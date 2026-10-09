佐賀兩天一夜自由行攻略｜美食、景點、購物、溫泉一次玩 自駕遊更方便

說到九州旅遊，除了福岡，也很推薦到佐賀縣的佐賀市走走！跟著我們的佐賀兩天一夜自由行行程，品嚐佐賀牛、走訪經典觀光景點、體驗日本茶文化，以及選購特色伴手禮，一次感受佐賀的多元魅力。如果選擇自駕遊，還能輕鬆從市區一路玩到郊外的溫泉街。

九州近郊小旅行｜福岡下一站——佐賀

日本旅遊已經玩膩大都市了嗎？近年來，開始有越來越多人將目光轉向近郊城市，加上直飛日本各地的航班選擇增加，也讓更多旅客開始尋找能深入感受在地氛圍的新去處。如果想從福岡出發，探索一座還沒有太多人知道的城市，非常推薦將「佐賀」列入旅遊清單！

從福岡搭乘特急列車很快就能抵達佐賀，但兩座城市呈現出的氛圍卻截然不同。從充滿歷史氣息的庭園茶文化體驗，到日本唯一的熱氣球專門博物館，佐賀有許多在其他地方不太能體驗到的特色景點與活動。不只如此，從市區開車約30分鐘，就能前往寧靜的溫泉街。一趟旅程能同時享受城市散步與溫泉度假的樂趣，這正是佐賀的一大魅力。

從不可錯過的在地美食、代表佐賀的經典景點，到療癒的文化體驗與購物樂趣，稍微離開市區，還能前往恬靜的溫泉街放鬆身心。跟著JAPANKURU團隊實際走訪的路線，來趟佐賀兩天一夜自由行，一次玩遍市區與郊外的推薦景點。正在規劃九州私房小旅行的話，就跟著我們一起出發探索佐賀吧！

前往佐賀除了可以搭乘直飛航班，如果剛好安排福岡旅行，也很適合順道前往。從博多站搭乘JR九州特急列車，不須轉車，約40分鐘即可直達佐賀站，交通相當方便。無論是安排佐賀兩天一夜，還是將福岡、佐賀排在同一趟行程中，都能讓你的九州之旅更加豐富！

佐賀美食當前！第一站必吃佐賀牛

讓我們先從「吃」開始感受佐賀吧！抵達後，從佐賀站南口步行約9分鐘即可抵達「CRAFT MEAT 福一 FUKUICHI」，午餐時段能在這裡品嚐到當地代表性的品牌和牛「佐賀牛」。

除了佐賀牛之外，也有雞肉、豬肉等多種肉品的套餐可以選擇。套餐附有白飯、湯品、泡菜、沙拉，還能選擇飲料或甜點，份量相當充足。店內不只有適合多人一起用餐的寬敞座位，也可以選擇靠窗座位，一邊欣賞風景，一邊悠閒享用美食。來到佐賀想好好品嚐當地美味，不妨就把這間餐廳安排為旅程的第一站吧！

CRAFT MEAT 福一 FUKUICHI

地址： 佐賀県佐賀市唐人1丁目2-6 2階

交通方式：從JR佐賀站南口步行約9分鐘

營業時間：週二～週四 11:30～14:30（最後點餐 14:00）

走訪佐賀代表性觀光景點

吃飽後想稍微散個步、消化一下，不妨到「佐賀熱氣球博物館」逛逛吧！佐賀市每年10月底至11月初，都會舉辦世界級熱氣球盛會——「佐賀國際熱氣球嘉年華」，因此也以「熱氣球之城」聞名。即使旅遊日期剛好與活動錯開也不要緊，在佐賀熱氣球博物館不受天候與季節影響，一年四季都能感受熱氣球的魅力。作為日本唯一的熱氣球博物館，館內以簡單易懂又充滿趣味的方式，介紹熱氣球升空的原理與歷史、國內外相關賽事，以及佐賀國際熱氣球嘉年華的相關資訊。

館內除了有許多繽紛有趣的展示，還有各種能親自參與的互動體驗也不容錯過！透過280吋大螢幕播放的震撼影像，可以身歷其境般地欣賞熱氣球緩緩升上天空的景象；還能進入吊籃，親手操作燃燒器，挑戰熱氣球飛行模擬體驗。即使不是熱氣球嘉年華的舉辦期間，也能在這裡充分感受佐賀代表性象徵「熱氣球」的魅力！

佐賀熱氣球博物館（佐賀バルーンミュージアム）

地址： 佐賀県佐賀市松原2丁目2-27

開館時間：10:00～17:00（最後入館 16:30）

休館日：每週一（遇國定假日則順延至隔日）、年末年初（12月31日～1月1日）

費用：成人500日圓｜國小、國中、高中生200日圓｜國小生以下免費

官方網站

接下來，讓我們回到過去，認識佐賀的歷史。「佐賀城本丸歷史館」忠實重現了江戶時代佐賀城的本丸御殿（藩主居住及處理政務的場所），也是日本規模數一數二的大型木造建築。館內空間寬敞，鋪設多達320張榻榻米的大廳一路向深處延伸，走進其中更能感受到昔日本丸御殿的宏偉規模。

館內除了以簡單易懂的方式介紹佐賀藩及佐賀城歷史，也準備了許多能親自參與的體驗內容。如此豐富的設施竟然可以免費參觀！如果想進一步認識佐賀的歷史，感受這座城市昔日的風貌，非常推薦來這裡參觀。

佐賀縣立 佐賀城本丸歷史館

地址： 佐賀県佐賀市城内2-18-1

開館時間：09:30～18:00

休館日：12月29日～1月1日（有可能臨時休館）

官方網站

如果想從高處將佐賀的城市風景盡收眼底，那麼「佐賀縣廳展望大廳」也是不能錯過的一站。展望廳位於佐賀縣廳最頂樓，透過大片窗戶，可以眺望佐賀市區及周邊景色。這裡同樣可以免費參觀，很適合安排在市區散步途中順道前來。

展望大廳最晚開放至晚上10點，不只能欣賞白天的城市風光，從黃昏到入夜後的夜景也別有一番魅力。晚餐後來這裡走走，用美麗夜景為一天的旅程畫下句點，也是很不錯的安排。

從高處找找剛才走過的街道，以及旅途中造訪過的景點，也是一種小小的樂趣。走訪佐賀市區時，不妨登上展望大廳，換個不同的視角看看這座城市吧！

佐賀縣廳展望大廳（SAGA360）

地址： 佐賀県佐賀市城内1-1-59

開放時間：平日 8:30～22:00｜週六、週日及國定假日 9:30～22:00

官方網站

在佐賀療癒景點悠閒度過一天

佐賀旅行的魅力可不只有觀光景點，也有不少適合放慢步調、享受悠閒時光的空間。位於神野公園內的「隔林亭」，重現了江戶時代統治佐賀的鍋島直正，其別邸「神野御茶屋」內的茶室。鍋島直正同時也是重建佐賀城本丸的人物，並於1846年在此興建神野御茶屋。在佐賀城本丸御殿了解當時的歷史後，不妨再來到這裡，透過昔日藩主的別邸與茶文化，感受佐賀不同的一面。

在池塘與綠意交織的庭園中悠閒散步固然愜意，但更推薦大家一邊欣賞庭園景色，一邊品嚐抹茶與日式點心。江戶時代，這裡曾是人們不受身分拘束、自在交流的場所，如今則成為當地居民與旅客都能欣賞庭園、享用抹茶的休憩空間。館內也展示了介紹昔日風貌與公園歷史的相關資料，讓人能進一步了解這個地方背後的故事。

比起匆匆忙忙跑遍各大景點，有時候更想找個地方坐下來，喝杯茶、稍作休息。這時候，不妨來到「隔林亭」，在庭園與抹茶的陪伴下，享受一段悠閒的時光。

隔林亭

地址： 佐賀県佐賀市神園4丁目（神野公園內）

開館時間：9:00～16:30（平日12:00～13:00為午休時段）

休館日：每週一（遇國定假日則順延至隔天）、12月29日～1月3日

抹茶體驗：10:00～16:00（12:00～13:00 休息）、每人300日圓（附日式點心）

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左：抹茶體驗｜右：煎茶體驗

隨著大家對日本茶文化越來越感興趣，如果想體驗不同於抹茶的品茶樂趣，推薦造訪為紀念推廣日本煎茶文化的賣茶翁而設立的「肥前通仙亭」。這裡主要介紹佐賀的傳統工藝與煎茶文化，體驗時可以親手沖泡嬉野茶（佐賀縣嬉野地區的代表性茶品），再以佐賀代表性的傳統陶瓷器「有田燒」盛裝，搭配當地知名日式點心一同品嚐。現場有韓文、中文等多語言解說影片，即使不熟悉日本茶文化的旅客，也能輕鬆參加體驗。

體驗過後最讓人驚奇的是，泡過的茶葉竟然可以吃！只要在沖泡過的茶葉中加入高湯，就能直接品嚐。一開始完全想像不到會是什麼味道，但實際入口咀嚼後，茶葉清爽的風味與高湯的鮮味交織在一起，意外地相當美味！

在這裡，品茶不只是喝完一杯茶就結束，而是從欣賞、親手沖泡，到最後連茶葉本身都能細細品味。想更深入感受日本茶文化，這絕對會是一場相當特別的體驗。

佐賀市地場產品交流會館「肥前通仙亭」

地址： 佐賀県佐賀市松原4丁目6-18

開館時間：09:00～17:00（品茶體驗 10:00～16:00）

休館日：週一（遇國定假日則順延至隔天）、國定假日隔日（週六、週日除外）、年末年初、臨時休館日

介紹網站

肥前通仙亭周邊很適合散步、慢慢探索。這裡分享一個佐賀旅遊的小撇步！在佐賀市區移動時，搭乘巴士固然方便，但如果一天想走訪好幾個步行距離稍遠的景點，也很推薦利用自行車代步。尤其在天氣涼爽的季節，慢慢踩著自行車穿梭巷弄與河岸，不只移動更加方便，也能享受沿途探索佐賀街景的樂趣。

租借共享單車「Charichari（チャリチャリ）」，騎到柳町及松原川周邊逛逛。沿途不只能欣賞保留傳統建築的懷舊街景與悠閒寧靜的河岸風光，還會不時遇見可愛的河童裝飾，近距離感受充滿在地氣息的佐賀風景。

APP下載方式：iPhone（iOS）請至App Store、Android請至Google Play搜尋「Charichari（チャリチャリ）」。

從佐賀在地工藝到日本旅遊必買商品一次逛！

想把佐賀旅行的美好回憶帶回家，千萬別錯過「SAGA MADO」。這是一間集結佐賀縣各式「好物」的選物店，從有田燒、伊萬里燒，到當地工房製作的玻璃工藝品、飾品，以及海苔、羊羹、點心等，各式各樣的佐賀縣產商品都能在這裡一次逛到。從充滿傳統風情的設計，到能融入日常生活的質感小物應有盡有，就連挑選伴手禮的過程也充滿樂趣。店鋪就位在佐賀站正前方，能輕鬆順道造訪。

覺得購物籃還不夠滿嗎？那就到「唐吉訶德 佐賀店」把剩下的行李空間填滿吧！從食品、伴手禮到日用品，各式商品都能一次買齊。自2026年9月起，店內還設有免稅專區與醫藥品專區，讓旅客可以更方便地一次買齊各種日本旅遊必買商品。

SAGA MADO

地址： 佐賀県佐賀市駅前中央1丁目4-17 コムボックス佐賀駅前 1樓

營業時間：觀光諮詢 09:00～18:00（行李可寄放至17:00）｜佐賀縣產品販售 10:00～20:00

官方網站

唐吉訶德 佐賀店

地址： 佐賀県佐賀市新中町6-11

營業時間：09:00～隔天03:00

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佐賀自駕遊推薦：前往距市區30分鐘路程的郊外溫泉街

逛完佐賀市區後，不妨把行程延伸到郊外，走進大自然中好好放鬆一下吧！

從佐賀站前搭乘巴士約40分鐘，或租車自駕約30分鐘，就能抵達古湯溫泉、熊之川溫泉一帶。綠意盎然的群山與清澈溪谷之間，散布著大大小小的溫泉設施與休憩景點，呈現出與市區截然不同的悠閒氛圍。

左：千鳥之湯｜右：扇屋旅館（溫泉僅限住客使用）

首先要介紹的是可以輕鬆泡湯的「千鳥之湯（鵆の湯／ちどりの湯）」，以及適合住上一晚、悠閒享受溫泉時光的「扇屋旅館」。其中，扇屋旅館的溫泉僅限住客使用，可以依照自己的旅遊行程選擇適合的去處。

位於熊之川溫泉的「千鳥之湯」以優質溫泉聞名。整體空間雖然不大，卻有著舒適溫馨的氛圍，讓人可以自在享受泡湯時光，特別推薦給想遠離喧囂、在安靜環境中好好放鬆的人。

另一間位於古湯溫泉的「扇屋旅館」，則是一間擁有悠久歷史的溫泉旅館。館內保留著歲月累積而成的古樸韻味，同時維持得整潔舒適，讓人能在充滿懷舊氣息的空間中放鬆休息。享受完溫泉後，還能欣賞旅館旁清澈的河川與周圍自然景色，感受古湯溫泉特有的寧靜氛圍。

千鳥之湯（鵆の湯 / ちどりの湯）

地址： 佐賀県佐賀市富士町大字熊川204-8

營業時間：10:00～21:00

休館日：每月第3個週四（如遇國定假日則順延至隔週五）

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扇屋旅館

地址： 佐賀県佐賀市富士町古湯873

※溫泉僅限住客使用

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※ 一般泡湯時禁止圍著浴巾入浴，照片為拍攝時經設施特別許可

如果想在佐賀享受更放鬆的溫泉時光，很推薦「古湯溫泉旅館ONCRI」。這裡的溫泉自古以來便作為「湯治之湯」深受人們喜愛，同時也有「美人湯」之稱，泉溫約38℃。館內的溫泉設施「湯處 SHIORI / しおり」設有露天浴池、寢湯、桑拿等，男女湯加起來共有15種各具特色的泡湯設施。慢慢享受溫度稍低的溫泉，讓身體逐漸放鬆，也暫時放慢旅行的步調。

被山谷間的自然景色包圍，泡在溫度宜人的溫泉，再一一體驗不同特色的浴池，光是待在這裡就讓人不自覺忘記時間。依照當下的心情選擇喜歡的泡湯方式，在大自然與溫泉的陪伴下，為佐賀旅程留下一段舒服又愜意的休息時光。

古湯溫泉旅館ONCRI（古湯溫泉 ONCRI／おんくり）

地址： 佐賀県佐賀市富士町古湯556

營業時間：10:00～20:00（最後受理 19:00）

※ 每週三為進行設施維護，營業時間縮短為15:00～20:00（最後受理 19:00）

湯處「SHIORI / しおり」設施：大浴場、露天浴池、足湯、桑拿

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在溫泉好好放鬆後，接下來就用味蕾感受佐賀大自然的滋味吧！山菜料理餐廳「森之香 菖蒲御膳」用竹筍、楤木芽等隨季節從山中採集而來的食材，製作成一道道充滿季節風味的料理。從酥脆現炸的山菜天婦羅、口味溫和的燉煮料理，到各式各樣的小菜，透過不同的烹調方式，將平時較少有機會吃到的山菜變化出多種風味。

用餐前，店家還會拿出當天料理使用的山菜與藥草，一一向客人介紹，這也是只有在這裡才能體驗到的樂趣！再搭配店家自行調配的茶飲，更能細細感受來自大自然的滋味。食材與菜色會隨著季節變化，彷彿將佐賀的四季濃縮在一份御膳之中。

森之香 菖蒲御膳（森の香 菖蒲ご膳）

地址： 佐賀県佐賀市富士町大字関屋3798-33

營業時間：11:00～15:00

公休日：週一、週二

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用完正餐後，可以到河畔咖啡廳「oriori」坐坐。咖啡廳簡約有質感，店內各處擺放著許多古董收藏，光是一件件欣賞，就讓我們花上了好一段時間，就像尋寶一樣充滿樂趣。

推薦來一份店家的招牌司康搭配飲品，一邊欣賞窗外景色，一邊享受愜意的午茶時光。舒適自在的氛圍，也讓人不自覺放慢步調，感受古湯溫泉區悠閒緩慢的時光。

如果想在古湯溫泉一帶找一間帶點獨特個性、又能放慢步調休息的咖啡廳，oriori很值得收進口袋名單。

oriori

地址： 佐賀県佐賀市富士町大字古湯633-1

營業時間：10:00～18:00

公休日：週四

官方Instagram

來到古湯溫泉，如果只泡溫泉、吃完美食就回去，可就太可惜了！周邊還有不少值得順道造訪的特色景點，也能挖掘許多充滿佐賀在地風味的伴手禮。「水壩站 富士杜鵑之里」販售羊羹、佐賀牛咖哩、佐賀牛洋芋片等在地特色商品，無論是想挑選旅行伴手禮，還是想找一份能延續旅遊回憶的紀念品，都能在這慢慢挖寶。

水壩站 富士杜鵑之里（ダムの駅 富士しゃくなげの里）

地址： 佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬1-31

營業時間：09:00～18:00

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如果你喜歡晶瑩剔透的玻璃製品，推薦可以在自駕返回市區前，順道前往「孤遊庵」看看，這裡可以欣賞到日本傳統玻璃工藝「切子」作品。職人在透明玻璃上手工刻畫出精緻細膩的幾何圖紋，從不同角度欣賞，隨著光線變化，玻璃上的紋路也會呈現出不同光彩，即使是一件小巧的作品，也值得花時間細細品味。

最後，還可以到清澈溪谷與茂密綠意交織而成的「雄淵雌淵公園」散散步。夏季氣候涼爽宜人，到了秋天則能欣賞美麗紅葉，園內也設有步道與橋梁。自駕途中如果開車開累了，不妨到這裡下車走走、舒展一下身體，同時欣賞溪谷間的自然風景。

孤遊庵

地址： 佐賀県佐賀市富士町小副川2255 古湯温泉

營業時間：10:00～17:00

公休日：不定休

官方網站

雄淵雌淵公園

地址： 佐賀県佐賀市富士町大字上熊川

來到佐賀的溫泉鄉，除了泡湯與品嚐美食，周邊還能購買在地物產、欣賞傳統工藝與自然美景。自駕的好處就是能依照自己的喜好自由安排順遊路線與景點，自在探索溫泉街周邊的不同魅力。

下一趟福岡近郊小旅行就選佐賀吧！

佐賀雖然少了大城市的熱鬧，但好吃、好玩、好逛的豐富程度可一點也不會輸！除了市區內各式各樣的景點與體驗之外，如果選擇自駕，還能一路深入大自然，享受悠閒的旅遊氛圍。即使只是短短兩天一夜，也能玩得相當充實，這正是佐賀旅遊的魅力之處。

如果正在尋找九州旅行的新去處，或是想探索觀光客相對較少的日本近郊城市，不妨在福岡之旅中多安排一趟佐賀小旅行。想進一步了解佐賀的觀光景點、美食、體驗及住宿等在地旅遊資訊，可以到佐賀市營運的訪日外國旅客官方觀光網站「 Surf Slow SAGA 」查看更多內容。

當然，除了佐賀之外，JAPANKURU也準備了九州其他地區的旅遊提案，歡迎參考看看，讓你的下一趟九州之旅更加精彩！

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