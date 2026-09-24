全球唯一「床單幽靈miffy」在這！ 豪斯登堡「萬聖節4大必玩」 登夢魘遊輪大逃脫、賞百萬光影煙火秀

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】北海道的面積大約是2.3個台灣，為日本首屈一指的大自然寶庫。舉例來說，從札幌到釧路距離約300公里，相當於從台北移動到高雄。想要輕鬆又有效率地遊玩這片廣大的土地，推薦旅客來趟JR北海道展開鐵路之旅。 旅客不需擔心開車路況，只需悠閒地坐在車廂內，便能將北海道的美麗雪景與自然風光盡收眼底，而這段移動路程也將會成為旅行的特別回憶。 全新服務！只需讀取護照，兌換與購買周遊券更便利～ 自2026年10月20日起，JR札幌站及JR新千歲機場站的周遊券自動售票機將導入「護照讀取」功能！旅客只需在售票機掃描護照，不用去窗口排隊，即可快速且順利地兌換與購買周遊券。詳情請見 https://reurl.cc/jV9eXm ○設置點： ．JR札幌站：共3台（西中央大廳2台、東中央大廳1台） ．JR札幌站：共3台（西中央大廳2台、東中央大廳1台） ○可兌換・購買的鐵路周遊券：北海道鐵路周遊券、札幌・富良野區域鐵路周遊券、札幌・登別區域鐵路周遊券、JR東日本・南北海道鐵路周遊券、JR東北・南北海道鐵路周遊券。 ※「日本鐵路通票」仍僅限於指定地點辦理，無法在配備護照讀取機之多語言

2026-09-24 08:00