2027九州春天旅遊攻略（上篇）｜七縣賞櫻名所、紫藤與春季花海推薦

2027九州春天怎麼玩？從福岡、熊本、長崎到鹿兒島，九州七縣各有不同的春季風景。除了經典賞櫻名所，還有紫藤、杜鵑、鬱金香等繽紛花海，以及值得順遊的自然景觀與文化景點。本篇整理九州七縣必去景點、春季賞花推薦與旅遊特色.

●九州指南｜旅遊景點全介紹一覽表

九州在哪裡？一次認識九州七縣 九州位於日本西南部，是日本四大主要島嶼之一，由福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎及鹿兒島七個縣組成。 從熱鬧的福岡市區到阿蘇火山、別府溫泉及長崎港灣，每個地區都有自己的旅遊特色。

●九州七縣精選景點一覽表

🔹福岡縣 Fukuoka

• 太宰府天滿宮：九州代表性神社｜神社寺院

• 門司港懷舊區：復古港口建築、關門海峽｜歷史古蹟

• 柳川遊船：傳統小舟遊覽水鄉運河｜文化體驗

• 海之中道海濱公園：花卉自然、動物與親子｜花卉庭園

• 櫛田神社：博多祇園山笠祭文化據點｜神社寺院

• 舞鶴公園：福岡城跡與市區賞櫻名所｜花卉庭園

• 糸島櫻井二見浦：海上景觀、白色鳥居與夕陽｜海島海岸

• 宮地嶽神社：夕陽與參道連成一線｜神社寺院

• 小倉城：歷史天守閣與春季櫻花｜歷史古蹟

• 能古島海島公園：油菜花、波斯菊與景觀｜花卉庭園

• 秋月城跡：傳統城下町、櫻花與楓葉｜歷史古蹟

• 福岡塔：博多灣與福岡市區全景｜城市展望

• 中洲屋台街：飲食文化｜美食市集

• 南藏院：巨大青銅臥佛與山林寺院｜神社寺院

🔹佐賀縣 Saga

• 祐德稻荷神社：華麗社殿與山景｜神社寺院

• 御船山樂園：杜鵑、櫻花與楓葉｜花卉庭園

• 嬉野溫泉：美肌溫泉與嬉野茶文化｜溫泉

• 有田陶瓷之鄉：瓷器文化與陶藝工坊｜文化體驗

• 武雄溫泉樓門：歷史建築與溫泉｜溫泉

• 唐津城：臨海城堡、唐津灣景觀｜歷史古蹟

• 呼子朝市：傳統漁市與料理｜美食市集

• 吉野里公園：彌生時代遺址與聚落｜歷史古蹟

• 大川內山：山谷的傳統窯場聚落｜文化體驗

• 七釜：玄武岩海蝕洞景觀｜自然景觀

• 虹之松原：沿海延伸的大片松林｜自然景觀

🔹長崎縣 Nagasaki

• 豪斯登堡：歐洲風格園區｜親子娛樂

• 哥拉巴園：西式歷史洋館與長崎港景｜歷史古蹟

• 大浦天主堂：重要基督教建築與世界遺產｜歷史古蹟

• 稻佐山展望台：長崎港灣與城市夜景｜城市展望

• 軍艦島：廢棄海上煤礦聚落｜歷史古蹟

• 九十九島：多島海景觀與遊覽船｜海島海岸

• 長崎和平公園：原爆歷史紀念與教育｜歷史古蹟

• 雲仙地獄：溫泉蒸氣、硫磺地熱與火山｜自然景觀

• 島原城：島原半島歷史與城堡文化｜歷史古蹟

• 五島列島：海島風光與特色教堂｜海島海岸

• 眼鏡橋：長崎代表性歷史石拱橋｜歷史古蹟

• 長崎新地中華街：三大中華街之一與美食｜美食市集

• 生月島：壯觀海岸公路與地方文化｜海島海岸

🔹熊本縣 Kumamoto

• 熊本城：名城與天守閣｜歷史古蹟

• 阿蘇中岳火口：活火山地形與火口景觀｜自然景觀

• 草千里之濱：阿蘇火山草原與放牧景觀｜自然景觀

• 大觀峰：俯瞰阿蘇破火山口與群山｜自然景觀

• 黑川溫泉：山林溫泉聚落與露天浴池｜溫泉

• 水前寺成趣園：傳統日式庭園與茶屋｜花卉庭園

• 上色見熊野座：苔蘚石階與杉木森林｜神社寺院

• 鍋瀑布：可從瀑布後方欣賞水幕｜自然景觀

• 菊池溪谷：溪流、森林步道與避暑｜自然景觀

• 天草賞海豚：搭船觀察野生海豚與海景｜生態體驗

• 阿蘇神社：歷史悠久的神社｜神社寺院

• 白川水源：阿蘇天然湧泉與清澈水景｜自然景觀

• 押戶石之丘：巨石群與阿蘇高原全景｜自然景觀

• 通潤橋：歷史石造水道橋｜歷史古蹟

🔹大分縣 Oita

• 由布院溫泉：人氣溫泉小鎮與特色商店｜溫泉

• 金鱗湖：湖面晨霧與由布岳山景｜自然景觀

• 湯之坪街道：特色甜點雜貨與溫泉街｜美食市集

• 別府地獄巡禮：特殊地熱景｜自然景觀

• 九重夢大吊橋：高空吊橋與峽谷瀑布｜自然景觀

• 竹瓦溫泉：復古日式浴場與砂湯｜溫泉

• 宇佐神宮：八幡宮總本宮與歷史建築｜神社寺院

• 耶馬溪：奇岩溪谷與秋季紅葉｜自然景觀

• 原尻瀑布：寬闊弧形瀑布與田園景觀｜自然景觀

• 九重連山：高山花卉、火山與登山｜自然景觀

• 杵築城下町：武家屋敷與江戶時代街道｜歷史古蹟

• 富貴寺：國寶木造佛堂與佛教文化｜神社寺院

• 高崎山動物園：觀察野生日本獼猴群｜親子娛樂

• 別府纜車：鶴見岳山頂展望｜自然景觀

🔹宮崎縣 Miyazaki

• 高千穗峽：壯觀峽谷、瀑布與划船｜自然景觀

• 天岩戶神社：神話中天照大神傳說地｜神社寺院

• 天安河原：河畔洞窟與神話傳說｜自然景觀

• 青島神社：熱帶植物環繞的海島神社｜神社寺院

• 鬼之洗衣板：波浪狀岩層形的特殊海岸｜自然景觀

• 鵜戶神宮：海蝕洞窟內的神社｜神社寺院

• 高千穗神社：傳統夜神樂與神話文化｜神社寺院

• 日南海岸：海景、棕櫚樹與海岸公路｜海島海岸

• 飫肥城下町：傳統街道與小京都風情｜歷史古蹟

• 都井岬：野生御崎馬與海岬草原｜生態體驗

• 生駒高原：春季罌粟花與秋季波斯菊｜花卉庭園

• 國見丘：高千穗盆地與秋季雲海｜自然景觀

• 西都原古墳群：古墳遺址、櫻花與油菜花｜歷史古蹟

• Sun Messe：摩艾石像與太平洋海景｜親子娛樂

🔹鹿兒島縣 Kagoshima

• 櫻島火山：代表性活火山與熔岩景觀｜自然景觀

• 仙巖園：薩摩藩主庭園與櫻島借景｜花卉庭園

• 霧島神宮：代表性神社與神話文化｜神社寺院

• 指宿砂蒸溫泉：天然地熱體驗砂浴｜溫泉

• 屋久島：世界遺產與古老杉木森林｜自然景觀

• 白谷雲水峽：森林、溪谷與原始林步道｜自然景觀

• 繩文杉：代表性巨杉與健行路線｜自然景觀

• 霧島溫泉鄉：山林溫泉與火山地熱｜溫泉

• 知覽武家屋敷：武士住宅與傳統日式庭園｜歷史古蹟

• 開聞岳：優美的薩摩富士與登山｜自然景觀

• 城山展望台：鹿兒島市區與櫻島火山｜城市展望

• 奄美大島：世界自然遺產森林與生態｜海島海岸

• 百合之濱：季節條件出現的沙洲｜海島海岸

• 雄川瀑布：翡翠色瀑布潭與峽谷岩壁｜自然景觀

• 池田湖：大型火山湖與開聞岳景觀｜自然景觀

●九州賞櫻景點推薦｜七縣名所總整理

除了櫻花以外，九州在於每個地區都有不同的賞花風景。從福岡的古城櫻花、佐賀的海景名城，到熊本的歷史城郭、宮崎的櫻花與油菜花田，甚至鹿兒島的火山庭園，都能欣賞到不同的春季景色。

🔹福岡縣｜古城與河岸櫻花：

* 舞鶴公園‧福岡城跡｜福岡縣福岡市中央區：福岡城遺跡與上千株櫻花交織成春景，歷年櫻花祭期間有夜間點燈及活動。

* 小倉城｜福岡縣北九州市小倉北區：數百株櫻花環繞白色天守閣，可串聯門司港懷舊地區。

* 流川櫻並木｜福岡縣浮羽市浮羽町：約1,000株櫻花沿巨瀨川綿延約2公里，形成鄉間櫻花大道。

(九州 小倉城-圖片來源：山富旅遊)

🔹佐賀縣｜海景名城與日式庭園：

* 唐津城｜佐賀縣唐津市東城內：櫻花環繞城郭，可登高眺望唐津灣，花季後接續迎來紫藤花。

* 御船山樂園｜佐賀縣武雄市武雄町：以御船山為背景的日式庭園，春季櫻花與杜鵑花接續盛開。

(御船山樂園-圖片來源：御船山樂園官網) (1)

🔹長崎縣｜歷史公園與特色櫻花：

* 大村公園｜長崎縣大村市玖島：日本櫻花名所百選之一，以花瓣繁複的大村櫻、玖島城跡及水岸景觀聞名。

(九州 大村公園-圖片來源：長崎縣觀光聯盟)2

🔹熊本縣｜歷史名城賞櫻：

* 熊本城｜熊本縣熊本市中央區：黑色天守閣與粉色櫻花形成鮮明對比，可串聯櫻之馬場城彩苑。

(熊本城-圖片來源：熊本縣觀光旅遊網站)

🔹大分縣｜溫泉小鎮與山岳春景：

* 由布院大分川沿岸｜大分縣由布市湯布院町：河岸櫻花、黃色油菜花與由布岳同框，可串聯金鱗湖及溫泉街。

(九州 由布市 大分川沿岸的櫻花樹-圖片來源：星野集團)

🔹宮崎縣｜櫻花與油菜花海：

* 西都原古墳群｜宮崎縣西都市三宅：古墳群周邊櫻花與大片油菜花同時盛開，呈現粉黃交錯的春季花海。

￼(九州宮崎縣 西都原古墳群-圖片來源：絕景日本)

🔹鹿兒島縣｜火山與歷史庭園賞櫻：

* 仙巖園｜鹿兒島縣鹿兒島市吉野町：以櫻島與錦江灣為庭園借景，不同品種櫻花於春季陸續綻放。

* 櫻島自然恐龍公園｜鹿兒島縣鹿兒島市櫻島橫山町：火山島上的自然公園，春季數百株櫻花盛開，可欣賞火山與海灣景觀。

(九州 鹿兒島 仙巌園-圖片來源：鹿兒島觀光會議協會)

●更多九州春季花海｜紫藤、杜鵑、鬱金香

2027九州春季賞花月份整理：

✦3月｜主要花卉：鬱金香、油菜花：推薦景點：豪斯登堡、能古島海島公園

✦月｜主要花卉：紫藤、杜鵑、粉蝶花、鬱金香：推薦景點：河內藤園、八女黑木大藤、御船山樂園、長串山公園、海之中道海濱公園、久住花公園

✦5月｜主要花卉：杜鵑、玫瑰、罌粟花、高山杜鵑：推薦景點：大興善寺、豪斯登堡、海之中道海濱公園、生駒高原、霧島山

❖花期主要依歷年資料整理，並非2027年正式開花預測。實際花況可能受到氣溫、降雨及海拔影響，部分景點亦採預約或季節性開放，出發前建議確認官方最新資訊。

以下依照花卉種類，精選九州3至5月知名度高、花海規模大且景觀優美的賞花景點：

🔹九州-紫藤花景點｜4月中旬至5月上旬

* 河內藤園｜福岡縣北九州市：日本最具代表性的紫藤名所之一，以約100公尺長的紫藤隧道、大型藤棚與多色花串聞名。紫色、粉色與白色紫藤交錯垂落。

* 八女黑木大藤｜福岡縣八女市：樹齡超過600年的巨大紫藤，是福岡著名的天然紀念物。寬廣藤棚下垂掛著密集的紫色花串，搭配傳統小鎮風情。

(九州 河內藤園、八女黑木大藤-圖片來源：福岡縣旅遊官網)

🔹九州杜鵑花景點｜4月至5月

* 御船山樂園｜佐賀縣武雄市：以御船山峭壁為背景，約20萬株杜鵑鋪滿山麓，紅、粉、白等色彩形成壯觀花谷。園區結合傳統庭園與自然山林。

* 長串山公園｜長崎縣佐世保市：大片粉紅與紅色杜鵑覆蓋山坡，搭配九十九島的藍色海景，形成九州少見的山海花田，視野遼闊。

* 大興善寺｜佐賀縣基山町：被稱為「杜鵑寺」的賞花名所，山坡庭園種植大量杜鵑，盛開時層層花叢與古寺、森林交織，呈現優美的日式庭園景觀。

* 霧島山深山霧島杜鵑｜宮崎縣、鹿兒島縣：高山地帶的深山霧島杜鵑，以鮮豔的粉紅色花朵聞名。盛開時與火山地形、山稜及高原草地相互映襯。

(九州 霧島山深山霧島、御船山樂園杜鵑-圖片來源：公益社團法人大分旅遊協會、御船山樂園 官網)

🔹九州-鬱金香與油菜花景點｜3月至4月

* 豪斯登堡｜長崎縣佐世保市：日本知名的歐風主題樂園，以荷蘭風車、運河與繽紛鬱金香花田聞名。紅、黃、粉、紫等色彩點綴歐式街道，彷彿置身荷蘭小鎮。

* 久住花公園｜大分縣竹田市：位於九重連山山麓的大型高原花園，春季有鬱金香、三色堇與其他繽紛花卉接力盛開。大片花田與高原山景相互映襯。

* 能古島海島公園｜福岡縣福岡市：位於博多灣上的海島花園，春季大片金黃色油菜花田與藍色海景相互襯托。從福岡市區搭乘渡輪即可前往，適合安排近郊半日或一日賞花旅行。

(九州 豪斯登堡 鬱金香節| 祭典活動-圖片來源：日本長崎縣官方網站)

(九州 能古島海島公園-圖片來源：福岡縣旅遊官網)

🔹九州-粉蝶花與罌粟花景點｜4月至5月

* 海之中道海濱公園｜福岡縣福岡市：九州最具代表性的粉蝶花景點之一。春季約100萬株粉蝶花將花之丘染成夢幻藍色，園內還有鬱金香、冰島罌粟與春季玫瑰等花卉。

* 生駒高原｜宮崎縣小林市：以遼闊高原與季節花田聞名，春季紅、橘、黃等色彩的罌粟花迎風盛開。

(九州 海之中道海濱公園-圖片來源：福岡縣旅遊官網

🔹九州玫瑰花景點｜5月

* 豪斯登堡玫瑰花園｜長崎縣佐世保市：進入5月，豪斯登堡的賞花主角逐漸轉為玫瑰。大片玫瑰與歐式庭園、運河和建築相互襯托

* 海之中道海濱公園玫瑰園｜福岡縣福岡市：園內春季玫瑰約有220個品種、1,800株，盛開時色彩豐富、花香濃郁。

九州 豪斯登堡 玫瑰節-圖片來源：日本長崎縣官方網站)





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