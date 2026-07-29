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熊本強震後 在日台人：市區尚穩定、建議旅遊暫緩

中央社／ 東京29日專電
日本熊本縣嘉島町嚴重受損的「永旺夢樂城熊本」，攝於29日。歐新社
日本熊本縣嘉島町嚴重受損的「永旺夢樂城熊本」，攝於29日。歐新社

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，在熊本生活第5年的台灣人阮怡嘉接受中央社電訪時表示，地震發生當下，她正在熊本市區的辦公室與同事一起進行線上研修，一開始大家先察覺是地震，但搖晃很快愈來愈劇烈，「站都站不穩」，大家擔心安全，便趕緊跑到室外避難。

她回憶，手機是在開始搖晃後才收到地震警報，而地震持續了一段時間，即使跑到辦公室外，仍能感受到明顯搖晃。由於辦公室位於熊本市區，附近有不少住宅大樓，地震發生後，許多居民也紛紛走出建築物避難，街上聚集不少人。

地震稍微趨緩後，她和同事回到辦公室查看狀況，發現牆壁出現裂痕，物品東倒西歪。不過，由於之後仍持續有餘震，於是先將物品稍微整理，公司就讓大家提早返家，確認家人及住家的情況。

阮怡嘉住在9樓，因為地震後電梯暫停使用，只能一路爬樓梯回家。她表示，家中也有不少東西傾倒，所幸沒有發現明顯龜裂。不過，大樓自治會通知住戶，水塔零件受損，目前仍有儲水可以使用，若無法及時修復，之後可能會有缺水的情況，用電方面則維持正常供電，只是電梯尚未恢復運作。

目前在熊本當地棒球隊工作的她表示，地震發生後，公司第一時間確認所有球員、啦啦隊成員及職員的平安狀況，所幸大家都沒有大礙。原本安排的球隊訓練也取消，球員及職員都留在家中待命，以安全為優先。

她說，地震後曾到便利商店查看，店內擠滿採買民眾，飲用水、麥茶、飯糰、麵包等方便保存或即食的食品幾乎都被買光。

不過，她觀察到大家採買都相當有目標，主要是準備生活必需品，並沒有出現混亂搶購的情況。由於擔心餘震，她自己目前也暫時不敢使用瓦斯開火。

阮怡嘉表示，從地震發生後到現在，餘震一直持續，「今天早上、甚至剛剛都還有震，只是規模沒有昨天那麼大。」目前熊本各地避難所都已開放，政府也透過電視及各種管道持續發布相關資訊，是否前往避難則由居民自行判斷。

她平時家中就準備好防災避難包，裡面放有證件、現金、存摺、飲水、乾糧、衛生紙、口罩及簡單換洗衣物等，萬一需要撤離時，可以直接帶著離開。

談到熊本目前整體狀況，她表示，熊本市區除了熊本城部分外城受損外，目前還沒有聽到大規模住宅倒塌的消息，受災較明顯的地區仍集中在震央附近的縣南部，包括八代市等地。

不過，目前新幹線、JR及路面電車仍暫停行駛，加上來自各地的消防、警察及自衛隊持續投入救災，道路交通較為繁忙，因此如果近期原本安排前往熊本旅遊，她認為可以考慮稍微延期，等當地完成部分復原工作後再前往，對旅客和當地都會比較合適。

阮怡嘉也提到，地震發生後收到許多台灣親友的關心訊息，但因為當下忙著確認公司的情況、整理住家，一直到晚上才陸續回覆。她表示，相信不少災區民眾都是類似的情況，希望親友不用太過擔心，「大家需要一點時間先把眼前的事情處理好，之後就會慢慢回覆訊息」。

回憶2016年熊本地震時，她當時正在福岡交換留學，雖然距離熊本不遠，但身邊有老師及同學陪伴，感覺相對安心；這次則是一個人在熊本生活，所有事情都要自己面對，因此感受特別深刻。

她說，若以體感來說，這次真的搖得非常厲害，「站都站不穩」，不過若從目前整體災情來看，她認為不像2016年熊本地震那樣嚴重，也希望後續餘震能夠逐漸趨緩。

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