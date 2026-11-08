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我的南九州秘境！熊本×宮崎×鹿兒島三縣魅力一次收藏　分享私房行程「南九州 SUGOI」抽台灣虎航來回機票

欣傳媒／ 欣傳媒

「南九州，原來這麼 SUGOI！」日本熊本縣、宮崎縣及鹿兒島縣攜手推出「#我的南九州秘境」Instagram旅行照片募集活動。

即日起至2026年11月30日，邀請台灣旅客分享南九州旅行照片、私房景點與精彩行程，就有機會抽中台灣虎航宮崎來回機票、7-ELEVEN電子禮券及南九州三縣人氣吉祥物娃娃，總計104個獎項，邀請旅人用鏡頭分享心中最難忘的南九州風景！

日本九州一直是台灣旅客喜愛的旅遊目的地，往南走還藏著更多值得專程造訪的風景。由熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣組成「南九州」，從壯闊火山、療癒溫泉、蔚藍海岸，到各具特色的在地美食與文化，一趟旅程就能感受三種截然不同的九州風景。

熊本×宮崎×鹿兒島，一次玩出南九州三種風景

南九州三縣各有不同魅力，也非常適合安排跨縣周遊。

📌 航班時刻及飛航日期可能依航空公司調整，實際資訊請以各航空公司最新公告為準。

熊本｜城市、火山與溫泉，一次收藏

來到熊本，除了人氣十足的熊本城，不能錯過阿蘇壯闊的火山與草原景觀。從城市散策一路走進大自然，泡溫泉、品嚐特色美食，城市與自然一次滿足。

宮崎｜一路向南，遇見陽光與海岸

溫暖陽光、蔚藍海岸與豐富自然，構成宮崎獨有的南國風情。從充滿日本神話色彩的高千穗，一路玩到風景迷人的日南海岸，沿途還有不能錯過的宮崎牛、南蠻雞、地雞料理，用美景與美食感受宮崎的悠閒魅力。

鹿兒島｜火山、溫泉與南九州美食

壯麗的活火山「櫻島」守望著鹿兒島，這裡擁有以世界自然遺產「屋久島」為代表的豐富自然與文化。品嚐產量日本第一的鹿兒島黑牛與茶，及鹿兒島黑豬等特色美食，再走訪指宿、霧島溫泉，感受當地深厚歷史底蘊。從雄偉壯闊的自然景色到豐富多元的在地美食，一趟旅程就能盡情感受鹿兒島獨有的魅力。

三縣一起玩！南九州周遊更精彩

南九州的魅力，不只在單一縣市，更適合把熊本、宮崎、鹿兒島串成一趟旅程。

可以從熊本感受阿蘇的大自然，再一路前往宮崎欣賞海岸與神話景點，最後到鹿兒島泡溫泉、看櫻島、品嚐南九州美食。

依照季節不同，南九州還有櫻花、新綠、夏季海岸、秋季紅葉與冬季溫泉等不同玩法，無論安排單縣深度旅行，或一次周遊兩至三縣，都能找到屬於自己的南九州行程。

「#我的南九州秘境」募集開始！分享旅行抽宮崎來回機票

去過南九州的你，也別忘了翻翻手機裡的旅行照片！

南九州官方 Instagram @minamikyushu.sugoi 推出「#我的南九州秘境」投稿活動，只要分享自己曾走訪過的宮崎、熊本或鹿兒島景點、旅行回憶及實際行程，就有機會獲得超過百份好禮。

活動獎項

✈️ 頭獎｜1名

台灣虎航 宮崎來回機票 1 張

由南九州三縣共同評選，選出最能展現南九州跨縣交通、行程完整度及內容豐富度的作品。

🎁 優秀作品獎｜100名

7-ELEVEN 電子禮券 NT$200

從符合資格的投稿作品中抽出，每一篇不同投稿皆可獲得1次抽獎機會，投稿越多，抽獎機會越多。

✨ 特別獎｜3名

南九州三縣人氣吉祥物娃娃

熊本縣｜熊本熊（くまモン）/1名

宮崎縣｜宮崎犬（Hii、Muu、Kaa）（みやざき犬（ひぃ、むぅ、かぁ）） /1名

鹿兒島縣｜Guriboo（ぐりぶー） /1名

由宮崎縣、熊本縣、鹿兒島縣各選出1名最能展現該縣特色與旅遊魅力的投稿作品。

📸 參加方式超簡單

① 於 Instagram 公開發布照片或 Reels

② 加上指定 Hashtag #我的南九州秘境

③ 標註官方帳號 @minamikyushu.sugoi，並邀請官方帳號協作

投稿作品須為2024年1月1日以後由本人實際拍攝並擁有著作權的照片或影片，內容須包含宮崎縣、熊本縣、鹿兒島縣至少一縣，並分享旅行經驗、推薦理由及實際行程。

例如：Day 1 熊本 → Day 2 宮崎 → Day 3 鹿兒島

單縣深度旅行也可以參加，如果想挑戰頭獎，不妨把跨縣交通方式與完整的南九州周遊行程一起分享！

活動期間：2026年9月15日～11月30日23:59（台灣時間）

預計於2026年12月上旬進行評選及抽獎，並於2026年12月15日前於南九州官方 Instagram @minamikyushu.sugoi 公布得獎名單。

下一趟日本旅行，不妨把腳步往九州南部延伸。

從熊本的山，到宮崎的海，再到鹿兒島的火山與溫泉，三個縣、三種不同風景，一起發現讓人忍不住說出「SUGOI！」的南九州。

去過南九州的旅人，也別忘了分享自己的私房行程，下一張飛往宮崎的機票，或許就是你的！

南九州官方 Instagram｜@minamikyushu.sugoi

照片提供：

公益社團法人熊本縣觀光聯盟

公益財團法人宮崎縣觀光協會

公益社團法人鹿兒島縣觀光聯盟

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/306505

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