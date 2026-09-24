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全球唯一「床單幽靈miffy」在這！ 豪斯登堡「萬聖節4大必玩」 登夢魘遊輪大逃脫、賞百萬光影煙火秀

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
豪斯登堡「詭魅萬聖節」期間限定的夢魘遊輪活動。圖／lllustrations Dick Bruna © copyfight Mercis bv,1953-2026 www.miggy.com
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白天被萌暈、晚上嚇腿軟！日本九州超人氣度假勝地豪斯登堡迎秋季盛典，即日起狂歡至11/3火力全開，白天有換上限定新裝的miffy米飛兔家族超萌大遊行；入夜後則一秒切換驚悚模式，把密室逃脫搬上「夢魘遊輪」，再全面升級的光影煙火秀與秋季名廚饗宴，從早到晚滿滿的感官震撼！

豪斯登堡「詭魅<a href='/search/tagging/1013/萬聖節' rel='萬聖節' data-rel='/1013/118443' class='tag'><strong>萬聖節</strong></a>」期間限定的夢魘遊輪活動。圖／lllustrations Dick Bruna © copyfight Mercis bv,1953-2026 www.miggy.com
豪斯登堡「詭魅萬聖節」期間限定的夢魘遊輪活動。圖／lllustrations Dick Bruna © copyfight Mercis bv,1953-2026 www.miggy.com

●披床單幽靈兔現身！miffy家族變裝大遊行

圖／lllustrations Dick Bruna © copyfight Mercis bv,1953-2026 www.miggy.com
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米飛兔粉絲必衝！今年萬聖節miffy與好友Melanie，以及首度加入的小熊Boris、小豬Grunty，齊換上海盜、魔女造型參與遊行。最吸睛的絕對是日本獨家限定「幽靈miffy」，披著白床單逗趣亮相。園區同步推出「不給糖就搗蛋」活動與多款限定主題餐點，準備萌翻大小朋友。

●逼真密室逃脫！「夢魘遊輪」與暴君狂歡夜

圖／lllustrations Dick Bruna © copyfight Mercis bv,1953-2026 www.miggy.com
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挑戰玩家心跳極限！ 全新暴君角色「Death King」率領木乃伊等黑暗使者進駐宮殿，驚悚追逐戰將瞬間化為熱血的暗黑舞蹈派對。重頭戲為10/23至11/3期間限定的「夢魘遊輪」，運河巡航突變為四周環水的絕望密室，玩家在壓迫感中解謎逃生，驚嚇指數破表。

●絕美夜景再進化！實力美聲結合璀璨煙火

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入夜後的招牌大秀「光之盛宴」全面升級！不僅擴編古典樂手，更導入實力歌手現場演唱，與磅礡水舞、多層次光雕無縫融合。指定週末與連續假期更加碼施放「特別煙火版」，綻放歐洲古堡夜空專屬浪漫視覺饗宴。

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●和牛搭美酒！九州秋季頂級旬味登場

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園區更端出限定「九州風味～秋～」大餐，網羅長崎和牛、福岡山女鱒等在地頂級食材。河畔同步開辦「葡萄酒節」，精選約50款國內外優質葡萄酒與生啤酒，讓旅人在微風中佐餐暢飲；入住官方「歐洲飯店」還能預約專屬下午茶與甜點遊艇，盡情品味秋日美好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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萬聖節 煙火秀 豪斯登堡 九州 Miffy米飛兔

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