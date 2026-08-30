搭爵士樂列車向海而行！　走進熊本湯島，看見貓咪與漁村樸實日常

【圖／文：菜菜子Erica Wu】

湯島位於熊本縣上天草市外海，是有明海中的一座小島。這裡不是單純為觀光而存在的貓島，而是一座依然活躍的小漁村。目前島上約有200位居民與250隻貓一起生活，沿著港口漫步可以看見停泊的漁船、堆放整齊的魚網，以及通往聚落的狹窄巷道。貓咪自在地穿梭其間，漁村的純樸日常與貓咪身影交疊在一起，成了湯島最迷人的風景。

▲坐在港邊的長毛貓，背後就是停泊的漁船與藍色階梯。





搭復古主題列車向海而行

從熊本市區前往湯島，需要先搭JR，再轉乘巴士與渡船。路程雖然有點麻煩，卻也像一段旅程的序章，慢慢將人從城市帶往海島的節奏。若是週末出發，不妨搭乘觀光特急「坐A列車去吧！」，從熊本站一路前往三角。這班列車以爵士樂名曲Take the A Train命名，車內以深色木質裝潢、彩繪玻璃與吧檯空間營造出復古而悠閒的氛圍。列車沿途有一段緊貼著有明海前進，窗外御輿來海岸一帶的潮灘與海景美不勝收。若傍晚回程天氣好，還有機會看見夕陽映照海面，金色光影一路隨著列車移動，讓人覺得這段路途本身已值得珍藏。

▲傍晚時分的A列車停靠在月台，夕陽映在黑金色車身上。若回程天氣好，沿途還能看見有明海被金色光影染亮。

抵達三角後，再轉乘巴士往上天草方向，在Sun Pearl休息站附近下車，步行到江樋戶港。湯島的船不大，從港口出發後，約半小時就能抵達島上。天草以野生海豚聞名，許多旅人來到這片海域，是為了出海尋找海豚的身影。而我更喜歡湯島這樣的小島，不需要安排太多行程，下船後慢慢走，貓就會一隻一隻出現在眼前。

▲港口邊的貓與熊本熊造型浮標。

▲親人到主動伸手打招呼的湯島貓。

湯島之所以有許多貓，和許多漁村一樣，由於港邊的漁獲與倉庫容易引來老鼠，貓因此成了守護生活的小幫手。時間久了，牠們不只是為了捕鼠而存在，也成了島民熟悉的鄰居。居民替牠們取名，留意牠們的健康，也在各處設了貓屋。天冷時，有些貓會窩進候船室裡取暖，也沒有人急著趕牠們離開。正是因為長久生活在這樣的日常裡，湯島的貓特別親人，蹲下來拍照時，有些貓會自己走近，甚至直接爬到腿上呼嚕起來。那樣自然的親近，不是被訓練出來的，而是來自牠們對人的信任。

▲一邊餵貓，一邊和貓咪說話的島民。湯島的貓之所以親人，正是因為當地居民的溫柔對待與照顧。

▲島民在各處設了許多貓屋，讓貓咪有小窩可以休息睡覺。

▲湯島貓神像旁，也有貓咪安靜守著。





學會尊重生命的地方

島上有一座貓神像，像是替湯島說出了某種心願。人守著貓，貓也守著港。週末來到湯島，常會看見日本家長帶著孩子上島。小朋友蹲在貓咪面前，伸手的動作放得很輕，像是怕驚動牠們。孩子們蹲在貓面前，安靜地等牠靠近，不催促，也不追趕。貓若願意就靠近，若離開也沒有人勉強。我很喜歡這樣的相處方式，孩子在這裡學到的，不只是如何親近貓，也是在學習尊重生命的意願。

我在港邊拍照時，曾遇見一位漁民，他看見我拿著相機對著貓，笑了笑，特地丟了一條魚給一隻橘貓。那隻貓熟練地叼起魚，昂著頭從港邊走過，像是完成了一場牠早已熟悉的演出。後來才知道這隻橘貓叫Shima，曾因叼著魚的得意模樣，被許多攝影師捕捉下來而聞名。這樣的畫面之所以迷人，不只是因為貓可愛，而是它背後仍有一座真實運轉中的漁村。有人出海，有人整理漁具，空氣裡有魚的氣味，貓在港口等候，也有漁民願意把在城市中看不到的瞬間畫面，留給遠道而來的旅人。

▲週末的湯島，常能看見家長帶著孩子上島看貓，學習如何溫柔的尊重生命。

▲湯島非常受歡迎的橘貓Shima，因叼著魚走過港邊的模樣而聞名。雖然牠在幾年前已回到喵星，但可愛逗趣的模樣依然留在許多旅人的心裡。

▲天氣寒冷時，貓咪們會躲進候船室取暖。





看見漁村最樸實的日常風景

熊本日日新聞社長期記錄湯島的貓，開設社群帳號，出版《猫島ありのまま》寫真集，也持續透過直播與貓圖鑑介紹島上的貓。這些紀錄之所以吸引人，不只是因為貓可愛，也讓人看見島民與貓之間長久累積的信任。離開時，船從湯島港駛回江樋戶。貓仍在港邊活動，有的趴在地上，有的慢慢走進巷子裡。牠們沒有因為旅人離開而改變什麼。對我來說，這正是湯島最迷人的地方。來到這裡不只是為了看貓，也是在漁船、海風與貓的身影之間，看見一座小漁村最樸實的日常風景。





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」