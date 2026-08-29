熊本絕景飯店「湯之兒溫泉 海與夕陽」觀光復興！住宿最高現折1萬日圓 加碼每人每晚送千圓購物金

飯店的絕景露天浴池。 圖：湯之兒溫泉 海與夕陽／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】今年（2026）7月底熊本縣發生的地震，對當地觀光造成了不小的衝擊，水俁市更面臨了飯店退訂潮。為振興當地旅遊業，位於熊本縣水俁市的人氣絕景飯店「湯之兒溫泉 海與夕陽」（湯の児温泉 海と夕やけ）宣布參與水俁市推動的「令和8年熊本地震 振興水俁活動（でかくっか水俣キャンペーン）」。旅客不僅最高可享10,000日圓的住宿補助，每人每晚還加碼贈送1,000日圓購物券，邀請大家在秋季連假來趟療癒的海濱溫泉之旅！

▲海景和式房型。 圖：湯之兒溫泉 海與夕陽／提供

為了鼓勵旅客回流，本次水俁市祭出超有感的旅遊補助方案。「海與夕陽」飯店自08/28起，在官方網站限定開放預訂本次補助專案，入住期間為09/19-10/15。旅客可依據單筆住宿金額享有不同級距的折扣：住宿費未滿1萬日圓可補助2,000日圓；1萬至1.5萬日圓內補助5,000日圓；1.5萬至2萬日圓內補助7,000日圓；若住宿費達2萬日圓以上，最高可直接折抵10,000日圓！

▲飯店內的晚餐 Buffet。 圖：湯之兒溫泉 海與夕陽／提供

除了房價優惠，每位旅客（3歲以下嬰幼兒除外）每晚還能獲得1,000日圓的購物券，可於水俁市內指定的合作設施與餐飲店家使用。此外，作為觀光復興的後盾，至年底（12/31）前入住水俁市的旅客，還全面享有「免收泡湯稅」的福利，讓這趟秋季旅行更加省荷包。

▲「夕陽百選」的絕景。 圖：湯之兒溫泉 海與夕陽／提供

「湯之兒溫泉 海與夕陽」以迷人的海景與溫泉聞名。飯店緊鄰平靜的不知火海，所有客房皆為無敵海景房，更是日本「夕陽百選」的知名旅宿。該地擁有100%源泉放流的天然溫泉（甫於2025年迎來開湯100週年），並以選用在地食材的四季自助餐為傲，更曾榮獲「Jalan Award 2025」九州地區（51-100間客房規模）接客服務第1名與晚餐第2名的殊榮。

不妨趁著即將到來的秋季，以超值的價格享受絕美夕陽溫泉，並用實際行動支持熊本觀光復甦吧！

DATA／湯之兒溫泉 海與夕陽

・地址：熊本縣水俁市大迫1213

・交通：從「新水俁站」（新幹線）或水俁交流道（水俣IC）開車約15分鐘

・活動預約開始日： 2026/08/28（五）起

※僅限透過飯店官方網站預約

・活動住宿期間：2026/09/19（六）-10/15（四）

※預算用罄即提早結束

・官方網站：https://www.umitoyuyake.com

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