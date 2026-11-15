2027九州春天旅遊攻略（下篇）｜春季活動、祭典與親子景點推薦

九州的春天，不只有櫻花盛開的那幾天。柳川水巷掛起繽紛的女兒節吊飾，街頭傳來祭典的樂聲，豪斯登堡的花園也換上春裝。想逛市集、看動物，或陪孩子在樂園玩上一整天，都能找到出發的理由。這篇2027九州春季旅遊攻略，帶你走進福岡、長崎與各地特色景點，收藏花季之外同樣迷人的風景。

●九州春季活動與祭典推薦｜文化體驗與特色市集

九州春天的魅力，不只在花開的那一刻。福岡的宮廷文化與女兒節、天草的港町民謠、佐賀與長崎的陶器市，以及黃金週的街頭遊行，都能讓旅人看見不同城市的生活風景。

🔹3月九州旅遊推薦：

✦太宰府天滿宮曲水之宴｜平安宮廷文化體驗

參宴者身穿平安時代服飾，在庭園流水旁吟詠和歌，重現古典宮廷雅宴，適合喜歡日本歷史與神社祭典的旅人。可搭配天滿宮參拜、參道散策；若想串聯柳川一日遊，應先確認儀式與遊船時間，避免行程過於緊湊。

•地點：福岡縣太宰府市、•歷年時間：3月第一個星期日

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✦柳川雛祭｜女兒節吊飾與水鄉散策

柳川雛祭以傳統吊飾「さげもん」聞名，繽紛手工飾品點綴街道，適合搭配柳川遊船與在地美食，安排步調悠閒的福岡近郊旅行。水上遊行日期須另行確認；帶幼兒或長輩同行，也應預留候船與上下船時間。

•地點：福岡縣柳川市、•歷年時間：2月中旬至4月上旬

(九州 太宰府天滿宮曲水之宴、柳川雛祭(女兒節)-圖片來源：福岡縣旅遊官網)

🔹4月九州祭典推薦：

✦牛深Haiya祭｜熊本天草港町文化

牛深Haiya祭透過傳統民謠「牛深ハイヤ節」與舞蹈演出，展現天草港町的歷史與活力，適合搭配天草區域住宿與觀光。牛深位於天草南部，規劃熊本包車或自駕行程時，應先確認往返車程，再決定停留景點。 •地點：熊本縣天草市牛深地區｜歷年時間：4月中下旬

✦鹿兒島大HANYA春季祭典｜南九州街頭舞蹈盛會

是南九州規模最大的春季慶典活動，結合地方民謠與YOSAKOI形式的舞蹈，各隊伍以音樂、服裝及演出，帶來熱鬧的春季街頭風景。建議搭配鹿兒島市區散策與當地住宿，以南九州為旅行重心，減少從福岡長途往返。

•地點：鹿兒島縣鹿兒島市、•歷年時間：4月下旬

(九州 鹿兒島大HANYA春季祭典-圖片來源：鹿兒島市官方旅遊報)

🔹4月底至5月初九州旅遊 推薦 ：

✦有田陶器市｜佐賀陶瓷採買與工藝散策

有田陶器市集結日常餐具與陶瓷作品，適合喜歡陶藝、器皿與生活選物的旅人。建議作為當日主行程，先列出想逛的品牌與窯元，再安排採買動線，預留步行、用餐與休息時間。

•地點：佐賀縣有田町、•歷年時間：4月29日至5月5日

✦波佐見陶器祭｜長崎生活器皿與設計陶瓷

喜歡實用餐具與設計陶瓷，可以到波佐見陶器祭挑選日常使用的杯盤。可評估與有田陶器市串聯，想深入逛店則建議分日安排；多人同行或預計大量採買，可比較九州包車、鐵路與活動接駁，並事先確認交通管制及接送位置。

•地點：長崎縣波佐見町、•歷年時間：4月29日至5月5日

(九州 波佐見陶器祭| 祭典-圖片來源：日本長崎縣官方網站)

🔹5月九州祭典推薦：

✦博多咚打鼓海港節｜福岡黃金週大型慶典

街頭遊行、舞蹈與城市舞台演出，讓福岡黃金週充滿節慶氣氛，適合搭配市區用餐與散策。若以祭典活動為主，可優先選擇地鐵與步行；需要前往郊區的行程，再另外評估福岡包車安排。

•地點：福岡縣福岡市、•歷年時間：5月3日至4日

✦小石原春季民陶祭｜福岡近郊窯元巡禮

進小石原燒產地，欣賞地方工藝、挑選特色器皿，適合喜歡陶器與慢步調旅行的旅人。規劃福岡近郊一日遊時，應另查祭典期間的接駁、停車與交通管制資訊，避免直接套用平日交通安排。

•地點：福岡縣東峰村小石原地區歷年時間：5月3日至5日

(九州 博多咚打鼓海港節-圖片來源：福岡縣旅遊官網)

●九州春季活動與祭典推薦-速覽

✦*活動提醒*：以上月份為歷年舉辦時間參考，2027年實際日期與活動內容請以官方公告為準。

●九州親子景點推薦：主題樂園、動物園與水族館

九州親子自由行怎麼排？喜歡角色互動，可選福岡麵包超人兒童博物館或豪斯登堡米飛兔主題區；喜歡動物與海洋生物，則可安排動物園、水族館。建議一天以一個主要景點為主，再依孩子體力搭配周邊行程，減少長途移動，玩得更從容。

🔹九州主題樂園推薦：

⭕豪斯登堡｜長崎親子旅遊與米飛兔主題區

地點：長崎縣佐世保市

特色：結合歐洲風格街景、季節花卉與遊樂設施，還有擁有全球唯一的米飛兔夢幻小鎮「Miffy Wonder Square」

⭕Greenland（三井格林主題樂園）｜熊本親子遊樂園

地點：熊本縣荒尾市

特色：Greenland提供多類遊樂設施，適合喜歡樂園的家庭。出發前先依孩子身高確認乘坐限制與設施運休資訊，再挑選想玩的行程以樂園為當日主軸，依住宿位置安排從福岡或熊本出發，避免再串聯太多遠距離景點。

⭕城島高原樂園｜木製雲霄飛車與遊樂設施

地點：大分縣別府市

特色：以木製雲霄飛車「Jupiter」聞名，結合刺激遊樂設施與高原風景。

⭕福岡麵包超人兒童博物館｜角色互動與室內遊樂

地點：福岡縣福岡市

特色：以麵包超人為主題，結合互動遊戲、舞台演出與角色商店，是福岡市區的室內遊樂景點。

(九州 豪斯登堡 玫瑰節-圖片來源：日本長崎縣官方網站)2

🔹九州動物園、植物園推薦：

⭕九州自然動物公園｜野生動物與叢林巴士

地點：大分縣宇佐市

特色：可搭乘叢林巴士觀察野生動物，體驗近距離觀看與指定餵食活動。

⭕長崎生物公園｜動物觀察與餵食體驗

地點：長崎縣西海市

特色：以開放式動物展示聞名，可觀察水豚等動物，並依園方規範參加指定餵食體驗。

⭕福岡市動植物園｜動物探索與植物景觀

地點：福岡縣福岡市

特色：結合動物展示、植物園與戶外步道，可一次欣賞動物生態與季節植物景觀。

⭕鹿兒島市平川動物公園｜動物生態與櫻島景觀

地點：鹿兒島縣鹿兒島市

色：擁有開闊的動物展示空間，園內部分區域可眺望櫻島，結合動物觀察與南九州自然風景。

🔹九州水族館推薦：

⭕海之中道海洋世界｜九州海洋生態與大型水槽

地點：福岡縣福岡市

特色：以九州海洋生態為主題，透過大型水槽與多樣海洋生物展示，探索不同海域的水中世界。

⭕大分海洋宮殿水族館｜海洋生物與互動展示

地點：大分縣大分市

特色：結合海洋生物展示與互動體驗，可觀察多種魚類及海洋哺乳動物。

✦*旅遊提醒*： 部分遊樂設施設有身高、年齡限制，動物互動與餵食體驗須依園方規範進行。出發前請確認各景點最新營業時間、票價、設施開放及預約資訊。/span>

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●更多大阪親子景點｜樂高/大自然/童書/博物館

① 大阪樂高樂園（LEGOLAND Discovery Center Osaka）

室內樂園，超適合親子。

★小型雲霄飛車、樂高城市、互動積木任務

★室內冷氣＋空間安全＝爸媽最愛的下午行程

★旁邊就是天保山商場＋海遊館，超好串行程

(大阪樂高樂園（LEGOLAND Discovery Center Osaka)圖片來源：TRIPADVISOR)

② 枚方公園（Hirakata Park） 大阪的「本地樂園」。

★從雲霄飛車到溫柔型遊戲都有

★節慶燈飾、花季很有名

(大阪枚方公園-圖片來源：官網)

③ 大阪兒童樂園（Kids Plaza Osaka｜兒童博物館）

不是普通的兒童館，是「玩到變科學家的那種」。

★互動展示超多：氣流、科學、社會角色扮演

★室內巨型攀爬塔很狂，小孩會自動失蹤 40 分鐘(疑)

★下雨天行程的超級救星

(大阪兒童樂園（Kids Plaza Osaka)-圖片來源：福寶媽衝日本)

④ 世界牧場（World Ranch）

想讓孩子接觸動物、餵奶、騎馬這裡最適合。

★放山羊、羊駝、馬、兔子

★騎馬體驗、農場活動

★空間超大，大人走起來也很舒服

(大阪-世界牧場-圖片來源：官網)

⑤天王寺動物園 (Tennoji Zoo)

市區就能親近動物，是大阪最方便的親子景點。

★長頸鹿、獅子、河馬、企鵝等經典動物都有

★路線平坦好走，適合推車 & 長輩同行

★逛完還能串「天王寺商圈」或通天閣，一次安排很順

(天王寺動物園tennoji Zoo-圖片來源：官網)

⑥綠色博物館・收穫之丘（Harvest Hill）

大阪郊區最受歡迎的歐風農場樂園。

★羊駝散步、草地、季節花海

★手作體驗、農事體驗

(綠色博物館‧收穫之丘（Harvest Hill）-圖片來源：gogo-japan)

⑥ 童書森林・中之島（Children’s Book Forest）

安藤忠雄設計的「非營利圖書森林」。

★空間超美、光影很療癒

★大人也會愛的藝術感親子館

(童書森林中之島-圖片來源：好運日本行Good Luck Trip)





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