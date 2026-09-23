福岡別再只排購物行程！這幾處神級美景沒去等於沒來過

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聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／adobe stock
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【FunTime小編群】說到日本旅遊，大家是不是已經去膩了東京、京阪的熱門景點了呢？那就來看看位在九州福岡吧！作為九州第一大城，福岡的交通超級方便，除了有好吃的草莓和明太子之外，福岡也有很多好玩的地方，無論你是想找有趣的福岡親子景點、拜完可以發大財的福岡神社，或是讓貓控徹底瘋狂的貓島，FunTime小編都能滿足你的需求～現在一起來看看福岡必去的寶藏景點吧！

TeamLab Forest

TeamLab Forest。圖／klook
TeamLab Forest。圖／klook

超人氣團隊TeamLab打造的福岡展覽，有著五彩炫麗的聲光變化，觸摸與踩踏時會出現震動、互動，彷彿成為展覽的一部分，每個主題都美到不行，絕對要準備好手機容量！小編推薦大家穿白色系的衣服來拍照，花朵在身上盛開，水流順勢而下，感受四季變化真的太浪漫了～最特別的是有專屬App，沉浸式體驗捕捉動物，增加趣味性的同時，也能成功收買孩子的心。首創的運動空間，踩在柔軟的球體上，還能掃描自己現場手繪的小動物，將它們做成衣服、帆布袋等週邊，好玩好拍又有趣，情侶約會來這裡感情一定會大升溫啦～

地址：福岡縣福岡市中央區地行濱2-2-6

交通：地鐵唐人町站，下車後步行15分鐘

營業時間：平日11:00-20:00｜假日10:00-19:00

門票：普通票2,400日圓｜學生票2,000日圓｜孩童票（國中以下）1,000日圓｜3歲以下免費

宮地嶽神社

宮地嶽神社。圖／adobe stock
宮地嶽神社。圖／adobe stock

宮地嶽神社有超夢幻的光之道，爬上神社最高處回頭看，一條直通海邊的道路，盡頭是湛藍的大海。在每年2月和10月將舉辦夕陽祭，此時夕陽會剛好從正中間落下，當光線和道路重合的那刻，真的好美啊～即使是其他月份前來，落日一樣是絕景，而且白天來也不遺憾喔！神社內的七彩風鈴長廊超浪漫，如銀河般閃亮，有非常多人會在這裡拍照，如果是柯南迷更是要來一趟，動漫中同款打卡景點就在正門口，真的是小編大力推薦的福岡必訪景點！

地址：福岡縣福津市宮司元町7-1

交通：地鐵福間站，轉乘5、1-1、1-2公車至宮地嶽神社，下車後步行1分鐘

營業時間：授予所07:00-19:00（12月31日晚上~1月3日可24小時參拜）

門票：免費

南藏院

南藏院。圖／adobe stock
南藏院。圖／adobe stock

佛像大家都看過，但你看過躺著的大佛嗎？想要發財暴富的人千萬不要錯過這裡，南藏院是傳說中日本運氣最好的躺贏寺，住持甚至買彩券中過1.5億的頭獎，所以想要求財運來這裡準沒錯！這是世界最大的青銅臥佛，幾乎等於橫著的自由女神像，重達300多噸，巨大而莊嚴的模樣，親眼看見超震撼，記得要摸摸有金紋的佛足，可以讓好運加倍～除了大佛外，裡面也有很多不同的區域，小編建議要去大黑堂參拜大黑天，以及購買金運御守，一整年都會超幸運！

小編小提醒：進去不能穿短裙和短褲喔！有遮擋布可以拿取～

地址：福岡縣糟屋郡篠栗町大字篠栗1035

交通：地鐵城戶南藏院前站，下車後步行3分鐘

營業時間：09:00-16:30

福岡貓島

福岡貓島。圖／adobe stock
福岡貓島。圖／adobe stock

福岡貓島絕對是愛貓人士的天堂，輕鬆達到吸貓自由！島上的小貓超級親人，即使沒有食物也會黏在身上，真的太幸福啦～一上島就會看見漂亮的海景，以及很多湊過來討摸摸的小貓，完全無法抗拒這可愛的樣子，好想買超多貓條給牠們吃啊！但是島上的貓咪都有居民負責餵養，所以大家盡量不要餵食，可能會造成貓咪身體負擔或產生環境汙染，如果真的想餵，也要記得放在紙盤上，當一個遵守規定的貓貓控～

小編小提醒：官網有詳細的渡輪時刻表，出發前一定要記得看喔！

地址：福岡縣糟屋郡新宮町相島

交通：地鐵福工大前站，轉乘相島線公車至新宮港，搭乘渡輪即可抵達

營業時間：24小時

門票：免費

海之中道海濱公園

海之中道海濱公園。圖／adobe stock
海之中道海濱公園。圖／adobe stock

海之中道海濱公園在福岡是非常熱門的賞花景點，一年四季都能看到不同景色的花海，3-4月可以看到藍色粉蝶花、粉色櫻花、色彩繽紛的鬱金香，6月是一球球可愛的繡球花，8-10月則是毛茸茸又療癒的掃帚草。除了花海之外，公園內還設有動物森林、兒童廣場、水上樂園等設施可以放肆遊玩，這裡真的非常適合帶小朋友來放電，，福岡親子遊絕對不能錯過這裡！

交通：搭乘JR至「海之中道站」即可抵達

營業時間：9:30-17:30（週二公休）

櫻井二見浦夫婦岩

櫻井二見浦夫婦岩。圖／adobe stock
櫻井二見浦夫婦岩。圖／adobe stock

夫婦岩位於福岡糸島，絕美的海景，晴天來時真的是一片果凍海，怎麼拍都超好看！由一條重達1噸的草繩連在一起的巨石，代表成婚的涵義，日本有很多情侶和夫妻都會前來拜訪，祈求圓滿幸福。一旁浸泡在海水中，巨大的白色鳥居也很美，想和它拍照是需要排隊的喔！小編推薦大家拍完美照，還可以到旁邊的糸島海鮮堂用餐，聽著浪濤拍打礁石的聲音，窗外的治癒海景，這就是假期該有的樣子啊！

地址：福岡縣糸島市志摩櫻井

交通：地鐵九大學研都市站，轉乘西之浦線公車至夫婦岩站前，下車後步行1分鐘

營業時間：24小時開放

延伸閱讀>>【福岡景點】超靈驗神社、吸貓天堂！21個福岡自由行必玩景點

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