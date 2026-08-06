220萬人次朝聖「吉卜力展」首度移師九州！佐賀站早鳥平日套票8／10搶先開賣

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】於日本各地巡迴並累計逾220萬觀展人次的「週五 Load Show 與吉卜力展」，主辦單位正式宣布「佐賀站」將於2026/11/03-2027/02/14，在「佐賀縣立美術館．佐賀縣立博物館」舉行。該展覽主要回顧日本電視台節目《週五 Load Show》自1985年起播映吉卜力工作室動畫的歷史軌跡，藉由跨越昭和、平成至令和三個時代的影視紀錄，探討吉卜力作品在不同世相下所展現的時代性，預期此展將成為佐賀縣今年秋冬觀光季的重點文化活動。

▲展示許多吉卜力歷年作品的分鏡圖。Ⓒ Studio Ghibli 圖：「週五 Load Show 與吉卜力展」 佐賀展實行委員會／提供

佐賀站完整引進了巡迴展的核心項目，包含公開自1984年《風之谷》至2023年《蒼鷺與少年》等多部吉卜力電影的原始分鏡圖，提供參觀者探究動畫電影「設計圖」與製作脈絡的視角。

此外，展場著重沉浸式體驗，規劃實體的「吉卜力海報攝影棚」，重現《神隱少女》、《魔法公主》及《魔女宅急便》等知名宣傳海報佈景；並結合 AR 擴增實境技術，讓民眾能透過智慧型手機模擬《借物少女艾莉緹》的微觀視角，藉此提升展覽的互動性與社群傳播效益。

▲「週五 Load Show 與吉卜力展」佐賀展。Ⓒ Studio Ghibli 圖：「週五 Load Show 與吉卜力展」 佐賀展實行委員會／提供

為因應預期湧入的觀展人潮，佐賀站實施了明確的人流管制與票務分流機制。展覽期間多數週末及12/22後的平日，均採行「指定日期與時間」的預約制，一般全票定價為1,900日圓，將於09/14起透過佐賀展官方網頁及「Lawson Ticket」發售。

為鼓勵遊客於離峰時段前往，主辦單位於11/04-12/18的平日期間免除時段指定，並祭出發送限量紀念貼紙、以及售價2,900日圓的「早鳥平日雙人套票」等措施，試圖以票價落差引導遊客人流。

▲佐賀新大谷飯店。 圖：「週五 Load Show 與吉卜力展」 佐賀展實行委員會／提供

在周邊觀光配套上，館方考量遊客行程銜接，特別於展期內的每週五、週六及國定假日前夕，將閉館時間自常態的18:00延遲至20:00。此夜間延長開館措施不僅有助於消化日間人潮，也提供自由行旅客更具彈性的時間分配。

同時，鄰近展區的「佐賀新大谷飯店」（Hotel New Otani Saga）亦配合展覽，推出內含入場門票的住宿專案，藉由大型文化展演活動進一步帶動在地周邊的旅宿產值。

DATA／「週五 Load Show 與吉卜力展」佐賀展

・展覽會期：2026/11/03（二・祝）~2027/02/14（日）

※休館日：每週一（若逢國定假日則開館，改順延至隔日平日休館）；

年末年初（2026/12/28~2027/01/01）

・開放時間：09:30~18:00（最後入場17:00）

※夜間延長：展期每週五、六及國定假日前夕延長至20:00（最後入場19:00）

・展覽地點：佐賀縣立美術館・博物館（佐賀縣佐賀市城內1丁目15-23）

・交通方式：自 JR佐賀站巴士中心搭乘公車（車程約15分鐘），於「博物館・美術館前」或「佐賀城跡」站下車步行即達；或由 JR佐賀站南口步行約25分鐘。

・票價資訊：一般全票：1,900日圓、國中・高中生：1,500日圓、4歲～小學生：1,000日圓（3歲以下免費入場）；早鳥平日雙人套票：2,900日圓（08/10~09/11於「Lawson Ticket」獨家發售，限11/4~12/18平日使用）

・購票管道：「佐賀展」官方售票系统或「Lawson Ticket」（現場無販售實體票）

Ⓒ Studio Ghibli

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