攻略，無論你正在煩惱交通、景點、美食或票券的購買，這份攻略都能幫你解決問題。

2025沖繩跟團懶人包！ 沖繩半自由行＆團體旅遊推薦 人氣必訪景點、注意事項、在地美食天堂都在這一篇

夏天不能不提沖繩之旅的大海&陽光，不想花時間處理機票住宿，又想自在逛街、吃道地小吃，就選省時省心的日本跟團旅行！老少咸宜的沖繩，有年輕人最愛的泡盛、啤酒、海景下午茶🍺也有小朋友為之瘋狂的海豚秀和大鼓秀，如果還不知道沖繩行程怎麼挑，就讓AsiaYo幫你整理今夏最夯沖繩半自由行+沖繩團體旅遊行程吧！

