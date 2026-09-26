31種極致體驗！「瀨戶內海獨家玩法」快來手做和菓子、巡航瀨戶內海、探訪動漫取景地

【旅奇傳媒/編輯部報導】國人前往日本旅遊熱潮未曾減弱，根據交通部觀光署統計，今年上半年台灣人出境至日本已累計達393.3萬人次。而旅遊路線也從過去的觀光大都會，跟著直航航點的開發逐漸移往擁有不同魅力的城鎮，甚至希望在旅程中能多安排一點地方文化的體驗，留下更深刻的旅遊印記。

「Azumi Setoda」住客體驗包括動手製作和菓子點心。 圖：Heavens Portfolio／提供

位在瀨戶內海中部的「生口島」上，「Azumi Setoda」匯集整理了島上與周邊生活日常，從地方私房路線漫步、手作和菓子、單騎跳島、藝文巡遊等，規劃出31種體驗行程，要和旅客一起打造不同於一般的瀨戶內海遊程。

▲「島波海道」私人導覽欣賞跨島海景。 圖：Heavens Portfolio／提供

單車穿越日本最長的斜張橋、出海航行至寧靜島獨享一日悠閒

「島波海道」是日本相當知名的自行車道，從愛媛今治市到廣島尾道市，連接6個島嶼和6座橋樑，其中也包括「生口島」。

「Azumi Setoda」藉此規畫了「島波海道」私人導覽，從「瀨戶田港」出發，途經以檸檬種植聞名的「檸檬谷」，然後跨越日本最長的斜張橋「多多良大橋」，欣賞跨島海景，最後抵達「大山津美神社」。旅客可依體能選擇往返50公里或是單程28~30公里，或甚至58公里結合觀光渡輪的行程。

「Azumi Setoda」改建自一個半世紀前的商賈舊宅，距離碼頭僅兩三分鐘步行路程，過去的港口是商賈靠著航運和製鹽業發達的進出口，現在是各國旅人與大自然的連結門戶。

飯店規劃了多樣的海上巡航遊程，跟著漁夫體驗出海垂釣、和紐西蘭籍船長搭乘雙體帆船前往探索瀨戶內海島嶼，輕鬆地在黃昏時分出海賞夕陽餘暉的波光粼粼，亦可選擇搭乘快艇前往附近小島，奢侈地享受私人桑拿、BBQ 午餐與鎮日寧靜時光。

與親友同行，包船出遊行程「Charter cruise in Onomichi」將行經「尾道大橋」、「新尾道大橋」、「因島大橋」和「內海大橋」四座大橋，以海景與輕食共度四小時遊程。

▲採摘檸檬體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

徒步漫遊文化歷史路線、走進全日本最大檸檬產區

想認識這座小島的歷史，那麼由飯店員工推薦的文化步行路線（Setoda Cultural Walking Tour）不容錯過。行程將帶領旅客走進昔日過往，認識瀨戶內海特有的入濱式鹽業，以及瀨戶田作為船舶停靠港的城鎮發展歷程。或是選擇走進飯店口袋路線的巷道和石階，探訪電影《轉校生》場景尾道市「御袖天滿宮」，隔壁的「艮神社」就是動漫《跳躍吧！時空少女》取景地，以及充滿傳說色彩的「千光寺玉岩」，登高俯瞰尾道海峽的壯麗景色。

單純想健行的旅客，可選低海拔山區健行之旅，攀登位於大三島「大山津神社」附近的「安神山，海拔約267公尺，隨著專業導覽，欣賞沿途國際級的群島美景。

隨著時序即將走進秋季，身處於全日本最大檸檬產區的「Azumi Setoda」依循季節規劃了秋冬限定的採摘檸檬體驗（Lemon harvest experience），在收獲季（約10月中旬至隔年4月）安排參觀堅持環境友善的有機農場，說不定能偶遇農場主人，一起喝杯檸檬熱飲、聽一段農作故事。亦或選擇在人跡罕至的山間檸檬田中和旅伴相偕野餐，享受一段輕鬆愜意的時光。

▲「Azumi Setoda」美食饗宴。 圖：Heavens Portfolio／提供

學做和果子、認識牛仔布工藝，練習靜心並加場藝文之旅

喜歡動手做？「Azumi Setoda」請來在地擁有400年歷史的福山藩御用糕點店「虎屋本鋪」的師傅，帶領住客一起動手製作名為「冬之物」（jonamagashi）的和菓子點心，製作完成後搭配抹茶一起享用。

因為400年前封建領主推廣棉花種植，距離飯店約一小時車程的福山市以「兵後絣織」而聞名，爾後更成為日本頂級的牛仔布生產中心。「The Life Time Made Denim」、「YanByaa」就是以此地緣與織品歷史而設計，分別安排參觀牛仔衣飾工廠、參與部分牛仔衣飾製作，或是做一件半訂製牛仔衣飾，且第二天就能收到自己參與製程的成品！

▲「Azumi Setoda」客房。 圖：Heavens Portfolio／提供

此外，希望從旅程中安頓身心的住客，可於清晨七點，步行前往距離飯店七分鐘步行距離的「高城寺」，在住持的帶領下靜心冥想；或參與飯店安排的早晨瑜珈課程，在日式庭園中隨著專屬教練伸展、吐納，以明淨的心情迎接嶄新的一天。

對於神社和寺院有興趣的旅客，則有參觀「宮島」最古老的密教寺院、體驗茶道和享用寺剎料理，或是前往「大三島」的「大山祇神社」和當地第一大酒廠參觀等一日行程可以挑選。

透過這些遊程安排與體驗，在「Azumi Setoda」停留期間，不只是一場簡單的休憩，更能藉由身體的五感，為這趟旅程留下更深刻的印記。上述每項活動體驗皆需事前預約，費用與預約時間各異，更多飯店體驗與活動細節請至官網查詢。

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