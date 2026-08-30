快訊

弟上網搜尋「怎麼跟姐姐發生性關係」 女大生鎖門自保反遭父拆門

北市市民大道晚間火燒車！行駛中突起火燃燒 駕駛急逃出

這2日天氣最不穩！南部嚴防豪雨 未來恐又有熱帶性低氣壓

搭爵士樂列車向海而行！　走進熊本湯島，看見貓咪與漁村樸實日常

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

湯島位於熊本縣上天草市外海，是有明海中的一座小島。這裡不是單純為觀光而存在的貓島，而是一座依然活躍的小漁村。目前島上約有200位居民與250隻貓一起生活，沿著港口漫步可以看見停泊的漁船、堆放整齊的魚網，以及通往聚落的狹窄巷道。貓咪自在地穿梭其間，漁村的純樸日常與貓咪身影交疊在一起，成了湯島最迷人的風景。

▲坐在港邊的長毛貓，背後就是停泊的漁船與藍色階梯。
▲坐在港邊的長毛貓，背後就是停泊的漁船與藍色階梯。

　

搭復古主題列車向海而行

從熊本市區前往湯島，需要先搭JR，再轉乘巴士與渡船。路程雖然有點麻煩，卻也像一段旅程的序章，慢慢將人從城市帶往海島的節奏。若是週末出發，不妨搭乘觀光特急「坐A列車去吧！」，從熊本站一路前往三角。這班列車以爵士樂名曲Take the A Train命名，車內以深色木質裝潢、彩繪玻璃與吧檯空間營造出復古而悠閒的氛圍。列車沿途有一段緊貼著有明海前進，窗外御輿來海岸一帶的潮灘與海景美不勝收。若傍晚回程天氣好，還有機會看見夕陽映照海面，金色光影一路隨著列車移動，讓人覺得這段路途本身已值得珍藏。

▲傍晚時分的A列車停靠在月台，夕陽映在黑金色車身上。若回程天氣好，沿途還能看見有明海被金色光影染亮。
▲傍晚時分的A列車停靠在月台，夕陽映在黑金色車身上。若回程天氣好，沿途還能看見有明海被金色光影染亮。

抵達三角後，再轉乘巴士往上天草方向，在Sun Pearl休息站附近下車，步行到江樋戶港。湯島的船不大，從港口出發後，約半小時就能抵達島上。天草以野生海豚聞名，許多旅人來到這片海域，是為了出海尋找海豚的身影。而我更喜歡湯島這樣的小島，不需要安排太多行程，下船後慢慢走，貓就會一隻一隻出現在眼前。

▲港口邊的貓與熊本熊造型浮標。
▲港口邊的貓與熊本熊造型浮標。

▲親人到主動伸手打招呼的湯島貓。
▲親人到主動伸手打招呼的湯島貓。

湯島之所以有許多貓，和許多漁村一樣，由於港邊的漁獲與倉庫容易引來老鼠，貓因此成了守護生活的小幫手。時間久了，牠們不只是為了捕鼠而存在，也成了島民熟悉的鄰居。居民替牠們取名，留意牠們的健康，也在各處設了貓屋。天冷時，有些貓會窩進候船室裡取暖，也沒有人急著趕牠們離開。正是因為長久生活在這樣的日常裡，湯島的貓特別親人，蹲下來拍照時，有些貓會自己走近，甚至直接爬到腿上呼嚕起來。那樣自然的親近，不是被訓練出來的，而是來自牠們對人的信任。

▲一邊餵貓，一邊和貓咪說話的島民。湯島的貓之所以親人，正是因為當地居民的溫柔對待與照顧。
▲一邊餵貓，一邊和貓咪說話的島民。湯島的貓之所以親人，正是因為當地居民的溫柔對待與照顧。

▲島民在各處設了許多貓屋，讓貓咪有小窩可以休息睡覺。
▲島民在各處設了許多貓屋，讓貓咪有小窩可以休息睡覺。

▲湯島貓神像旁，也有貓咪安靜守著。
▲湯島貓神像旁，也有貓咪安靜守著。

　

學會尊重生命的地方

島上有一座貓神像，像是替湯島說出了某種心願。人守著貓，貓也守著港。週末來到湯島，常會看見日本家長帶著孩子上島。小朋友蹲在貓咪面前，伸手的動作放得很輕，像是怕驚動牠們。孩子們蹲在貓面前，安靜地等牠靠近，不催促，也不追趕。貓若願意就靠近，若離開也沒有人勉強。我很喜歡這樣的相處方式，孩子在這裡學到的，不只是如何親近貓，也是在學習尊重生命的意願。

我在港邊拍照時，曾遇見一位漁民，他看見我拿著相機對著貓，笑了笑，特地丟了一條魚給一隻橘貓。那隻貓熟練地叼起魚，昂著頭從港邊走過，像是完成了一場牠早已熟悉的演出。後來才知道這隻橘貓叫Shima，曾因叼著魚的得意模樣，被許多攝影師捕捉下來而聞名。這樣的畫面之所以迷人，不只是因為貓可愛，而是它背後仍有一座真實運轉中的漁村。有人出海，有人整理漁具，空氣裡有魚的氣味，貓在港口等候，也有漁民願意把在城市中看不到的瞬間畫面，留給遠道而來的旅人。

▲週末的湯島，常能看見家長帶著孩子上島看貓，學習如何溫柔的尊重生命。
▲週末的湯島，常能看見家長帶著孩子上島看貓，學習如何溫柔的尊重生命。

▲湯島非常受歡迎的橘貓Shima，因叼著魚走過港邊的模樣而聞名。雖然牠在幾年前已回到喵星，但可愛逗趣的模樣依然留在許多旅人的心裡。
▲湯島非常受歡迎的橘貓Shima，因叼著魚走過港邊的模樣而聞名。雖然牠在幾年前已回到喵星，但可愛逗趣的模樣依然留在許多旅人的心裡。

▲天氣寒冷時，貓咪們會躲進候船室取暖。
▲天氣寒冷時，貓咪們會躲進候船室取暖。

　

看見漁村最樸實的日常風景

熊本日日新聞社長期記錄湯島的貓，開設社群帳號，出版《猫島ありのまま》寫真集，也持續透過直播與貓圖鑑介紹島上的貓。這些紀錄之所以吸引人，不只是因為貓可愛，也讓人看見島民與貓之間長久累積的信任。離開時，船從湯島港駛回江樋戶。貓仍在港邊活動，有的趴在地上，有的慢慢走進巷子裡。牠們沒有因為旅人離開而改變什麼。對我來說，這正是湯島最迷人的地方。來到這裡不只是為了看貓，也是在漁船、海風與貓的身影之間，看見一座小漁村最樸實的日常風景。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

漁村 觀光

行遍天下

追蹤

相關新聞

日本東北岩手縣「大船渡市」自由行！必吃海膽鮑魚丼、泡無敵海景溫泉

【旅奇傳媒/日本部報導】喜歡日本東北的寧靜與爆盛海鮮嗎？位於岩手縣「三陸海岸」南端的「大船渡市」，擁有迷人的港町風情與絕美海景。從花卷機場租車自駕或搭乘巴士約1小時20分鐘即可抵達，非常適合喜歡慢步調、深度旅遊的自由行旅客。這裡不僅有產地直送的頂級海鮮，還能搭乘超療癒的「三陸鐵道」，快把這篇收進你的東北必去清單！ 痛風也甘願！爆量「海膽鮑魚丼」與秋刀魚 來到「大船渡」，海鮮絕對是重頭戲！大船渡港是日本名列前茅的秋刀魚卸貨港，秋季來訪必嚐肥美的鹽烤秋刀魚與鮮甜生魚片。此外，日前在台灣美食展引發極高討論度的「海膽鮑魚丼」（ウニわび丼）更是必吃神級美食！想朝聖這碗鋪滿頂級海味的旅客，推薦直接前往當地的「海之幸款待中心（海の幸ふるまいセンター）」，保證讓你大呼過癮。 鐵道迷必搭！「三陸鐵道」 想悠閒看海，推薦搭乘縱貫岩手海岸線的「三陸鐵道」。這條人氣鐵道的南段起點「盛站」就位在大船渡市內。買張車票，沿著太平洋海岸線行駛，不僅能將湛藍大海與壯麗的谷灣式海岸盡收眼底，「三陸鐵道」還會隨著季節推出暖桌列車、海膽列車及復古的榻榻米列車，是自由行旅客放慢腳步、感受東北人情味的完美選擇。 絕景之宿！「

搭爵士樂列車向海而行！　走進熊本湯島，看見貓咪與漁村樸實日常

湯島位於熊本縣上天草市外海，是有明海中的一座小島。這裡不是單純為觀光而存在的貓島，而是一座依然活躍的小漁村。目前島上約有200位居民與250隻貓一起生活，沿著港口漫步可以看見停泊的漁船、堆放整齊的魚網，以及通往聚落的狹窄巷道。貓咪自在地穿梭其間，漁村的純樸日常與貓咪身影交疊在一起，成了湯島最迷人的風景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。